Топ-локации Казахстана: степи, скалы и горные озёра. Поездка из Алматы

Открыть удивительные природные места - в лёгком и комфортном путешествии по Алматинской области
Максимум впечатлений за короткое время — девиз нашей программы.

Мы включили в маршрут самые фотогеничные и знаковые места, но без сложных треккингов и длительных переходов.

Вы посетите причудливый Чарынский каньон, Долину замков и насладитесь покоем бирюзовых озёр, отражающих небо и вершины Тянь-Шаня.
Описание экскурсии

  • Горные озёра (Кольсайские и Каинды), известные чистыми водами и живописными пейзажами
  • Чарынский каньон — один из самых зрелищных природных памятников Казахстана, «младший брат» Гранд-Каньона
  • Долина замков — часть Чарынского каньона, где скалы напоминают крепостные стены и башни

В путешествии вы узнаете:

  • Как появился Чарынский каньон и причудливые «замки» в скалах
  • В чём уникальность озера Каинды с его затопленным лесом и почему Кольсайские озера называют жемчужинами Тянь-Шаня
  • Какие редкие растения и животные встречаются в этих местах
  • Легенды и интересные факты о Чарыне и горных озёрах

Примерный тайминг

05:30 — общий сбор и выезд группы
08:00 — Чёрный каньон (прогулка и фотопауза)
10:30 — озеро Каинды
13:00 — озеро Кольсай + обед
16:00 — прогулка в Чарынском каньоне
18:15 — отправление в Алматы
21:30–22:00 — возвращение в город

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Параметры поездки

  • Продолжительность: 15 часов (с 5:30 до 21:00)
  • Транспорт: комфортабельные минивэн или джип
  • Физическая нагрузка: лёгкая, пешие прогулки 3–4 км (по желанию). Если у вас проблемы со здоровьем (например, гипертония или трудности с ходьбой), сообщите заранее — мы адаптируем маршрут и создадим для вас комфортные условия
  • Протяжённость маршрута — 650–700 км, в пути и на прогулках — до 20 000 шагов

Другие детали

  • Дорога частично асфальтированная, но есть гравийные участки, особенно при подъезде к озеру Каинды
  • В некоторых местах нет мобильной связи — будьте готовы к цифровому детоксу!
  • В течение дня предусмотрен перерыв на обед

Дополнительные расходы

  • Экосборы — 5000 тенге
  • Перекусы или обед: 4000–15 000 тг
  • По желанию:
    — УАЗик на Чарыне — 1000 тг
    — УАЗик на Каинды — 1000 тг
  • Съёмка с дрона: индивидуально — 25 000 тг с человека, для всей группы — 50 000 тг

ежедневно в 05:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Индивидуальный на внедорожнике с трансфером из отеля31 500 ₽
Стандартный5460 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте Суюнбая
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 05:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов в Алматы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 1532 туристов
Я родился и вырос в Алматы, хорошо знаю регион и его природные особенности. Во время поездок подсказываю удачные ракурсы, помогаю с позированием и выбором точек для съёмки, чтобы у вас
остались качественные и запоминающиеся фотографии. Представляю агентство джип-путешествий по Казахстану. В нашей команде — опытные гиды и надёжные водители. Мы организуем комфортные и безопасные поездки по Алматы и Алматинской области: джип-туры, экскурсии на минивэнах, обзорные маршруты по городу, а также поездки в другие регионы и соседние страны. Особое внимание уделяем фототурам. Маршруты выстроены так, чтобы вы попадали в самые красивые локации в лучшее время для съёмки: каньоны, горные озёра, панорамные виды, живописные долины и атмосферные места. Берём на себя всю организацию маршрута и транспорта, чтобы гости могли спокойно наслаждаться путешествием, природой и процессом съёмки.

Отзывы и рейтинг

М
Экскурсия была наполненной, несмотря на её длительность мы не скучали. Посмотрели маковое поле, два каньона, два озера и много гор! На последней остановке у Каинды даже покатались на лошадях -
отличное решение, всем советую, особенно по пути к озеру. Меня радует, что не осталось никакой недосказанности, за этот день появилось чувство, что мы правда посмотрели природу Казахстана и теперь понимаем, о чем речь, хотя это был всего один день. Рекомендую экскурсию с Дмитрием - отличный гид, который понимает, что слушать лучше в дорогах, а на остановка смотреть красоты и (чего уж там) фотографировать.

Л
Прекрасная экскурсия и замечательный гид!
Однозначно 5 баллов ⭐️

За один день увидели столько красивых мест: маковые поля, озеро Каинды, Кольсайские озёра и Чарынский каньон — впечатления просто невероятные. Всё было хорошо
организовано, без спешки и суеты, при этом успели насладиться каждой локацией.

Отдельное спасибо гиду — в дороге было очень интересно слушать рассказы о местах, истории и местных особенностях.

Экскурсия оставила только тёплые эмоции и красивые воспоминания. Рекомендую от души!

