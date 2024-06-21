Bearbrick — небольшие виниловые фигурки медведей, которые нравятся и взрослым, и детям.
Под руководством мастера в уютной студии вы создадите собственного дизайнерского мишку, который украсит любой интерьер.
Никаких сложных навыков не потребуется — только ваше воображение и желание окунуться в мир творчества и самовыражения.
Под руководством мастера в уютной студии вы создадите собственного дизайнерского мишку, который украсит любой интерьер.
Никаких сложных навыков не потребуется — только ваше воображение и желание окунуться в мир творчества и самовыражения.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 12:00
Описание мастер-класса
Что вас ожидает
Перед вами — 23-сантиметровая фигурка медведя из винила с подвижными лапками и головой. Вы выберете цвета и смешаете краски — мастер будет рядом и обязательно поможет. Выльете яркую смесь на фигурку и украсите блёстками на свой вкус. Каждый мишка получится уникальным — только вы решаете, каким будет его дизайн.
Вы убедитесь, что работа с жидким акрилом сродни арт-терапии — она отвлекает от забот и погружает в атмосферу творчества.
Мы используем только нетоксичные, безопасные для здоровья краски.
Организационные детали
- Мастер-класс будет интересен взрослым и детям от 4 лет
- Готового мишку можно забрать через 1–5 дней после полного высыхания
- В подарок вы получите небольшой брелок
- Мастер-класс проведёт один из мастеров нашей команды
в будние дни в 11:00, в воскресенье в 12:00
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Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Бабаева
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 11:00, в воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лидия — Организатор в Алматы
Здравствуйте! Наша команда проводит взрослые и детские творческие мастер-классы с 2022 года. Мы подходим к делу с душой, рады каждому гостю и поддерживаем на всех этапах создания изделий. Ждём вас.Задать вопрос