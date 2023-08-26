Высокогорный каток «Медео» и Лестница здоровья

Увидеть крупнейший спортивный комплекс на отметке 1691 м и подняться на смотровую

5
1 отзыв
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Мы с вами отправимся на «фабрику спортивных рекордов» — крупнейший в мире высокогорный комплекс.

Вы полюбуетесь катком среди вершин, а затем и сами почувствуете себя спортсменами — на Лестнице здоровья.

Преодолев 842 ступени пешком (или на электротакси), вы окажетесь на смотровой площадке и насладитесь видами. Также вы сможете принять радоновые ванны на спортбазе.
Высокогорный каток «Медео» и Лестница здоровья
Высокогорный каток «Медео» и Лестница здоровья
Высокогорный каток «Медео» и Лестница здоровья
Высокогорный каток «Медео» и Лестница здоровья
Высокогорный каток «Медео» и Лестница здоровья
Высокогорный каток «Медео» и Лестница здоровья
Высокогорный каток «Медео» и Лестница здоровья
Высокогорный каток «Медео» и Лестница здоровья
Высокогорный каток «Медео» и Лестница здоровья
Высокогорный каток «Медео» и Лестница здоровья
Высокогорный каток «Медео» и Лестница здоровья
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Описание

Что вас ожидает

Выезжаем из города по красивейшей улице — проспекту Достык (ранее Ленина). Вскоре мы окажемся на территории Иле-Алатауского национального парка и нас будут сопровождать виды Тянь-Шаньских гор.

Затем начнётся наша треккинговая часть по горным архитектурным объектам. Это простой маршрут, поэтому справятся даже дети.

«Медео» — высокогорный каток в одноимённом урочище. Он расположен на высоте 1691 метров н. у. м. Именно здесь установлено наибольшее количество мировых рекордов по конькобежному спорту на открытом льде. Вас поразят не только масштабы архитектурного сооружения времён СССР, но и окружающие виды.

Лестница здоровья. Вам предстоит преодолеть целых 842 ступени, а наградой станут восхитительные пейзажи на смотровой. Не беспокойтесь, никто не будет вас торопить — поднимайтесь в комфортном для вас темпе. Также добраться можно пешком по автодороге с более плавным подъёмом или на специальном электротакси.

«Горельник». При желании прогуляемся по хорошей асфальтированной дороге в сторону спортивной базы. Здесь вы можете позаниматься горным фитнесом и принять радоновые ванны. Тут же можно отдохнуть в горном кафе.

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер от отеля и обратно и услуги русскоговорящего горного гида
  • По запросу экскурсия может быть проведена для большего количества путешественников, стоимость уточняйте в переписке
  • Также за дополнительную плату можно нанять наших профессиональных гидов со знанием английского и немецкого языков
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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26 авг 2023
Нашим гидом на каток «Медео» был Ильяс. Гид нам понравился. Очень пунктуальный, предупредительный молодой человек. Эрудированный, много знает интересных фактов. Ответил на все интересующие нас вопросы.
Видно, что Ильяс занимается делом, которое ему по душе.
Показал нам красоту Тянь-Шаньских гор. Очень рекомендуем этот маршрут в сопровождении Ильяса.
Благодарим Ильяса за профессионализм и человеческую заботу.
Нашим гидом на каток «Медео» был Ильяс. Гид нам понравился. Очень пунктуальный, предупредительный молодой человек. Эрудированный,

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Летние
Выездные
Природа и пейзажи
Активности

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