Посетить живописные локации Казахстана на автомобильной экскурсии в мини-группе
Вас ждут разнообразные пейзажи: озеро Каинды с затопленным лесом, озеро Кольсай с прозрачной водой и хвойными лесами, Чёрный каньон посреди безжизненной равнины, красноватый и полосатый Чарынский каньон, напоминающий другую планету. Гуляйте, наслаждайтесь природой и не забудьте сделать красивые фото.
Чарынский каньон. Талые воды и ветер за сотни тысяч лет превратили озеро в каньон, напоминающий ландшафт инопланетной цивилизации. Вы погуляете по лабиринтам среди скал, полюбуетесь величественными видами, сделаете памятные фотографии.
Чёрный каньон — ответвление Чарынского каньона. Название отражает суть: стены каньона сложены из чёрного камня. По легенде ведьмы загоняют задержавшихся до темноты путешественников на каменные столбы и сбрасывают их в пропасть. Наивно, но тем не менее ночью у костра даже самый скептически настроенный человек испытывает невольный страх. Ветер в этих местах издаёт действительно мистические звуки.
Озёра Каинды и Кольсай — труднодоступные, но именно поэтому здесь сохранилась первозданная природа. Кольсай встречает густыми хвойными лесами, кристально чистой водой и отражениями гор, в которых будто замирает время. Это идеальное место для спокойной прогулки вдоль берега, где хочется замедлиться и просто наслаждаться видами.
Подробная программа
5:30–5:45 — встреча участников и выезд из Алматы 10:00–12:00 — прибытие к озеру Каинды: подъём к озеру пешком или на лошадях, прогулка и время для фото 12:30–13:15 — обед в гостевом доме 13:45–14:45 — посещение озера Кольса: свободное время для прогулки, отдыха и съёмок 15:45–16:00 — остановка на смотровой площадке Чёрного каньона 16:30–18:30 — прогулка по Чарынскому каньону: Долина замков и река Чарын. Для тех, кому сложно спускаться вниз, есть возможность насладиться видами сверху 21:00–22:00 — возвращение в Алматы
Время указано ориентировочно и может меняться в зависимости от ситуации на дорогах, физической подготовки и пунктуальности группы. Последовательность посещения локаций может быть изменена водителем-гидом из-за погодных условий.
Особенности формата
Поездка проходит в сопровождении профессионального водителя-гида: он познакомит вас с особенностями маршрута, природой и локациями, поделится интересными фактами и поможет сделать поездку максимально комфортной. Главный акцент экскурсии — впечатления от природы, прогулки, отдых, фото и видео, поэтому формат не предполагает углублённой исторической программы и большого объёма информации, как на классических городских экскурсиях.
*Эта экскурсия предполагает пешие прогулки и требует физической активности. Небольшой отрезок пути проходит по горной дороге. Путешественников с заболеваниями опорно-двигательного аппарата или иными заболеваниями, ограничивающими подвижность, а также беременных женщин, вне зависимости от срока беременности, на данный маршрут мы не принимаем. Просим заранее сообщить организатору, и мы предложим более облегчённый вариант экскурсии.
Организационные детали
Оплата остатка производится не позднее чем за 24 часа до начала экскурсии. Доступные способы отправим после бронирования.
Поедем на минивэне или внедорожнике
Программа подходит для взрослых и детей от 6 лет. Несовершеннолетние без сопровождения взрослого не допускаются
По запросу экскурсия может быть проведена в индивидуальном формате только для вашей компании. Стоимость уточняйте у организатора
С вами будет гид из нашей команды
Дополнительные расходы:
— входные билеты и экосборы — 5000 тенге с человека, принимаются только наличные. Оплату нужно передать водителю или гиду при посадке — комплексный обед в гостевом доме — 4000 тенге — верховая прогулка к озеру Каинды — 5000–8000 тенге, стоимость можно обсудить на месте — поездка на УАЗе в Чарынский каньон — 1000 тенге в одну сторону (график движения нефиксированный) — платные туалеты — 100 тенге, рекомендуем взять мелочь
Стоимость дополнительных услуг может незначительно меняться, так как они предоставляются сторонними организациями на локациях.
