Чёрный каньон – экскурсии в Алматы

Найдено 13 экскурсий в категории «Чёрный каньон» в Алматы, цены от 4 877 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Озёра Каинды и Кольсай, Черный и Чарынский каньоны - все сокровища Алматы
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
13 часов
104 отзыва
Озёра Каинды и Кольсай, Черный и Чарынский каньоны - все сокровища Алматы
За один день вы соберёте целую коллекцию алматинских драгоценностей. Ранний выезд обеспечит вам достаточно времени для осмотра и фотосессий
Начало: На ул. Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 05:30
Завтра в 05:30
10 июня в 05:30
65765 261 за человека
Чёрный и Чарынский каньоны, озёра Кольсай и Каинды - в формате «всё включено»
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
30%
Мини-группа
13 часов
80 отзывов
Чёрный каньон и озёра Кольсай и Каинды: Путешествие с гидом в Алматы
Вас ждёт незабываемое путешествие по самым живописным уголкам Алматы. Откройте для себя красоту Чёрного каньона и озёр Кольсай и Каинды
Начало: На ул. Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 06:00 и 06:05
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
75005 250 за человека
Уникальное озеро Каинды + Чёрный и Чарынский каньоны
🚗 На машине
скидка
25%
Мини-группа
13 часов
75 отзывов
Групповая экскурсия: Озеро Каинды, Чёрный и Чарынский каньоны
Погрузитесь в мир невероятных природных красот во время поездки к озеру Каинды и каньонам Чарынскому и Чёрному
Начало: Парковка у гипермаркета Magnum
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
65214 891 за человека
Горное озеро Кольсай, Чёрный и Чарынский каньоны - в мини-группе
🚗 На машине
скидка
30%
Мини-группа
13 часов
92 отзыва
Популярное предложение
Путешествие к озеру Кольсай и каньонам Чарын и Чёрный в мини-группе
Путешествие по живописным местам Казахстана: Чарынский каньон, озеро Кольсай и Чёрный каньон. Насладитесь природой и сделайте уникальные фото
Начало: На ул. Демьяна Бедного
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
69664 877 за человека
Озёра Кольсай и Каинды, Чарынский каньон и Долина замков за 1 день
🚗 На машине
скидка
25%
Мини-группа
13 часов
30 отзывов
Групповая экскурсия: Кольсай, Каинды, Чарынский каньон за день
Откройте для себя живописные уголки Алматинской области в однодневной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: У метро «Байконур»
Расписание: в субботу в 06:00
15 июня в 06:00
22 июня в 06:00
70005 250 за человека
Чарынский каньон 3 в 1
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
19 отзывов
Чарынский каньон 3 в 1: путеводитель по величественным скалам
Погрузитесь в мир древних скал и величественных каньонов, где каждый поворот открывает новую страницу истории Земли
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
27 000 за всё до 6 чел.
Путешествие по востоку Казахстана в группе: 3 каньона, 2 озера и 1 река
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
13 отзывов
Групповая экскурсия по востоку Казахстана: каньоны, озера и река
Приглашаем в путешествие по красочным природным локациям Казахстана. Подышите свежим воздухом и перезагрузитесь вдали от городской суеты
Начало: В районе станции метро «Байконур»
Расписание: ежедневно в 05:00
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
8 000 за человека
Алматинская классика: озёра Каинды и Кольсай, Чёрный и Чарынский каньоны
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
11 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Чарынский каньон, озёра Каинды и Кольсай, Чёрный каньон
Удивительные ландшафты Чарынского каньона и затонувший лес озера Каинды ждут вас в этом туре
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
4060036 540 за всё до 6 чел.
Бартогайское водохранилище, озеро Кольсай и каньоны: из Алматы в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
3 отзыва
Джип-тур по Бартогайскому водохранилищу, озеру Кольсай и каньонам из Алматы
Комфортный джип-тур из Алматы к Бартогайскому водохранилищу, озеру Кольсай и каньонам. Уникальные природные ландшафты и пикник в урочище Куртогай ждут вас
Начало: На пр. Суюнбая
Расписание: в четверг и воскресенье в 06:30
Завтра в 06:30
13 июня в 06:30
8 000 за человека
Чарынский, Лунный и Чёрный каньоны: Дикий Запад в Казахстане
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
13 часов
10 отзывов
Чарынский, Лунный и Чёрный каньоны: Дикий Запад в Казахстане
Полюбоваться зрелищными ландшафтами и пополнить фотоколлекцию головокружительными снимками
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
2744723 330 за всё до 6 чел.
Сказочные озёра Каинды и Кольсай + Чёрный каньон
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
7 отзывов
Сказочные озёра Каинды и Кольсай + Чёрный каньон: Путешествие по Алматы
Приглашаем вас в путешествие по самым живописным уголкам Алматы. Откройте для себя красоту озер Каинды и Кольсай и загадочность Чёрного каньона
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
3400030 600 за всё до 6 чел.
Удивительные каньоны восточного Казахстана
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
3 отзыва
Удивительные каньоны восточного Казахстана
Увидеть Чарынский, Чёрный и Лунный каньоны, Долины замков и ведьм за одну поездку (в мини-группе)
Начало: В районе улицы Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
6 300 за человека
Тайные тропы озера Каинды и магический Чарынский каньон (в мини-группе)
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
Тайные тропы озера Каинды и магический Чарынский каньон (в мини-группе)
Увидеть затонувший лес и местного Сфинкса, получить профессиональные фото и видео с лучших ракурсов
Начало: На проспекте Суюнбая
7 100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    6 июня 2024
    Озёра Каинды и Кольсай, Черный и Чарынский каньоны - все сокровища Алматы
    Очень насыщенная и интересная экскурсия
  • Н
    Наталия
    5 июня 2024
    Озёра Каинды и Кольсай, Черный и Чарынский каньоны - все сокровища Алматы
    Спасибо организаторам Антону и Яне,все было четко до мелочей! Бахтияр просто умничка и душка,так замечательно подготовился к нашей поездке! Идеальный и аккуратный водитель,интересный собеседник и замечательный проводник в тайны природы Казахстана! Спасибо,ребята! Сы обязательно вернем и отправимся и дальше покорят красоты этой страны!
  • А
    Алёна
    4 июня 2024
    Чёрный и Чарынский каньоны, озёра Кольсай и Каинды - в формате «всё включено»
    Отлично провели день, наслаждаясь красотами Казахстана! Впервые встречаюсь с такой чёткой организацией экскурсии - заранее всех участников поездки собрали в
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    чатике в телеграме для координации и обмена информацией 🔥 минивен комфортабельный, времени на всех локациях было достаточно, Дмитрий отвечал на все вопросы, советовал кафешки, включал потрясающий плейлист для настроения! Экскурсия класс, спасибо организаторам💙

