Вас ждут разнообразные пейзажи: озеро Каинды с затопленным лесом, озеро Кольсай с прозрачной водой и хвойными лесами, Чёрный каньон посреди безжизненной равнины, красноватый и полосатый Чарынский каньон, напоминающий другую планету. Гуляйте, наслаждайтесь природой и не забудьте сделать красивые фото.

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Описание экскурсии

Чарынский каньон. Талые воды и ветер за сотни тысяч лет превратили озеро в каньон, напоминающий ландшафт инопланетной цивилизации. Вы погуляете по лабиринтам среди скал, полюбуетесь величественными видами, сделаете памятные фотографии.

Чёрный каньон — ответвление Чарынского каньона. Название отражает суть: стены каньона сложены из чёрного камня. По легенде ведьмы загоняют задержавшихся до темноты путешественников на каменные столбы и сбрасывают их в пропасть. Наивно, но тем не менее ночью у костра даже самый скептически настроенный человек испытывает невольный страх. Ветер в этих местах издаёт действительно мистические звуки.

Озёра Каинды и Кольсай — труднодоступные, но именно поэтому здесь сохранилась первозданная природа. Кольсай встречает густыми хвойными лесами, кристально чистой водой и отражениями гор, в которых будто замирает время. Это идеальное место для спокойной прогулки вдоль берега, где хочется замедлиться и просто наслаждаться видами.

Подробная программа

5:30–5:45 — встреча участников и выезд из Алматы

10:00–12:00 — прибытие к озеру Каинды: подъём к озеру пешком или на лошадях, прогулка и время для фото

12:30–13:15 — обед в гостевом доме

13:45–14:45 — посещение озера Кольса: свободное время для прогулки, отдыха и съёмок

15:45–16:00 — остановка на смотровой площадке Чёрного каньона

16:30–18:30 — прогулка по Чарынскому каньону: Долина замков и река Чарын. Для тех, кому сложно спускаться вниз, есть возможность насладиться видами сверху

21:00–22:00 — возвращение в Алматы

Время указано ориентировочно и может меняться в зависимости от ситуации на дорогах, физической подготовки и пунктуальности группы.

Последовательность посещения локаций может быть изменена водителем-гидом из-за погодных условий.

Особенности формата

Поездка проходит в сопровождении профессионального водителя-гида: он познакомит вас с особенностями маршрута, природой и локациями, поделится интересными фактами и поможет сделать поездку максимально комфортной. Главный акцент экскурсии — впечатления от природы, прогулки, отдых, фото и видео, поэтому формат не предполагает углублённой исторической программы и большого объёма информации, как на классических городских экскурсиях.

*Эта экскурсия предполагает пешие прогулки и требует физической активности. Небольшой отрезок пути проходит по горной дороге. Путешественников с заболеваниями опорно-двигательного аппарата или иными заболеваниями, ограничивающими подвижность, а также беременных женщин, вне зависимости от срока беременности, на данный маршрут мы не принимаем. Просим заранее сообщить организатору, и мы предложим более облегчённый вариант экскурсии.

Организационные детали

Оплата остатка производится не позднее чем за 24 часа до начала экскурсии. Доступные способы отправим после бронирования.

Поедем на минивэне или внедорожнике

Программа подходит для взрослых и детей от 6 лет. Несовершеннолетние без сопровождения взрослого не допускаются

По запросу экскурсия может быть проведена в индивидуальном формате только для вашей компании. Стоимость уточняйте у организатора

С вами будет гид из нашей команды

Дополнительные расходы:

— входные билеты и экосборы — 5000 тенге с человека, принимаются только наличные. Оплату нужно передать водителю или гиду при посадке

— комплексный обед в гостевом доме — 4000 тенге

— верховая прогулка к озеру Каинды — 5000–8000 тенге, стоимость можно обсудить на месте

— поездка на УАЗе в Чарынский каньон — 1000 тенге в одну сторону (график движения нефиксированный)

— платные туалеты — 100 тенге, рекомендуем взять мелочь

Стоимость дополнительных услуг может незначительно меняться, так как они предоставляются сторонними организациями на локациях.