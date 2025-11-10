Бегущий вдоль гор проспект отражает философию великого казахского поэта-просветителя Абая Кунанбаева: не забывая о корнях, чтя традиции и мудрость народа, быть открытым миру.
Эта улица стала одним из символов преобразований, когда уютный город у подножия Заилийского Алатау приобрел столичный лоск. И экскурсия по ней поможет вам лучше почувствовать дух нового Алматы.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Самый лёгкий и насыщенный маршрут по городу
Широкий проспект пересекает Алматы с востока на запад, мы пройдемся по части, что прилегает к центру — тем же маршрутом, которым ежедневно ходят местные жители. Осматривая архитектурные сооружения разных лет, поговорим о наследии прошлого и связи поколений. Вы узнаете о знаковом периоде 60-80-х годов в истории города и улице, которая олицетворила современную, динамично развивающийся Алматы с новыми вузами, крупными научными, культурными, образовательными и медицинскими учреждениями и современными микрорайонами.
Мы побеседуем о том, как поменялась городская культура и какие традиции было важно сохранить, вспомним мудрые назидания Абая Кунанбаева и обсудим, почему именно с этим проспектом алматинцы сравнивают жизнь человека.
Организационные детали
- Общая протяженность маршрута — 4 км
- Оплата оставшейся части стоимости экскурсии принимается в день проведения только в тенге. Сумма в тенге фиксируется по актуальному курсу Национального банка РК на день подтверждения заказа, мы сообщим её вам в переписке
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Абая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Динара — ваша команда гидов в Алматы
Провели экскурсии для 2924 туристов
Уважаемые путешественники, добро пожаловать в наш край! Мы сертифицированные гиды, готовые поведать историю нашего региона, бережно переданную из поколения в поколение нашими предками, населявшими регион Алматы с 13 века. УвлекаемсяЗадать вопрос
