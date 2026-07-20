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Чарынский каньон и озеро Кольсай с комфортом - из Алматы (всё включено)

Заповедная природа, кочевая культура и современный Казахстан
Природа Казахстана умеет впечатлять — наша поездка тому доказательство.

Среди багряных скал Чарынского каньона вы будто попадёте в сказку с замками или вообще на другую планету.

Сквозь горные луга и хвойные склоны доберётесь к Кольсайскому озеру — чаше из драгоценного стекла, отражающей грозные пики. Уверены, эти виды запомнятся надолго.
Чарынский каньон и озеро Кольсай с комфортом - из Алматы (всё включено)
Чарынский каньон и озеро Кольсай с комфортом - из Алматы (всё включено)
Чарынский каньон и озеро Кольсай с комфортом - из Алматы (всё включено)

Описание экскурсии

6:00 — сбор группы

В пути вас ждут интересные факты о регионе. Также обсудим современный Казахстан: культурные коды, локальные тренды, алматинский вайб и бережное отношение к природе.

9:00 — Чарынский каньон

Погуляем по дну теснины, поднимемся на панорамные смотровые. Посетим Долину замков, Лунный и Чёрный каньоны. Поговорим о рождении гигантов: как тектонические сдвиги и землетрясения создали рельеф Чарына и почему он напоминает другую планету.

13:30 — посёлок Саты

В гостевом доме нам подадут сытный, по-домашнему вкусный обед. Вы узнаете, как менялся быт кочевников в этих суровых краях, чем сегодня живёт высокогорный посёлок и в чём секрет настоящего южного гостеприимства.

14:30 — озеро Кольсай

Пройдём вдоль берега в окружении гор, вдыхая чистейший воздух. Раскроем, почему система Кольсайских озёр считается гидрологическим феноменом Тянь-Шаня, как меняется цвет воды в зависимости от солнца и что таят реликтовые леса. Можно покататься на лодке или катамаране.

17:30–22:00 — обратная дорога

Организационные детали

  • В стоимость входят: обед, все входные билеты и экосборы
  • По желанию оплачивается катание на лодке или катамаране по озеру — по тарифам нацпарка
  • Маршрут включает прогулки по пересечённой местности, но не требует специальной подготовки
  • С вами будет гид из нашей команды

во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 05:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет3600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Недалеко от площади Астана
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 05:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мадина
Мадина — Организатор в Алматы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Приветствуем! Наша компания занимается профессиональной организацией туров и путешествий из Алматы по самым живописным локациям Казахстана: Чарынский каньон, озёра Кольсай и Каинды. Мы берём на себя абсолютно всю логистику и контроль
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качества: привлекаем только проверенных, лицензированных гидов, арендуем надёжный и комфортабельный транспорт, а также полностью координируем безопасность и тайминг на каждом маршруте. Наша цель — предоставить гостям первоклассный сервис и избавить их от любых организационных забот.

Входит в следующие категории Алматы

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