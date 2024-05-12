1 чел.
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Индивидуальная
7 часов
Активные выходные в горах: подъём на плато Мынжылкы
Индивидуальная экскурсия в Алматы: поднимитесь на плато Мынжылкы, насладитесь видами Заилийского Алатау и альпийскими лугами. Трансфер и гид включены
Начало: На пересечении улиц Достык и Жолдасбекова
Завтра в 09:00
15 июня в 07:00
от 9 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Конная прогулка в Тянь-Шаньских горах
Взглянуть на горные ущелья из седла, послушать тюркские сказанья и отведать загадочные курт и жент
Начало: у гостиницы Novotel Almaty City Center
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
24 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
13 часов
Кольсайские озёра и Чарынский каньон: путешествие на один день
Вас ждет погружение в природную красоту Казахстана: озера с кристально чистой водой и древний каньон
Начало: Забираем с отеля или указанного адреса
10 000₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Приключение на Поляне Терра: от лесных троп до термальных источников
Погрузитесь в мир природных красот Алматы с экскурсией на Поляну Терра. Лесные тропы, водопады и термальные источники ждут вас
Начало: остановка на ул. Дулати
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
10 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Готовим бауырсаки: мастер-класс для детей и взрослых
Научиться печь румяные и воздушные казахские пончики
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
20 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
10 часов
Пикник на озере Иссык с бургерами на гриле (в мини-группе)
Душевно посидеть на берегу с ароматным чаем или кофе, настолками и весёлыми историями
Начало: На проспекте Суюнбая
Расписание: в пятницу в 09:30
14 июня в 09:30
21 июня в 09:30
8 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна12 мая 2024Экскурсия 🔥 Было много интересных фактов про город и горы, а еще невероятно красивый маршрут!
- ТТатьяна4 декабря 2023Удобный трансфер до места. Красивые горы. Приятно общались с экскурсоводом. Экскурсовод легко подстраивается под интересы слушателей. Лошади спокойные и неторопливые. Поездка на лошадях совсем детская. Бояться нечего.
- ДДмитрий28 августа 2023👍
- ААртур28 июля 2023Экскурсия супер, рекомендую. Машина удобная, в 38 градусов было комфортно. Ну и главное, спасибо Нурлану, отличный водитель, экскурсовод и собеседник!
- ННаталья26 июля 2023Очень познавательная и интересная экскурсия. Гид Нурлан рассказывал интересные истории, накормил обедом, показывал наиболее интересные локации. Изюминкой стала поездка на
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Перезагрузка»
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