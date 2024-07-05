Лучшее время для посещения высокогорного катка «Медео» и Лестницы здоровья - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для треккинга и прогулок, а виды на горы особенно живописны. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться красотой природы, но стоит учитывать возможные дожди и прохладные вечера. Зимой каток функционирует, но Лестница здоровья может быть менее доступной из-за снега и льда.

Экскурсия на высокогорный каток "Медео" и Лестницу здоровья - это уникальная возможность увидеть крупнейший в мире высокогорный спортивный комплекс.Полюбуйтесь катком среди вершин и почувствуйте себя спортсменами, преодолев 842 ступени Лестницы

здоровья. На смотровой площадке вас ждут потрясающие виды. Также можно принять радоновые ванны на спортивной базе "Горельник". В стоимость включены трансфер и услуги русскоговорящего гида. По запросу возможна экскурсия для большего количества людей и с гидами, владеющими английским и немецким языками

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Выезжаем из города по красивейшей улице — проспекту Достык (ранее Ленина). Вскоре мы окажемся на территории Иле-Алатауского национального парка и нас будут сопровождать виды Тянь-Шаньских гор.

Затем начнётся наша треккинговая часть по горным архитектурным объектам. Это простой маршрут, поэтому справятся даже дети.

«Медео» — высокогорный каток в одноимённом урочище. Он расположен на высоте 1691 метров н. у. м. Именно здесь установлено наибольшее количество мировых рекордов по конькобежному спорту на открытом льде. Вас поразят не только масштабы архитектурного сооружения времён СССР, но и окружающие виды.

Лестница здоровья. Вам предстоит преодолеть целых 842 ступени, а наградой станут восхитительные пейзажи на смотровой. Не беспокойтесь, никто не будет вас торопить — поднимайтесь в комфортном для вас темпе. Также добраться можно пешком по автодороге с более плавным подъёмом или на специальном электротакси.

«Горельник». При желании прогуляемся по хорошей асфальтированной дороге в сторону спортивной базы. Здесь вы можете позаниматься горным фитнесом и принять радоновые ванны. Тут же можно отдохнуть в горном кафе.

Организационные детали