  • А
    Александра
    4 июня 2024
    Озёра Каинды и Кольсай, Черный и Чарынский каньоны - все сокровища Алматы
    Хочется выразить ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ команде за организацию и отдельное СПАСИБО водителю и конечно гиду Алибеку. Экскурсия была насыщенной красотами, информацией обо
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    всём, улыбками, смехом, шутками и разговорами. Поток информации не заканчивался, Али отвечал на все вопросы, был не только гидом, но и фото-/видеооператором. Время пролетело незаметно. Очень рекомендую.

    Хочется выразить ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ команде за организацию и отдельное СПАСИБО водителю и конечно гиду АлибекуХочется выразить ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ команде за организацию и отдельное СПАСИБО водителю и конечно гиду АлибекуХочется выразить ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ команде за организацию и отдельное СПАСИБО водителю и конечно гиду Алибеку
  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Чёрный и Чарынский каньоны, озёра Кольсай и Каинды - в формате «всё включено»
    Прекрасный гид Дмитрий! Отличное настроение на протяжении 16 часов, невероятные места, кухня, комфортный автомобиль, куча эмоций! Советуем 👍👍👍👍
  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Чёрный и Чарынский каньоны, озёра Кольсай и Каинды - в формате «всё включено»
    Потрясающие ребята Юлия и Дмитрий! Было очень интересно, комфортно, как будто в большой семье, расставаться вообще не хотелось. Дмитрий нас
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    угостил самсой, неожиданно, но приятно😊 Интересный формат, не просто скучный разъезд по местам туда-сюда. Спасибо огромное фотографам, гидам Дмитрию и Юлии за впечатления. Эти места тура нас впечатлили! Надеюсь, что это не последняя поездка. Обязательно встретимся с ними снова!

