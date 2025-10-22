Путешествие к Чарынскому каньону и озеру Кольсай подарит вам возможность насладиться великолепными пейзажами и чистым воздухом.
Начав поездку рано утром, вы окажетесь в «Долине замков», где сможете сделать впечатляющие снимки и узнать много интересного от гида.
Затем отправитесь к озеру Кольсай, окруженному еловыми лесами и горами, где можно отдохнуть и насладиться природой. Это путешествие оставит яркие впечатления и множество фотографий
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные ландшафты
- 📸 Возможность сделать впечатляющие фото
- 🌲 Прогулка в окружении еловых лесов
- 🚶♂️ Интересные рассказы от опытного гида
- 🍃 Чистый горный воздух
Что можно увидеть
- Чарынский каньон
- Озеро Кольсай
Описание экскурсииПоездка к живописным местам Алматы Начните свое захватывающее путешествие ранним утром. Вас ждет комфортабельная поездка к одному из самых впечатляющих природных чудес Казахстана — Чарынскому каньону, который находится примерно в 2,5 часах пути от города. По прибытии вы окажетесь в знаменитой «Долине замков» — участке каньона, получившем название благодаря величественным скальным образованиям, напоминающим старинные крепости. У вас будет около полутора часов, чтобы прогуляться по каньону, сделать красивые снимки и послушать интересные рассказы гида о формировании ландшафта и легендах, связанных с этим местом. Незабываемое путешествие Затем вы продолжите маршрут в сторону живописного региона Колсайских озер и познакомитесь с озером Колсай 1. Это кристально чистое озеро, окруженное еловыми лесами и горами, создаёт атмосферу уединения и спокойствия. Здесь у вас будет около часа, чтобы насладиться прогулкой вдоль берега и отдохнуть. По пути следования мы остановимся на обед у берегов озера в окружении умиротворяющей природы и чистого горного воздуха. Важная информация:
- Не подходит для людей с ограниченными возможностями передвижения, с боязнью высоты или малой физической активностью.
- Важно: если у вас проблемы со спиной, сердцем или вы находитесь в положении, мы не рекомендуем этот тур. Также поездка не подходит для детей младше 12-ти лет.
- Возьмите с собой паспорт или копию, удобную обувь, головной убор, перекусы, воду, одежду по погоде (в горах прохладнее).
- Запрещено: курение, напитки и еда в салоне транспортного средства, алкоголь.
- Погода в горах переменчива. Мы не можем нести ответственность за погодные условия.
Каждый день в 5:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чарынский каньон
- Долина замков (часть Шарынского каньона)
- Озеро Колсай 1
- Озеро Каинды
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Все входные билеты по маршруту
- Бутилированная вода (в теплое время года)
- Дополнительное такси на микроавтобусе до озера Каинды
Что не входит в цену
- Питание
- Верховая езда, лодки и катамараны - по желанию (можно оплатить на месте)
Место начала и завершения?
Алматы, пр-т. Абая 50
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 5:00
Экскурсия длится около 17 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- Не подходит для людей с ограниченными возможностями передвижения, с боязнью высоты или малой физической активностью
- Важно: если у вас проблемы со спиной, сердцем или вы находитесь в положении, мы не рекомендуем этот тур. Также поездка не подходит для детей младше 12-ти лет
- Возьмите с собой паспорт или копию, удобную обувь, головной убор, перекусы, воду, одежду по погоде (в горах прохладнее)
- Запрещено: курение, напитки и еда в салоне транспортного средства, алкоголь
- Погода в горах переменчива. Мы не можем нести ответственность за погодные условия
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 63 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
22 окт 2025
Это было великолепное путешествие! Красота вокруг! Все очень насыщенно. Мы остались в невероятном восторге! Настоятельно всем рекомендую. Фотки получаются просто огненные🔥
М
Мария
21 окт 2025
Экскурсия потрясающая. Получили не забываемые эмоции, невероятной красоты виды. Наши пожелания не вызывали вопросов, все доя гостей. Рекомендую
А
Антон
13 окт 2025
От экскурсии остались приятные впечатления. Отдельное спасибо водителю Ялчину. Все рассказали и показали. Рекомендую к посещению.
Л
Леся
3 окт 2025
Спасибо за прекрасную экскурсию! Баурджан хороший водитель, микроавтобус в отличном состоянии, кондиционер работал. У нас экскурсоводом была Индира, везде нас сопровождала и рассказывала много интересного. Места очень красивые! Будем мечтать сюда вернуться!
В
Василий
29 сен 2025
Экскурсия прошла по плану, все отлично. Рекомендую! На все хватило времени.
А
Аяна
24 сен 2025
М
Марина
21 сен 2025
Классный тур по природным местам Казахстана. Мы посетили Черный каньон, озеро Кольсай и Чарынский каньон. Впечатлений море, микроавтобус очень комфортный, чистый, ребята пунктуальны, в течении дороги предлагали воду, а местный плов на Кольсай отдельный вид удовольствия. Ещё раз спасибо за вашу работу и до новых встреч!
А
Алмаз
16 сен 2025
Отличная экскурсия! Спасибо гиду Рамилю за интересный рассказ, а водителю Медету - за быструю и безопасную езду.
Т
Тимофей
16 сен 2025
Если вы хотите увидеть не земные виды, в одной поездке то этот тур для вас. Виды такие же как на картинках. Водитель приятный и разговорчивый.
Е
Елена
9 сен 2025
9 сентября посетили экскурсию, это было великолепно 🤩 Отличные гид, хороший транспорт. Все комфортно и приятно.
Локации просто не описать словами.
Е
Елена
21 авг 2025
Отличная экскурсия!
Осталось куча фото и ярких впечатлений.
Гид Мухтар - шикарный, оранжевый автобус - огонь:)
На озёрах попали в дождь, поэтому совсем не лишними были спортивные штаны, худи и ветровка (хотя, дождевик
С
Снежана
19 авг 2025
A
Alokhon
17 авг 2025
11 из 10. Лучший тур, который я мог забронировать, идеально для тех, кто остановился в Алматы на пару дней, с этим туром вы посетите самые живописные места Алматинской области. Все было супер - добрый водитель, удобные трансферы, даже аттракцион на буханке оставил сильные впечатления. Водитель встречает вас шоколадом, обеспечивает водой, ставит классную музыку и остужает салон кондиционером!
Р
Роман
15 авг 2025
На связи русские люди, привет! Это было умопомрачительно, транспорт, водитель, музыка, общий вайб - Всё просто огонь! газ газ!
Расскажу немного о нюансах которые помогут другим людям.
Я большой дядя 115кг, такой
М
Мария
13 авг 2025
Спасибо за такое прекрасное времяпровождение, Нам очень понравилось побывать в этих волшебных и незабываемых местах. Были некоторые казусы с автобусами, но это добавило изюминку в эту поездку. Хотела поблагодарить нашего гида, она очень интересна и познавательно рассказала про эти места и даже сыграла на традиционном казахстанском инструменте. Также хотела бы упомянуть, что была очень вкусная еда
