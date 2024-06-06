Н Надежда Озёра Каинды и Кольсай, Черный и Чарынский каньоны - все сокровища Алматы Очень насыщенная и интересная экскурсия

Н Наталия Озёра Каинды и Кольсай, Черный и Чарынский каньоны - все сокровища Алматы Спасибо организаторам Антону и Яне,все было четко до мелочей! Бахтияр просто умничка и душка,так замечательно подготовился к нашей поездке! Идеальный и аккуратный водитель,интересный собеседник и замечательный проводник в тайны природы Казахстана! Спасибо,ребята! Сы обязательно вернем и отправимся и дальше покорят красоты этой страны!

А Алёна Чёрный и Чарынский каньоны, озёра Кольсай и Каинды - в формате «всё включено» читать дальше чатике в телеграме для координации и обмена информацией 🔥 минивен комфортабельный, времени на всех локациях было достаточно, Дмитрий отвечал на все вопросы, советовал кафешки, включал потрясающий плейлист для настроения! Экскурсия класс, спасибо организаторам💙 Отлично провели день, наслаждаясь красотами Казахстана! Впервые встречаюсь с такой чёткой организацией экскурсии - заранее всех участников поездки собрали в

А Александра Озёра Каинды и Кольсай, Черный и Чарынский каньоны - все сокровища Алматы читать дальше всём, улыбками, смехом, шутками и разговорами. Поток информации не заканчивался, Али отвечал на все вопросы, был не только гидом, но и фото-/видеооператором. Время пролетело незаметно. Очень рекомендую. Хочется выразить ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ команде за организацию и отдельное СПАСИБО водителю и конечно гиду Алибеку. Экскурсия была насыщенной красотами, информацией обо

О Ольга Чёрный и Чарынский каньоны, озёра Кольсай и Каинды - в формате «всё включено» Прекрасный гид Дмитрий! Отличное настроение на протяжении 16 часов, невероятные места, кухня, комфортный автомобиль, куча эмоций! Советуем 👍👍👍👍

О Ольга Чёрный и Чарынский каньоны, озёра Кольсай и Каинды - в формате «всё включено» читать дальше угостил самсой, неожиданно, но приятно😊 Интересный формат, не просто скучный разъезд по местам туда-сюда. Спасибо огромное фотографам, гидам Дмитрию и Юлии за впечатления. Эти места тура нас впечатлили! Надеюсь, что это не последняя поездка. Обязательно встретимся с ними снова! Потрясающие ребята Юлия и Дмитрий! Было очень интересно, комфортно, как будто в большой семье, расставаться вообще не хотелось. Дмитрий нас

А Александра Чарынский, Лунный и Чёрный каньоны: Дикий Запад в Казахстане Прекрасная организация поездки. Всё время на связи. Готовы идти на пожелания клиентов, варианты. Чувствовался клиентский сервис. Ни разу не остались в вакууме и без информации. Честно говоря такой подготовки никогда не видели) А за плечами много экскурсий)

А Алексей Горное озеро Кольсай, Чёрный и Чарынский каньоны - в мини-группе Поездка очень понравилась! Водитель Бахтияр - очень позитивный и дружелюбный человек, в поездке было не скучно, машину вел отлично. Тур по времени грамотно распределен: все спокойно посмотрели, все успели. Впечатления только положительные, все понравилось.

L Leonid Алматинская классика: озёра Каинды и Кольсай, Чёрный и Чарынский каньоны читать дальше о таких местах. Спасибо большое Кристине за организацию и водителю Даулету за реализацию этого по сути мини-тура)) Желаю Вам успехов и освоения новых, не менее интересных направлений! Всем срочно в Казахстан и особенно в Алматы!!! Потрясающее интересный и насыщенный маршрут, масса положительных эмоций! За 13 лет жизни в Алматы я, к своему стыду, не знал