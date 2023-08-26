Увидеть крупнейший спортивный комплекс на отметке 1691 м и подняться на смотровую
Вы полюбуетесь катком среди вершин, а затем и сами почувствуете себя спортсменами — на Лестнице здоровья.
Преодолев 842 ступени пешком (или на электротакси), вы окажетесь на смотровой площадке и насладитесь видами. Также вы сможете принять радоновые ванны на спортбазе.
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Описание
Что вас ожидает
Выезжаем из города по красивейшей улице — проспекту Достык (ранее Ленина). Вскоре мы окажемся на территории Иле-Алатауского национального парка и нас будут сопровождать виды Тянь-Шаньских гор.
Затем начнётся наша треккинговая часть по горным архитектурным объектам. Это простой маршрут, поэтому справятся даже дети.
«Медео» — высокогорный каток в одноимённом урочище. Он расположен на высоте 1691 метров н. у. м. Именно здесь установлено наибольшее количество мировых рекордов по конькобежному спорту на открытом льде. Вас поразят не только масштабы архитектурного сооружения времён СССР, но и окружающие виды.
Лестница здоровья. Вам предстоит преодолеть целых 842 ступени, а наградой станут восхитительные пейзажи на смотровой. Не беспокойтесь, никто не будет вас торопить — поднимайтесь в комфортном для вас темпе. Также добраться можно пешком по автодороге с более плавным подъёмом или на специальном электротакси.
«Горельник». При желании прогуляемся по хорошей асфальтированной дороге в сторону спортивной базы. Здесь вы можете позаниматься горным фитнесом и принять радоновые ванны. Тут же можно отдохнуть в горном кафе.
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер от отеля и обратно и услуги русскоговорящего горного гида
- По запросу экскурсия может быть проведена для большего количества путешественников, стоимость уточняйте в переписке
- Также за дополнительную плату можно нанять наших профессиональных гидов со знанием английского и немецкого языков
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Видно, что Ильяс занимается делом, которое ему по душе.
Показал нам красоту Тянь-Шаньских гор. Очень рекомендуем этот маршрут в сопровождении Ильяса.
Благодарим Ильяса за профессионализм и человеческую заботу.