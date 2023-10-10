Рекомендую! Великолепное. время препровождение, стоит своих денег на все 100%. Далее спойлеры если хотите сами все испытать без знания сценария, то просто поверьте что это было круто, Вам понравится и дальше не читайте.



Рассказываю, как все было: Встретились мы рано с утра часов в 6 и выехали, уютной компанией, на первую точку - Чарын, Там прошлись по низу каньона, по дороге нам рассказывали разные легенды каньона и историю места, дошли до речки (до конца), помочили там ножки, освежились и поехали обратно на УАЗике, билеты и поездку нам организовали, пока мы мочили ноги в речке, далее с ветеком вернулись в начало каньона, сходили в магазин/туалет и поехали далее на Черный каньон, там провели буквально пол часа и поехали на озеро Каинды.

Далее по дороге были отличные виды, но я уснул =D, проснулся уже по приезду в небольшой аул-деревушку в горах, там нам сказали что мы будем сейчас кушать, нас пригласили за стол, мы покушали мант, варенья, домашних сладостей и погладили кучу кошек, посидели за столом минут 40, далее двинули уже через пограничников (никого не проверяли водитель Дмитрий разобрался быстро с ними, так как его знают уже), ехали через горы и горную речку, где проносились по воде с борей эмоций и под музыкальное сопровождение, следующая остановка у нас была в березовой роще, прогулялись там, пофоткались и поехали дальше.

Приехали мы до места откуда надо выбрать или УАЗик, или лошадь, или пешком идти. Мы выбрали УАЗ - советую, это как отдельное приключение (тут не описать словами, надо чувствовать как тебя кидает по УАЗику и адреналин). После надо было пройти еще пешком метров 700 по горной тропе, после чего великолепный вид на Каинды. Так же нам показали секретную дорожку до фотозоны, мы там протискиваясь между деревьями спустились по скользкой (от дождя) дорожке, и подошли прям к соснам, которые растут из воды. Пофоткались, посидели насладились, пообщались и пошли обратно.

В обратной дороге мы все уже спали, как убитые весь путь.