Вы погуляете по живописному урочищу Медео, где увидите крупнейший в мире высокогорный ледовый каток и плотину, охраняющую Алматы от наводнений и селевых потоков. Далее пройдете по «лестнице здоровья» и, по желанию, подниметесь по канатной дороге на высоту 2230 метров над уровнем моря. Здесь находится горнолыжный курорт Шымбулак, знаменитый со времен Советского Союза. Настоящие ценители гор смогут подняться еще выше — на высоту 3200 метров — и насладиться великолепными видами заснеженных вершин.
Наше активное путешествие продолжится на горе Кок-Тобе, где вы рассмотрите самую высокую телебашню в мире, погуляете по извилистым живописным дорожкам, насладитесь панорамой Алматы со смотровой площадки и, если захотите, заглянете в мини-зоопарк и магазин национальных сувениров. Я не только помогу вам ощутить колорит местной природы, но и расскажу увлекательные факты о казахских традициях, менталитете и культуре.