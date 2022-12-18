Величие Тянь-Шанских гор

Снежные вершины, канатные дороги, живописные панорамы и высокогорный каток за один день

Приглашаю отдохнуть от суеты Алма-Аты и отправиться к горному хребту Заилийский Алатау на северо-западе Тянь-Шаня.

Вы посетите знаменитый горнолыжный курорт, рассмотрите самую высокую телебашню мира и ледовый каток, расположенный прямо в горах.

Услышите о местной жизни, раскроете секреты могущества казахской природы и зарядитесь энергией на многие месяцы вперед!
Величие Тянь-Шанских гор
Величие Тянь-Шанских гор
Величие Тянь-Шанских гор
Величие Тянь-Шанских гор
Величие Тянь-Шанских гор
Величие Тянь-Шанских гор
Величие Тянь-Шанских гор
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Урочище Медео и легендарный курорт Шымбулак

Вы погуляете по живописному урочищу Медео, где увидите крупнейший в мире высокогорный ледовый каток и плотину, охраняющую Алматы от наводнений и селевых потоков. Далее пройдете по «лестнице здоровья» и, по желанию, подниметесь по канатной дороге на высоту 2230 метров над уровнем моря. Здесь находится горнолыжный курорт Шымбулак, знаменитый со времен Советского Союза. Настоящие ценители гор смогут подняться еще выше — на высоту 3200 метров — и насладиться великолепными видами заснеженных вершин.

Тайны горы Кок-Тобе

Наше активное путешествие продолжится на горе Кок-Тобе, где вы рассмотрите самую высокую телебашню в мире, погуляете по извилистым живописным дорожкам, насладитесь панорамой Алматы со смотровой площадки и, если захотите, заглянете в мини-зоопарк и магазин национальных сувениров. Я не только помогу вам ощутить колорит местной природы, но и расскажу увлекательные факты о казахских традициях, менталитете и культуре.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость
  • Билеты на канатную дорогу оплачиваются дополнительно
  • Зимой, по желанию, вы сможете покататься во время экскурсии на коньках на высоте 1690 метров и спуститься с горы Шымбулак на лыжах или сноуборде (за дополнительную плату)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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