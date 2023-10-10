Посетить живописные локации Казахстана на автомобильной экскурсии в мини-группе
Долгих рассказов не будет — гуляйте в своём темпе, наслаждайтесь природой и не забудьте сделать красивые фото.
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Описание
Что вас ожидает
В этой экскурсии мы объединили самые топовые локации Алматинской области. Поездка проходит в сопровождении профессионального водителя, он покажет маршрут, расскажет ключевые факты о достопримечательностях, но загружать информацией не будет. Также мы заранее вышлем вам файлы с подробным описанием каждой локации, чтобы вы заранее знали, что вас ждёт. Итак, в программе:
- Чарынский каньон. Талые воды и ветер за сотни тысяч лет превратили озеро в каньон, напоминающий ландшафт инопланетной цивилизации. Вы погуляете по лабиринтам среди скал, полюбуетесь величественными видами, сделаете памятные фотографии.
- Чёрный каньон — ответвление Чарынского каньона. Название отражает суть: стены каньона сложены из чёрного камня. По легенде ведьмы загоняют задержавшихся до темноты путешественников на каменные столбы и сбрасывают их в пропасть. Наивно, но тем не менее ночью у костра даже самый скептически настроенный человек испытывает невольный страх. Ветер в этих местах издаёт действительно мистические звуки.
- Озеро Каинды — труднодоступное: добраться можно только на внедорожниках. Но это стоит того! Главная особенность места — затопленный лес. Стволы елей возвышаются над гладью озера как огромные столбы или мачты парусников. Кадры получаются умопомрачительные!
Подробная программа
07:00 — выезд из Алматы
10:00-12:00 — Чарынский каньон: свободное время для фото, видео, прогулок
12:30-13:00 — Чёрный каньон
14:00-15:00 — обед
15:00-17:00 — треккинг 700 метров до озера Каинды, отдых
18:00 — выезд в Алматы
21:00-22:00 — возвращение в город
Время указано ориентировочно и может меняться в зависимости от ситуации на дорогах, физической подготовки и пунктуальности группы.
Последовательность посещения локаций может быть изменена водителем-гидом из-за погодных условий.
Организационные детали
Обратите внимание, что поездка не предполагает насыщенных рассказов от водителя-гида. Он покажет максимум, но главная цель поездки — получение удовольствия от природных локаций, фото и видео.
- В стоимость включено: трансфер на внедорожнике и услуги водителя-гида. Отдельно оплачивается экосбор — 2700 тенге/чел.
- Возьмите с собой воду и еду. Мы также можем остановиться в кафе, чтобы купить перекус.
- Программа подходит для взрослых и детей от 3 лет. Несовершеннолетние без сопровождения взрослого не допускаются.
- По запросу экскурсия может быть проведена в индивидуальном формате только для вашей компании. Стоимость — 45 000 руб.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Оплата и возврат
- После внесения предоплаты на сайте вам нужно будет не менее, чем за 48 часов до начала оплатить остаток стоимости экскурсии
- Правила возврата билета или изменения даты: если до тура осталось более 72 часов и вы хотите вернуть билет, то возможен возврат 100% стоимости билета. Если менее 72 часов, но более 48 часов, то возможен обмен билета на иную дату. Если менее 48 часов, то возврат и обмен билета невозможны.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- парковка у гипермаркета Magnum
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
Решил ехать и это было лучшее приключение: нас было всего трое и всё было очень комфортно. Мы гуляли по локациям в своём темпе, ползали по каньону где хотели, фотографировали.
Обед не планировался изначально, но по просьбе участников водитель Дима нашёл отличное кафе с местной кухней. Поели, отдохнули -- очень понравилось что всё в комфортном темпе, не "бегом".
В начале экскурсии Дима купил всем самсу и в конце подарил по шоколадке, было очень приятно))
Сами места обалденно красивые, есть где пофотографироваться и просто полюбоваться.
Как и заявлено, Дима не проводил именно как экскурсию, но с ним было очень интересно поговорить про всякие казахские штуки, как с местным.
В гору поднимались на лошадях (наконец-то можно было сказать "Шевелись, Плотва!") и боже это лучшее впечатление, я в восторге. Обратно возвращались на буханке -- это тоже приключение)
Ещё удалось попробовать кумыс, гештальт закрыт)
Поездке ставлю 10 Плотвичек из 10
Спасибо вам! Удачи и процветания!
