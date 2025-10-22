Е Екатерина Это было великолепное путешествие! Красота вокруг! Все очень насыщенно. Мы остались в невероятном восторге! Настоятельно всем рекомендую. Фотки получаются просто огненные🔥

М Мария Экскурсия потрясающая. Получили не забываемые эмоции, невероятной красоты виды. Наши пожелания не вызывали вопросов, все доя гостей. Рекомендую

А Антон От экскурсии остались приятные впечатления. Отдельное спасибо водителю Ялчину. Все рассказали и показали. Рекомендую к посещению.

Л Леся Спасибо за прекрасную экскурсию! Баурджан хороший водитель, микроавтобус в отличном состоянии, кондиционер работал. У нас экскурсоводом была Индира, везде нас сопровождала и рассказывала много интересного. Места очень красивые! Будем мечтать сюда вернуться!

В Василий Экскурсия прошла по плану, все отлично. Рекомендую! На все хватило времени.

А Аяна

М Марина Классный тур по природным местам Казахстана. Мы посетили Черный каньон, озеро Кольсай и Чарынский каньон. Впечатлений море, микроавтобус очень комфортный, чистый, ребята пунктуальны, в течении дороги предлагали воду, а местный плов на Кольсай отдельный вид удовольствия. Ещё раз спасибо за вашу работу и до новых встреч!

А Алмаз Отличная экскурсия! Спасибо гиду Рамилю за интересный рассказ, а водителю Медету - за быструю и безопасную езду.

Т Тимофей Если вы хотите увидеть не земные виды, в одной поездке то этот тур для вас. Виды такие же как на картинках. Водитель приятный и разговорчивый.

Е Елена 9 сентября посетили экскурсию, это было великолепно 🤩 Отличные гид, хороший транспорт. Все комфортно и приятно.



Локации просто не описать словами.

Е Елена



Осталось куча фото и ярких впечатлений.

Гид Мухтар - шикарный, оранжевый автобус - огонь:)



На озёрах попали в дождь, поэтому совсем не лишними были спортивные штаны, худи и ветровка (хотя, дождевик читать дальше был бы уместнее). Спортивная обувь - must have, ходить много придётся.

Подъем с озера Каинды оказался немного тяжеловат, видимо, с непривычки и на высоте - но вполне осуществим:)



Оба каньона фантастически красивые.

На Чарынском успели пройти нижним маршрутом и немного походить сверху. Здесь можно было бы и побольше времени заложить, если погода позволяет.



Спасибо огромное за отлично проведённый день:) Отличная экскурсия!Осталось куча фото и ярких впечатлений.Гид Мухтар - шикарный, оранжевый автобус - огонь:)На озёрах попали в дождь, поэтому совсем не лишними были спортивные штаны, худи и ветровка (хотя, дождевик

С Снежана

A Alokhon 11 из 10. Лучший тур, который я мог забронировать, идеально для тех, кто остановился в Алматы на пару дней, с этим туром вы посетите самые живописные места Алматинской области. Все было супер - добрый водитель, удобные трансферы, даже аттракцион на буханке оставил сильные впечатления. Водитель встречает вас шоколадом, обеспечивает водой, ставит классную музыку и остужает салон кондиционером!

Р Роман

Расскажу немного о нюансах которые помогут другим людям.

Я большой дядя 115кг, такой читать дальше полный, но крепыш… и мне было тяжело в 2 моментах, это подъем по горе на 1 локации каньон, и подъем в гору на 3 локации Озеро Кольсай. Если у тебя нулевая физ подготовка готовься закладывать на подъемы дополнительное время в размере 30-60 мин на каждую локацию! Или готовься посмотреть не все красоты.

Так же рекомендую взять 1 кофту и по возможности дождевик так как погода переменчива.

Воду предоставляют организаторы, холодильник был в машине! Просто ОГОНЬ!

Возьмите наличные собой в размере 30-40 к тенге

На озере кольсай спуститесь вниз там есть второй ресторан с панорамным видом, по словам попутчиков он ЛУЧШЕ.

_________________________________________________________________

Спасибо большое за такие красоты, за доступные цены, за эмоции на всю жизнь! На связи русские люди, привет! Это было умопомрачительно, транспорт, водитель, музыка, общий вайб - Всё просто огонь! газ газ!Расскажу немного о нюансах которые помогут другим людям.Я большой дядя 115кг, такой