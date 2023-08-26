Мы с вами отправимся на «фабрику спортивных рекордов» — крупнейший в мире высокогорный комплекс. Вы полюбуетесь катком среди вершин, а затем и сами почувствуете себя спортсменами — на Лестнице здоровья. Преодолев 842 ступени пешком (или на электротакси), вы окажетесь на смотровой площадке и насладитесь видами. Также вы сможете принять радоновые ванны на спортбазе.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Выезжаем из города по красивейшей улице — проспекту Достык (ранее Ленина). Вскоре мы окажемся на территории Иле-Алатауского национального парка и нас будут сопровождать виды Тянь-Шаньских гор.

Затем начнётся наша треккинговая часть по горным архитектурным объектам. Это простой маршрут, поэтому справятся даже дети.

«Медео» — высокогорный каток в одноимённом урочище. Он расположен на высоте 1691 метров н. у. м. Именно здесь установлено наибольшее количество мировых рекордов по конькобежному спорту на открытом льде. Вас поразят не только масштабы архитектурного сооружения времён СССР, но и окружающие виды.

Лестница здоровья. Вам предстоит преодолеть целых 842 ступени, а наградой станут восхитительные пейзажи на смотровой. Не беспокойтесь, никто не будет вас торопить — поднимайтесь в комфортном для вас темпе. Также добраться можно пешком по автодороге с более плавным подъёмом или на специальном электротакси.

«Горельник». При желании прогуляемся по хорошей асфальтированной дороге в сторону спортивной базы. Здесь вы можете позаниматься горным фитнесом и принять радоновые ванны. Тут же можно отдохнуть в горном кафе.

Организационные детали