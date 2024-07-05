Лучшее время для посещения высокогорного катка «Медео» и Лестницы здоровья - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для треккинга и прогулок, а виды на горы особенно живописны. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться красотой природы, но стоит учитывать возможные дожди и прохладные вечера. Зимой каток функционирует, но Лестница здоровья может быть менее доступной из-за снега и льда.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Высокогорный каток «Медео»
Лестница здоровья
Горельник
Описание экскурсии
Выезжаем из города по красивейшей улице — проспекту Достык (ранее Ленина). Вскоре мы окажемся на территории Иле-Алатауского национального парка и нас будут сопровождать виды Тянь-Шаньских гор.
Затем начнётся наша треккинговая часть по горным архитектурным объектам. Это простой маршрут, поэтому справятся даже дети.
«Медео» — высокогорный каток в одноимённом урочище. Он расположен на высоте 1691 метров н. у. м. Именно здесь установлено наибольшее количество мировых рекордов по конькобежному спорту на открытом льде. Вас поразят не только масштабы архитектурного сооружения времён СССР, но и окружающие виды.
Лестница здоровья. Вам предстоит преодолеть целых 842 ступени, а наградой станут восхитительные пейзажи на смотровой. Не беспокойтесь, никто не будет вас торопить — поднимайтесь в комфортном для вас темпе. Также добраться можно пешком по автодороге с более плавным подъёмом или на специальном электротакси.
«Горельник». При желании прогуляемся по хорошей асфальтированной дороге в сторону спортивной базы. Здесь вы можете позаниматься горным фитнесом и принять радоновые ванны. Тут же можно отдохнуть в горном кафе.
Организационные детали
В стоимость входит трансфер от отеля и обратно и услуги русскоговорящего горного гида
По запросу экскурсия может быть проведена для большего количества путешественников, стоимость уточняйте в переписке
Также за дополнительную плату можно нанять наших профессиональных гидов со знанием английского и немецкого языков
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ильяс — ваша команда гидов в Алматы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 144 туристов
Наша команда состоит из сертифицированных менеджеров в сфере туризма, горных и городских гидов. Для гостей Алматы и Алматинской области мы рады предложить как лёгкие городские экскурсии и туры выходного дня, читать дальшеуменьшить
так и насыщенные трекинг-походы по горам Тянь-Шаня, джип-туры и многодневные путешествия по Казахстану с полным спектром услуг: проживание, питание, экскурсии, отдых.
В нашей команде — горные и городские гиды, свободно владеющие русским, английским, арабским, китайским и немецким языками. Будем рады стать для вас проводниками по красивейшим местам Казахстана!
Мы сотрудничаем с корпоративными клиентами и юридическими лицами. Если вы хотите оформить официальные экскурсии от имени компании, просто укажите это при оформлении заказа — мы согласуем все бухгалтерские вопросы.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
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–
1
–
Екатерина
Отличная вышла прогулка. Наш гид Ильяс рассказал очень много интересного в ненавязчивой форме. Места увидели - наикрасивейшие, фоток наделали - обалденных, впечатлений получили - незабываемых. Спасибо большое Ильясу и нашему водителю Серику.
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Н
Надежда
Нашим гидом на каток «Медео» был Ильяс. Гид нам понравился. Очень пунктуальный, предупредительный молодой человек. Эрудированный, много знает интересных фактов. Ответил на все интересующие нас вопросы. Видно, что Ильяс занимается делом, которое ему по душе. Показал нам красоту Тянь-Шаньских гор. Очень рекомендуем этот маршрут в сопровождении Ильяса. Благодарим Ильяса за профессионализм и человеческую заботу.
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Л
Людмила
Очень понравилась экскурсия! Было комфортно и познавательно с Ильясом, много интересных фактов рассказал во время экскурсии и пока добирались до нее в черте города. Ильяс создает макисмально комфортные условия для того, читать дальшеуменьшить
чтобы во время экскурсии вы не испытывали неудобств и всегда заранее предупреждает о последующем маршруте и сложностях, и, если есть альтернативные маршруты, то тоже о них всегда упоминает. Очень рекомендуем тем, кто рассматривает его экскурсии, и сами еще не раз вернемся за экскурсиями к Ильясу.
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И
Инна
Спасибо Вадиму! Отличный поход и экскурсия!!!!!
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А
Андрей
Гид Ильяс - настоящий профессионал. Маршрут был построен исходя из наших предпочтений и возможностей. Мы с женой получили настоящее удовольствие от прогулки, узнали много интересного. Всем рекомендуем.
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Артем
Нас довезли до катка, потом на смотровую. Просто как такси. В тишине:) Каток норм, виды красивые. Но не экскурсия.
Ильяс
Ответ организатора:
Уважаемый Артем! Мы сделаем правильные выводы из Вашего отзыва и уже поговорили с гидом, чтобы впредь предоставлял более подробную информацию читать дальшеуменьшить
по экскурсии, чтобы другим путешественникам было более комфортно. Спасибо Вам за Ваш хоть и негативный, но честный отзыв. Мы обязательно все сделаем так, чтобы в следующий раз Вы уверенно могли к нам обратиться. И чтобы другие путешественники тоже были довольны. Соответствующая работа с нашим горным гидом проведена. С уважением, Ильяс!
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