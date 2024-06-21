Bearbrick — небольшие виниловые фигурки медведей, которые нравятся и взрослым, и детям. Под руководством мастера в уютной студии вы создадите собственного дизайнерского мишку, который украсит любой интерьер. Никаких сложных навыков не потребуется — только ваше воображение и желание окунуться в мир творчества и самовыражения.

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Описание мастер-класса

Что вас ожидает

Перед вами — 23-сантиметровая фигурка медведя из винила с подвижными лапками и головой. Вы выберете цвета и смешаете краски — мастер будет рядом и обязательно поможет. Выльете яркую смесь на фигурку и украсите блёстками на свой вкус. Каждый мишка получится уникальным — только вы решаете, каким будет его дизайн.

Вы убедитесь, что работа с жидким акрилом сродни арт-терапии — она отвлекает от забот и погружает в атмосферу творчества.

Мы используем только нетоксичные, безопасные для здоровья краски.

Организационные детали