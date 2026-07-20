Природа Казахстана умеет впечатлять — наша поездка тому доказательство. Среди багряных скал Чарынского каньона вы будто попадёте в сказку с замками или вообще на другую планету. Сквозь горные луга и хвойные склоны доберётесь к Кольсайскому озеру — чаше из драгоценного стекла, отражающей грозные пики. Уверены, эти виды запомнятся надолго.

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Описание экскурсии

6:00 — сбор группы

В пути вас ждут интересные факты о регионе. Также обсудим современный Казахстан: культурные коды, локальные тренды, алматинский вайб и бережное отношение к природе.

9:00 — Чарынский каньон

Погуляем по дну теснины, поднимемся на панорамные смотровые. Посетим Долину замков, Лунный и Чёрный каньоны. Поговорим о рождении гигантов: как тектонические сдвиги и землетрясения создали рельеф Чарына и почему он напоминает другую планету.

13:30 — посёлок Саты

В гостевом доме нам подадут сытный, по-домашнему вкусный обед. Вы узнаете, как менялся быт кочевников в этих суровых краях, чем сегодня живёт высокогорный посёлок и в чём секрет настоящего южного гостеприимства.

14:30 — озеро Кольсай

Пройдём вдоль берега в окружении гор, вдыхая чистейший воздух. Раскроем, почему система Кольсайских озёр считается гидрологическим феноменом Тянь-Шаня, как меняется цвет воды в зависимости от солнца и что таят реликтовые леса. Можно покататься на лодке или катамаране.

17:30–22:00 — обратная дорога

Организационные детали