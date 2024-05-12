Перезагрузка – экскурсии в Алматы

Найдено 6 экскурсий в категории «Перезагрузка» в Алматы, цены от 8 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Активные выходные в горах: подъём на плато Мынжылкы
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Активные выходные в горах: подъём на плато Мынжылкы
Индивидуальная экскурсия в Алматы: поднимитесь на плато Мынжылкы, насладитесь видами Заилийского Алатау и альпийскими лугами. Трансфер и гид включены
Начало: На пересечении улиц Достык и Жолдасбекова
Завтра в 09:00
15 июня в 07:00
от 9 000 за всё до 6 чел.
Конная прогулка в Тянь-Шаньских горах
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Конная прогулка в Тянь-Шаньских горах
Взглянуть на горные ущелья из седла, послушать тюркские сказанья и отведать загадочные курт и жент
Начало: у гостиницы Novotel Almaty City Center
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
24 000 за всё до 6 чел.
Кольсайские озёра, Кайынды и Чарынский каньон за 1 день
🚗 На машине
Групповая
13 часов
6 отзывов
Кольсайские озёра и Чарынский каньон: путешествие на один день
Вас ждет погружение в природную красоту Казахстана: озера с кристально чистой водой и древний каньон
Начало: Забираем с отеля или указанного адреса
10 000 за человека
Поляна Терра
🚶 Пешая
Индивидуальная
9 часов
Приключение на Поляне Терра: от лесных троп до термальных источников
Погрузитесь в мир природных красот Алматы с экскурсией на Поляну Терра. Лесные тропы, водопады и термальные источники ждут вас
Начало: остановка на ул. Дулати
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
10 000 за человека
Готовим бауырсаки: мастер-класс для детей и взрослых
Индивидуальная
2 часа
Готовим бауырсаки: мастер-класс для детей и взрослых
Научиться печь румяные и воздушные казахские пончики
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
20 000 за всё до 5 чел.
Пикник на озере Иссык с бургерами на гриле (в мини-группе)
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
Пикник на озере Иссык с бургерами на гриле (в мини-группе)
Душевно посидеть на берегу с ароматным чаем или кофе, настолками и весёлыми историями
Начало: На проспекте Суюнбая
Расписание: в пятницу в 09:30
14 июня в 09:30
21 июня в 09:30
8 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    12 мая 2024
    Активные выходные в горах: подъём на плато Мынжылкы
    Экскурсия 🔥 Было много интересных фактов про город и горы, а еще невероятно красивый маршрут!
  • Т
    Татьяна
    4 декабря 2023
    Конная прогулка в Тянь-Шаньских горах
    Удобный трансфер до места. Красивые горы. Приятно общались с экскурсоводом. Экскурсовод легко подстраивается под интересы слушателей. Лошади спокойные и неторопливые. Поездка на лошадях совсем детская. Бояться нечего.
  • Д
    Дмитрий
    28 августа 2023
    Кольсайские озёра, Кайынды и Чарынский каньон за 1 день
    👍
  • А
    Артур
    28 июля 2023
    Кольсайские озёра, Кайынды и Чарынский каньон за 1 день
    Экскурсия супер, рекомендую. Машина удобная, в 38 градусов было комфортно. Ну и главное, спасибо Нурлану, отличный водитель, экскурсовод и собеседник!
  • Н
    Наталья
    26 июля 2023
    Кольсайские озёра, Кайынды и Чарынский каньон за 1 день
    Очень познавательная и интересная экскурсия. Гид Нурлан рассказывал интересные истории, накормил обедом, показывал наиболее интересные локации. Изюминкой стала поездка на
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    лошадях к озеру Кайнды. Экскурсия на целый день, так что нужно рассчитывать свои силы. Пешком тоже приходится гулять достаточно много. Но нам все понравилось.

    Очень познавательная и интересная экскурсия. Гид Нурлан рассказывал интересные истории, накормил обедом, показывал наиболее интересные локацииОчень познавательная и интересная экскурсия. Гид Нурлан рассказывал интересные истории, накормил обедом, показывал наиболее интересные локацииОчень познавательная и интересная экскурсия. Гид Нурлан рассказывал интересные истории, накормил обедом, показывал наиболее интересные локацииОчень познавательная и интересная экскурсия. Гид Нурлан рассказывал интересные истории, накормил обедом, показывал наиболее интересные локацииОчень познавательная и интересная экскурсия. Гид Нурлан рассказывал интересные истории, накормил обедом, показывал наиболее интересные локацииОчень познавательная и интересная экскурсия. Гид Нурлан рассказывал интересные истории, накормил обедом, показывал наиболее интересные локации

Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Перезагрузка»

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  2. Самое главное
  3. Большое Алматинское озеро
Сколько стоит экскурсия по Алматы в июне 2024
Сейчас в Алматы в категории "Перезагрузка" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 8 200 до 24 000. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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