В поисках Эдельвейсов: поход от Чимбулака до озера Машук Маметовой

Друзья! Предлагаю вам маршрут в предгорьях северного Тянь-Шаня (небесные горы) - Мынжылки и озеро Маншук Маметовой

Друзья! Предлагаю вам маршрут в предгорьях северного Тянь-Шаня (небесные горы) — Мынжылки и озеро Маншук Маметовой.

В зависимости от вашей физической формы и подготовки весь маршрут может занять от 5 до 8 часов в обе стороны. Прокатимся на канатной дороги Медео-Чимбулак и полюбуемся на эдельвейсы.
В поисках Эдельвейсов: поход от Чимбулака до озера Машук Маметовой
В поисках Эдельвейсов: поход от Чимбулака до озера Машук Маметовой
В поисках Эдельвейсов: поход от Чимбулака до озера Машук Маметовой
В поисках Эдельвейсов: поход от Чимбулака до озера Машук Маметовой
В поисках Эдельвейсов: поход от Чимбулака до озера Машук Маметовой
Ближайшие даты:
13
мар
15
мар
20
мар
22
мар
27
мар
29
мар
3
апр
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даты

Что вас ожидает 🤩

  • Каток Медео
  • Плотина Медео
  • Горный курорт Чимбулак
  • Урочище Туюксу
  • Домик Путина
  • Черный водопад
  • Мемориал Альпинистам
  • Бастионы и плотина Мынжылки
  • Озеро Маншук Маметовой
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Друзья! Предлагаю вам маршрут в предгорьях северного Тянь-Шаня (небесные горы) — Мынжылки и озеро Маншук Маметовой (3 550 м.).
В зависимости от вашей физической формы и подготовки весь маршрут может занять от 5 до 8 часов в обе стороны.
Путешествие начинается от канатной дороги Медео-Чимбулак. Прокатившись на канатке у вас будет возможность дойти до озера Маншук Маметовой (первая казахская женщина, которой было присвоено звание Герой Советского Союза).
Пешая часть стартует от начала урочища Чимбулак, на котором расположен одноименный горнолыжный курорт.
Далее мы пройдем до урочища Ворота Туюксу (высота 2500 м.) мимо мемориала альпинистам. После отправимся к плотине Мынжылки и, по вашему желанию, начнем подъем на Альпинград — место, где обычно ставят свои палаточные лагеря альпинисты и скалолазы. Путь до Альпинграда займет от 1 до 1,5 часа. Оставшуюся часть пройдем не более чем за час. Если повезет, увидим эдельвейсы. Они занесены в Красную книгу и собирать их категорически нельзя.
С высоты Альпинграда мы увидим: пик Молодежный, пик Титова, пик Маншук Маметовой, одноимённый перевал.
С озера открываеются живописные виды на перевал Пионерский и начало многих скальных и альпинистских маршрутов на высочайшие горные пики.

Понедельник, среда 10-00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Сопровождение от Медео до Озера Маншук Маметовой и назад
  • Рассказы и легенды о горах
  • Помощь в преодолении трудностей.
  • Вода, шоколад, сухофрукты
Что не входит
  • Трансфер до Медео
  • Канатная дорога
  • Такси или автобус до Чимбулака
Где начинаем и завершаем?
Начало: Канатная дорога Медео Чимбулак. улица Горная 465
Завершение: улица Горная 465
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, среда 10-00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Что Вам нужно взять с собой:
  • Зимой – Варежки, шапка, тёплая удобная обувь, удобная верхняя одежда. Бутылка воды, перекус.
  • Летом – Ветровка, легкая кофта, удобная спортивная обувь (только не кеды, пожалуйста), шапка, крем от загара.
  • Бутылка воды, перекус
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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