ежедневно в 05:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Парковка у гипермаркета Magnum
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 05:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваша команда гидов в Алматы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 8064 туристов
Я представляю агентство джип-путешествий по Казахстану и Кыргызстану. В нашей команде сертифицированные гиды, опытные водители и просто душевные люди. Будем рады в комфортной и дружелюбной атмосфере показать местные красоты!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 131 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
121
4
7
3
3
2
–
1
–
А
Анастасия
Все понравилось. Четкий график, удобная машина и очень комфортная езда по трассе. Спасибо отдельное за дождевик для дочки, а то мы непутевые родители забыли кофту для ребенка взять, и за воду. Чуть устали, но получили море положительных эмоций от поездки
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В
Вадим
Экскурсия очень понравилась, виды впечатляющие. Мы отправились в путешествие с водителем Ержаном в мини-группе из 6 человек. Достались места на заднем сиденье, но это было даже плюсом - кресла можно читать дальшеуменьшить
было откинуть до полулежачего состояния и мы смогли поспать в дороге домой и даже между локациями. День не обошёлся без ЧП: у девушки из нашей группы на высоте началось сильное носовое кровотечение и мы заезжали в поселок к фельдшеру. Для нас это обернулось дополнительной остановкой у красивого горного ручья, пока Ержан сопровождал девушку в амбулаторию. В связи со спешкой в больницу по горной дороге случилась техническая неисправность автомобиля, но наш проводник быстро организовал для нас пересадку, и на одну из точек маршрута нас отвёз другой водитель. Также Ержан всегда советовал нам как удобнее будет осматривать достопримечательности и с какой точки лучше наслаждаться видами. Убеждался, что ценные указания услышали все, а не только тот, кто рядом стоял. Так что мы получили от экскурсии только положительные эмоции, очень рады, что не побоялись отправиться с детьми в такую долгую поездку.
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Е
Екатерина
Отличная поездка получилась) спасибо большое команде! Из-за плохой погоды переживала, что не увижу Чарынский каньон, но из-за правильно встроенного маршрута все вышло супер. Отдельная благодарность нашему гиду и водителю за их вежливость и участливость в процессе. И за дождевики! Обед тоже был очень вкусным и своевременным. Однозначно буду советовать тур знакомым)
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И
Иван
Ездили с гидом Биржаном по этому живописному маршруту. Все очень понравилось: комфортабельный автомобиль, понятная программа, хорошо продуманный маршрут (с обедом). Гид Биржан отлично знает эти места и подробно рассказывал про читать дальшеуменьшить
каждую из локаций, давал ценные советы и интересные факты про эти места. По итогу поездка получилась насыщенной, интересной и богатой на впечатления.
Единственный совет организаторам: меняйте, пожалуйста, текст о поездке в зависимости от сезона. Было написано взять с собой теплую куртку, кофту. Мы подумали, что на локациях может быть холодно и приволокли с собой кучу лишних вещей, а везде оказалась жара 30+
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Б
Бодрова
Все отлично, идеальный тайминг на каждой локации, очень красиво!
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Елена
Очень насыщенная, интересная, впечатляющая экскурсия! Мы остались довольны на все 100500%! Организационная программа была круто составлена - новенький автобус Mersedes Sprinter, водитель (Айдос) аккуратно и комфортно вёл авто, гид (Али/Алибек) читать дальшеуменьшить
вообще восторг - интересно, с юмором, очень живо рассказывал, на местах тоже всё было понятно и комфортно организовано, весь тайминг был соблюден, приехали в город, как и обещали, в указанное время. Рекомендую эту экскурсию для тех, кто хочет познакомиться с невероятной природой Казахстана, и кто ограничен по времени. И особенно с гидом Али. Команда Антона - благодарим за ваш профессионализм! Теперь за экскурсиями - точно к вам:)
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