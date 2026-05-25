Из явных плюсов отмечу следующее:



1. Помощь в орг. вопросах с самого начала - бронь, вопросы оплаты, неизбежные "как и почему" - все улаживалось быстро и компетентно. Сразу чувствовалось, что организаторы - люди опытные, обратную связь давали быстро и на вопросы отвечали исчерпывающе. Отдельно порадовало, что перед началом поездки была создана группа в Телеграм, где была выложена вся необходимая для участников информация - от места сбора и номера нашей машины, до краткой исторической информации о тех достопримечательностях, которые мы собирались посетить. Это было приятно, интересно и полезно. Прямо -"плюсик к карме")))



2. Четкий тайминг поездки, так как локаций было много и перемещения между ними требовали хорошего контроля, особенно, если группа не маленькая (нас, к примеру, было 12 человек) Наш гид - Дмитрий - справился с этим с блеском))) Отдельно замечу, что у Дмитрия, похоже, но всех блок-постах "свои люди", так как пропускали нас через них просто молниеносно, и нигде не возникло никаких проблем ни с оплатой, ни с документами. Улыбки, добрые пожелания - это было приятно))



3. Информационное содержание экскурсий. Не знаю, где наш чудесный гид собрал те байки и легенды, которыми он нас развлекал на всем пути, но слушать было интересно и познавательно. Чувствовалось, что человек сам увлечен темой, ничего похожего на скучный, отработанный "бубнеж"))) Отдельное спасибо Дмитрию за чувство юмора и "живое", неформальное общение. Оно скрашивало длинные перегоны между локациями, и мы с мужем реально развлекались всю дорогу)))

Ах да, отдельное спасибо за удобный минивен и за его мастерское вождение. Уверенный, опытный водитель за рулем - это тоже жирный "плюсик" лично от меня)))



Если обобщить - ребята, спасибо вам огромное за ваш труд и заботу!

За прекрасные локации, где мы сотворили наши красочные и теплые воспоминания! Конечно же, теперь мы "ваши клиенты". Надеемся на новые встречи и новые впечатления!