Ответ организатора:
Лейла, огромное спасибо за такой тёплый и подробный отзыв! 💙 Очень приятно, что поездка подарила вам столько ярких эмоций и
впечатлений 😊

Рады, что вы смогли насладиться каждой локацией без спешки и прочувствовать всю красоту наших мест — от маковых полей до Кольсайских озёр и Чарынского каньона 🌿⛰️

Отдельное спасибо за добрые слова в адрес гида! Нам очень важно создавать не просто экскурсии, а настоящие путешествия с атмосферой, интересными историями и комфортом 🙌

Спасибо за доверие и рекомендации! Будем счастливы увидеть вас снова в новых приключениях ✨

Р
Получил массу впечатлений: долина дворцов и черный каньон поражают своим размахом. Про озера удивлён, что они появились относительно недавно. Спасибо Дмитрию, что дал контекст, который позволяет на это посмотреть с неожиданной стороны. Я остался доволен)
Ольга
Прекрасная, насыщенная событиями и впечатлениями, поездка! То, что нужно, для тех, кто хочет за один раз увидеть основные "визитные карточки" Казахстана. Мы с мужем получили гораздо больше, чем рассчитывали, от
этого путешествия))
Из явных плюсов отмечу следующее:

1. Помощь в орг. вопросах с самого начала - бронь, вопросы оплаты, неизбежные "как и почему" - все улаживалось быстро и компетентно. Сразу чувствовалось, что организаторы - люди опытные, обратную связь давали быстро и на вопросы отвечали исчерпывающе. Отдельно порадовало, что перед началом поездки была создана группа в Телеграм, где была выложена вся необходимая для участников информация - от места сбора и номера нашей машины, до краткой исторической информации о тех достопримечательностях, которые мы собирались посетить. Это было приятно, интересно и полезно. Прямо -"плюсик к карме")))

2. Четкий тайминг поездки, так как локаций было много и перемещения между ними требовали хорошего контроля, особенно, если группа не маленькая (нас, к примеру, было 12 человек) Наш гид - Дмитрий - справился с этим с блеском))) Отдельно замечу, что у Дмитрия, похоже, но всех блок-постах "свои люди", так как пропускали нас через них просто молниеносно, и нигде не возникло никаких проблем ни с оплатой, ни с документами. Улыбки, добрые пожелания - это было приятно))

3. Информационное содержание экскурсий. Не знаю, где наш чудесный гид собрал те байки и легенды, которыми он нас развлекал на всем пути, но слушать было интересно и познавательно. Чувствовалось, что человек сам увлечен темой, ничего похожего на скучный, отработанный "бубнеж"))) Отдельное спасибо Дмитрию за чувство юмора и "живое", неформальное общение. Оно скрашивало длинные перегоны между локациями, и мы с мужем реально развлекались всю дорогу)))
Ах да, отдельное спасибо за удобный минивен и за его мастерское вождение. Уверенный, опытный водитель за рулем - это тоже жирный "плюсик" лично от меня)))

Если обобщить - ребята, спасибо вам огромное за ваш труд и заботу!
За прекрасные локации, где мы сотворили наши красочные и теплые воспоминания! Конечно же, теперь мы "ваши клиенты". Надеемся на новые встречи и новые впечатления!

Юлия
Экскурсия, которая сделала наш отдых в Алмате невероятно ярким! Продуманность маршрута, небольшая историческая справка о городе и местах, которые мы посетили, замечательно продуманы.
Дмитрий и Юлия сделали так, что Алматы раскрылись
для нас удивительной природой, красотой каждого массива скал, чистейшими реками и озёрами, невероятным местным колоритом, вкусной казахской кухней с фирменным пловом, бомбической поездкой на буханке и на коробочке под заряжающие казахские треки, цветущими полянами, куртом, приготовленным местными жителями и добродушными казахами:)
Мы путешествуем с сестрой и безумно счастливы, что в нашу первую поездку за границу выбрали именно яблоневый город - Алматы. Лучшего знакомства с живописными уголками Казахстана не возможно представить!
Заберём с собой в Нижний Новгород только самые лучшие и тёплые воспоминания:)
Спасибо, Дмитрий и Юлия, за ваш огромный труд и любовь к своему делу и родным краям! Это было незабываемо, запомним это путешествие на всю жизнь!)
И отдельное спасибо нашей группе за атмосферку, шутки, доброе знакомство и тёплые беседы!:)
Жизнь прекрасна! Экскурсия - ВОСТОРГ!

Мария
Экскурсия безумно понравилась! Я лично получила огромное удовольствие и шквал эмоций, все только положительные!!! Локации потрясающие! Чарынский коньон завораживает своей красотой, хочется там гулять и гулять) Озеро Кольсай это тоже
что-то невероятное, маленькое, но при этом безумно красивое, с нереальным пейзажем! А прогулка до него на лошадях, это прям отдельная фишка, всем советую! Отдельное спасибо хотелось бы сказать нашему замечательному гиду Дмитрию! Вся экскурсия на одном дыхании! Время пролетает незаметно, при этом очень познавательно и именно интересно! Выбирая эту экскурсию вы точно не пожалеете! Всем советую!