    Потрясающие ребята Юлия и Дмитрий! Было очень интересно, комфортно, как будто в большой семье, расставаться вообщеПотрясающие ребята Юлия и Дмитрий! Было очень интересно, комфортно, как будто в большой семье, расставаться вообщеПотрясающие ребята Юлия и Дмитрий! Было очень интересно, комфортно, как будто в большой семье, расставаться вообщеПотрясающие ребята Юлия и Дмитрий! Было очень интересно, комфортно, как будто в большой семье, расставаться вообщеПотрясающие ребята Юлия и Дмитрий! Было очень интересно, комфортно, как будто в большой семье, расставаться вообщеПотрясающие ребята Юлия и Дмитрий! Было очень интересно, комфортно, как будто в большой семье, расставаться вообщеПотрясающие ребята Юлия и Дмитрий! Было очень интересно, комфортно, как будто в большой семье, расставаться вообщеПотрясающие ребята Юлия и Дмитрий! Было очень интересно, комфортно, как будто в большой семье, расставаться вообщеПотрясающие ребята Юлия и Дмитрий! Было очень интересно, комфортно, как будто в большой семье, расставаться вообще
  • А
    Александра
    1 июня 2024
    Чарынский, Лунный и Чёрный каньоны: Дикий Запад в Казахстане
    Прекрасная организация поездки. Всё время на связи. Готовы идти на пожелания клиентов, варианты. Чувствовался клиентский сервис. Ни разу не остались в вакууме и без информации. Честно говоря такой подготовки никогда не видели) А за плечами много экскурсий)
  • А
    Алексей
    31 мая 2024
    Горное озеро Кольсай, Чёрный и Чарынский каньоны - в мини-группе
    Поездка очень понравилась! Водитель Бахтияр - очень позитивный и дружелюбный человек, в поездке было не скучно, машину вел отлично. Тур по времени грамотно распределен: все спокойно посмотрели, все успели. Впечатления только положительные, все понравилось.
    Поездка очень понравилась! Водитель Бахтияр - очень позитивный и дружелюбный человек, в поездке было не скучно
  • L
    Leonid
    28 мая 2024
    Алматинская классика: озёра Каинды и Кольсай, Чёрный и Чарынский каньоны
    Потрясающее интересный и насыщенный маршрут, масса положительных эмоций! За 13 лет жизни в Алматы я, к своему стыду, не знал
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    о таких местах. Спасибо большое Кристине за организацию и водителю Даулету за реализацию этого по сути мини-тура)) Желаю Вам успехов и освоения новых, не менее интересных направлений! Всем срочно в Казахстан и особенно в Алматы!!!

  • И
    Игорь
    27 мая 2024
    Горное озеро Кольсай, Чёрный и Чарынский каньоны - в мини-группе
    Здравствуйте! Поездка замечательная. Понравилось всё. Нас изначально отговаривали местные ехать с группой, времени мало на все, ни покушать толком, ни
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    посмотреть и было сомнение. А тут все сложилось очень живо, интересно, впечатлений масса не только у нас, но и у родных-знакомых, кому фото направили. Очень благодарны Вам, водителю отдельная благодарность. Профессионал высшего уровня. Времени было достаточно впитать красоту этих мест. Благодарим, до новых встреч

Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Чёрный каньон»

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  1. Озёра Каинды и Кольсай, Черный и Чарынский каньоны - все сокровища Алматы
  2. Чёрный и Чарынский каньоны, озёра Кольсай и Каинды - в формате «всё включено»
  3. Уникальное озеро Каинды + Чёрный и Чарынский каньоны
  4. Горное озеро Кольсай, Чёрный и Чарынский каньоны - в мини-группе
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  2. Самое главное
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