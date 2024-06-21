Мастер-класс по заливке мишек Bearbrick

Дать волю фантазии и сделать симпатичную фигурку медведя (мини-группа)
Bearbrick — небольшие виниловые фигурки медведей, которые нравятся и взрослым, и детям.

Под руководством мастера в уютной студии вы создадите собственного дизайнерского мишку, который украсит любой интерьер.

Никаких сложных навыков не потребуется — только ваше воображение и желание окунуться в мир творчества и самовыражения.
Мастер-класс по заливке мишек Bearbrick
Мастер-класс по заливке мишек Bearbrick
Мастер-класс по заливке мишек Bearbrick
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 12:00

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

Перед вами — 23-сантиметровая фигурка медведя из винила с подвижными лапками и головой. Вы выберете цвета и смешаете краски — мастер будет рядом и обязательно поможет. Выльете яркую смесь на фигурку и украсите блёстками на свой вкус. Каждый мишка получится уникальным — только вы решаете, каким будет его дизайн.

Вы убедитесь, что работа с жидким акрилом сродни арт-терапии — она отвлекает от забот и погружает в атмосферу творчества.

Мы используем только нетоксичные, безопасные для здоровья краски.

Организационные детали

  • Мастер-класс будет интересен взрослым и детям от 4 лет
  • Готового мишку можно забрать через 1–5 дней после полного высыхания
  • В подарок вы получите небольшой брелок
  • Мастер-класс проведёт один из мастеров нашей команды

в будние дни в 11:00, в воскресенье в 12:00

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Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Бабаева
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 11:00, в воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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