Всё очень понравилось, тур длинный (выезжали на рассвете, приехали уже сильно затемно), но скучать некогда, программа очень плотная. На Чарынский каньон приехали одними из первых, других групп практически не было, так что смогли вволю погулять и пофотографироваться. Потом был Чёрный каньон, остановка на обед в гостевом доме в деревне и дорога по горам на озеро Каинды. Последние 700 метров можно либо пройти пешком, либо добраться на УАЗиках или лошадях. Дмитрий посоветовал последний вариант, за что ему отдельное спасибо -- оказалось очень здорово покататься на лошади по горам. Само озеро очень впечатлило даже несмотря на начавшийся дождь.
В общем, впечатления отличные, настоятельно рекомендую, все организаторы -- большие молодцы.
Мы выехали рано утром, по дороге нас угощали свежими фруктами и водой, рассказывали интересные факты про предстоящие места.
Понравилось то, что перемещались мы на минивэне, что очень удобно, так как время на остановках подбивалось под нас и не приходилось ждать других людей.
Приехав на Чарынский каньон мы были впечатлены красными скалами и монументальностью ущелья. Гид Антон предоставил множество интересных фактов о геологии и истории этой местности, что сделало поездку еще более увлекательной. Дойдя до реки Чарын мы смогли как следует отдохнуть и насладиться видом. Обратный путь в каньоне мы проделали на открытом «УАЗ» с сиденьями, это совершенно точно прибавило нам положительных впечатлений.
Далее у нас в списке был черный каньон. Там был завораживающий вид на каньон и реку, но уже с вершины. Сделали кучу классных фотографий и отправилось в путь.
По дороге на озеро Кайынды мы заехали на обед.
Это был настоящий акт казахского гостеприимства! Ели вкуснейшими блюда казахской кухни и отдыхали от проделанного пути.
Дорога на озеро Кайынды была необычайно красоты, вдоль березовой рощи, горных пейзажей и табунов лошадей. По приезду на озеро мы прогуливались среди хвойного леса и наслаждались видами.
Спасибо Tripster за хорошую организацию тура и гиду Антону за хорошую компанию, знание интересных троп и локаций для фотографий.
Экскурсия очень понравилась, обязательно буду ее рекомендовать своим друзьям!
Рассказываю, как все было: Встретились мы рано с утра часов в 6 и выехали, уютной компанией, на первую точку - Чарын, Там прошлись по низу каньона, по дороге нам рассказывали разные легенды каньона и историю места, дошли до речки (до конца), помочили там ножки, освежились и поехали обратно на УАЗике, билеты и поездку нам организовали, пока мы мочили ноги в речке, далее с ветеком вернулись в начало каньона, сходили в магазин/туалет и поехали далее на Черный каньон, там провели буквально пол часа и поехали на озеро Каинды.
Далее по дороге были отличные виды, но я уснул =D, проснулся уже по приезду в небольшой аул-деревушку в горах, там нам сказали что мы будем сейчас кушать, нас пригласили за стол, мы покушали мант, варенья, домашних сладостей и погладили кучу кошек, посидели за столом минут 40, далее двинули уже через пограничников (никого не проверяли водитель Дмитрий разобрался быстро с ними, так как его знают уже), ехали через горы и горную речку, где проносились по воде с борей эмоций и под музыкальное сопровождение, следующая остановка у нас была в березовой роще, прогулялись там, пофоткались и поехали дальше.
Приехали мы до места откуда надо выбрать или УАЗик, или лошадь, или пешком идти. Мы выбрали УАЗ - советую, это как отдельное приключение (тут не описать словами, надо чувствовать как тебя кидает по УАЗику и адреналин). После надо было пройти еще пешком метров 700 по горной тропе, после чего великолепный вид на Каинды. Так же нам показали секретную дорожку до фотозоны, мы там протискиваясь между деревьями спустились по скользкой (от дождя) дорожке, и подошли прям к соснам, которые растут из воды. Пофоткались, посидели насладились, пообщались и пошли обратно.
В обратной дороге мы все уже спали, как убитые весь путь.
Этот день в копилку самых лучших воспоминаний!
Мы встретились рано утром и без опозданий отправились в наше путешествие. Приехали сначала на каньоны, а потом уже на озеро.
Времени хватило на все! Мы успели насладится каждой локацией!
Команда у нас была замечательная. Очень душевная атмосфера благодаря Антону и нашему водителю Дмитрию.
