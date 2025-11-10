Бегущий вдоль гор проспект отражает философию великого казахского поэта-просветителя Абая Кунанбаева: не забывая о корнях, чтя традиции и мудрость народа, быть открытым миру. Эта улица стала одним из символов преобразований, когда уютный город у подножия Заилийского Алатау приобрел столичный лоск. И экскурсия по ней поможет вам лучше почувствовать дух нового Алматы.

Описание экскурсии

Самый лёгкий и насыщенный маршрут по городу

Широкий проспект пересекает Алматы с востока на запад, мы пройдемся по части, что прилегает к центру — тем же маршрутом, которым ежедневно ходят местные жители. Осматривая архитектурные сооружения разных лет, поговорим о наследии прошлого и связи поколений. Вы узнаете о знаковом периоде 60-80-х годов в истории города и улице, которая олицетворила современную, динамично развивающийся Алматы с новыми вузами, крупными научными, культурными, образовательными и медицинскими учреждениями и современными микрорайонами.

Мы побеседуем о том, как поменялась городская культура и какие традиции было важно сохранить, вспомним мудрые назидания Абая Кунанбаева и обсудим, почему именно с этим проспектом алматинцы сравнивают жизнь человека.

Организационные детали