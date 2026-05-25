Максимум впечатлений за короткое время — девиз нашей программы.
Мы включили в маршрут самые фотогеничные и знаковые места, но без сложных треккингов и длительных переходов.
Вы посетите причудливый Чарынский каньон, Долину замков и насладитесь покоем бирюзовых озёр, отражающих небо и вершины Тянь-Шаня.
Описание экскурсии
- Горные озёра (Кольсайские и Каинды), известные чистыми водами и живописными пейзажами
- Чарынский каньон — один из самых зрелищных природных памятников Казахстана, «младший брат» Гранд-Каньона
- Долина замков — часть Чарынского каньона, где скалы напоминают крепостные стены и башни
В путешествии вы узнаете:
- Как появился Чарынский каньон и причудливые «замки» в скалах
- В чём уникальность озера Каинды с его затопленным лесом и почему Кольсайские озера называют жемчужинами Тянь-Шаня
- Какие редкие растения и животные встречаются в этих местах
- Легенды и интересные факты о Чарыне и горных озёрах
Примерный тайминг
05:30 — общий сбор и выезд группы
08:00 — Чёрный каньон (прогулка и фотопауза)
10:30 — озеро Каинды
13:00 — озеро Кольсай + обед
16:00 — прогулка в Чарынском каньоне
18:15 — отправление в Алматы
21:30–22:00 — возвращение в город
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Параметры поездки
- Продолжительность: 15 часов (с 5:30 до 21:00)
- Транспорт: комфортабельные минивэн или джип
- Физическая нагрузка: лёгкая, пешие прогулки 3–4 км (по желанию). Если у вас проблемы со здоровьем (например, гипертония или трудности с ходьбой), сообщите заранее — мы адаптируем маршрут и создадим для вас комфортные условия
- Протяжённость маршрута — 650–700 км, в пути и на прогулках — до 20 000 шагов
Другие детали
- Дорога частично асфальтированная, но есть гравийные участки, особенно при подъезде к озеру Каинды
- В некоторых местах нет мобильной связи — будьте готовы к цифровому детоксу!
- В течение дня предусмотрен перерыв на обед
Дополнительные расходы
- Экосборы — 5000 тенге
- Перекусы или обед: 4000–15 000 тг
- По желанию:
— УАЗик на Чарыне — 1000 тг
— УАЗик на Каинды — 1000 тг
- Съёмка с дрона: индивидуально — 25 000 тг с человека, для всей группы — 50 000 тг
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Индивидуальный на внедорожнике с трансфером из отеля
|31 500 ₽
|Стандартный
|5460 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Суюнбая
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 05:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Алматы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 1532 туристов
Я родился и вырос в Алматы, хорошо знаю регион и его природные особенности. Во время поездок подсказываю удачные ракурсы, помогаю с позированием и выбором точек для съёмки, чтобы у вас
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 37 отзывов
М
Экскурсия была наполненной, несмотря на её длительность мы не скучали. Посмотрели маковое поле, два каньона, два озера и много гор! На последней остановке у Каинды даже покатались на лошадях -
Л
Прекрасная экскурсия и замечательный гид!
Однозначно 5 баллов ⭐️
За один день увидели столько красивых мест: маковые поля, озеро Каинды, Кольсайские озёра и Чарынский каньон — впечатления просто невероятные. Всё было хорошо
Дмитрий
Ответ организатора:
Лейла, огромное спасибо за такой тёплый и подробный отзыв! 💙 Очень приятно, что поездка подарила вам столько ярких эмоций и
Р
Получил массу впечатлений: долина дворцов и черный каньон поражают своим размахом. Про озера удивлён, что они появились относительно недавно. Спасибо Дмитрию, что дал контекст, который позволяет на это посмотреть с неожиданной стороны. Я остался доволен)
Прекрасная, насыщенная событиями и впечатлениями, поездка! То, что нужно, для тех, кто хочет за один раз увидеть основные "визитные карточки" Казахстана. Мы с мужем получили гораздо больше, чем рассчитывали, от
Экскурсия, которая сделала наш отдых в Алмате невероятно ярким! Продуманность маршрута, небольшая историческая справка о городе и местах, которые мы посетили, замечательно продуманы.
Дмитрий и Юлия сделали так, что Алматы раскрылись
Экскурсия безумно понравилась! Я лично получила огромное удовольствие и шквал эмоций, все только положительные!!! Локации потрясающие! Чарынский коньон завораживает своей красотой, хочется там гулять и гулять) Озеро Кольсай это тоже