Что особенно приятно- ребята знают секретные места, где не так много остальных туристов:)
В общем, я под впечатлением, очень рекомендую, потому что сервис и забота у ребят просто на высоте!
Это не просто экскурсия, это полноценное незабываемое путешествие на другую планету:) Локации неземной красоты, такие волшебные места обязан посетить каждый, кто приехал в Алматы даже на короткий срок!
Не пожалейте 1 день, потому что потом будете вспоминать его всю жизнь!)
Организация экскурсии на высшем уровне: удобная машина, комфортная атмосфера, достаточное количество остановок для личных целей, четкий тайминг, есть время на отдых, успели посмотреть все до захода солнца, что очень важно!
Спасибо огромное Антону за организацию, а нашему водителю-гиду Диме за чудесный день!)
За день до экскурсии создали чатик- где была вся вводная информация, поэтому никто не потеряется. Кто едет в какой машине, где встречаемся, что с собой взять- говорю же, профессионалы!
Я была в машине с Дмитрием, веселый, заботливый и очень не равнодушный. Очень было комфортно! Места куда мы ездили просто невероятные. Каждый должен хоть раз тут побывать. Это больше как тест драйв- все посмотреть, а потом выбрать одно место и уже приехать например на весь день.
Поэтому все кто сомневается- не сомневайтесь, пишите, узнавайте и езжайте на встречу приключением и знакомством невероятной природой!
1. Не предупредили, что может быть дождь и надо брать дождевик
2. Нету гида, хотя этот момент уже прописан в условиях экскурсии и я сама на это подписалась, но все же плохо без гида. Это оказалось весьма приемлемым минусом.
3. Таймменеджмент. Немного задерживались в локациях. Был бы гид, он бы контролировал этот процесс.
4. Чарынский каньон оказался на самом последнем месте списка. Хотя в программе написан первым, водитель решил по своему. И это большая ошибка. Я поехала ради него! Дождь идет по второму кругу. Уже темно. И фотографии не получились.
5. Спуск к чарынскому каньону нам никто не подсказал. Мы дошли до самого конца каньона, искали спуск вниз, а в итоге пришлось обратно идти 20 минут под дождем и потом спускаться вниз уже, когда было темно.
6. При оформлении экскурсии дополнительно попросили оплатить тысячу с чем то рублей за добавочную локацию. Якобы туристы просят. Ну окей, как бы без проблем, раз все хотят.
По итогу сумма тура вышла немного выше заявленного, чем на сайте.
Итог:
-некрасивые фото с каньона
-нет человека который руководил был экскурсией и всем процессом
- всем руководили водители, которые нас возили
- промокли 2 раза
Положительным моментом оказалось только то, что компания из нашей машины оказалась хорошей и умение радоваться мелочам)
1) о том, что необходимо брать с собой куртку-ветровку с капюшоном, мы писали вам и остальным туристам в отдельном чате по поездке, который мы создаем специально для целей информирования всех. Вы тоже в этом чате были, но возможно не обратили внимание. Вывод, который мы сделали - будем дополнительно информировать в чате о прогнозе погоды на локации на ближайший день плюс мы закупили дополнительные дождевики, чтобы хватило на тех, кто не запомнил, что написано в чате
2) да, мы везде предупреждаем, что у нас водитель-гид, не нужно от него ожидать энциклопедических знание и постоянного рассказа о том, что происходит вокруг. Главное это природа, удивительные локации, фото, видео и вся атмосфера.
3) возможно связано с тем, что все туристы договорились посетить еще одну дополнительную локацию, которой не было в программе, потому где-то могли чуть не уложиться по времени
4) тут вопрос предпочтений, кто-то едет ради озер, а кто-то ради каньона, не получится угодить всем сразу. Однако мы решили в нашей команде теперь всегда начинать с каньона, если на то позволяет погода
5) это наша ошибка, принято, будем стараться более не допускать
6) да, по просьбе туристов добавили еще одно озеро, вы тоже согласились на это, но сейчас темнеет раньше и мы не будем доп локацию включать в тур, соглашаться на такую опцию, так как по времени уже не успеем, это важный нюанс
Спасибо большое за отзыв! Эта информация помогает нам развиваться и расти, становиться лучше.
Надеюсь, что в следующий приезд в Алматы мы сможем вам показать что-то новое и на 100% удовлетворить ваши ожидания!