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билета на канатную дорогу. В описании указано, что за канатную дорогу вы оплачиваете отдельно. Я даже в переписке написала, что за канатную дорогу вы оплачиваете отдельно. Вы согласились. Когда мы прогуливались по ущелью я тоже об этом сказала. Ещё при покупке билета на кассе я сказала, если вы хотите, чтобы гид вас сопровождал на канатной дороге, то вы оплачиваете билет гиду. Вы согласились. К вашему сведению канатная дорога не входит в стоимость тура. Впредь будьте внимательны и читайте описание тура.



Во время экскурсии я рассказывала про город, про достопримечательности, про историю Казахстана. Ведь согласитесь, когда мы в дороге мы ни на что не отвлекаемся. Мы едем и слушаем информацию. Когда мы попадаем на природные объекты мы отвлекаемся, т. к. туристы просят фотографировать, снять видео и. т. д.



Насчёт рассказа о семье. Было сказано 2 предложения о семье. В основном рассказ был не про семью, а про Казахстан, про быт и обычаи. И конечно говорилось, что в нашей семье мы так отмечаем наши праздники и. т. д, мы готовим наши национальные блюда. Вы задавали вопросы я отвечала.



Было много людей, когда мы стояли в очереди на разные уровни канатной дороги. Конечно было шумно. Когда мы стоим в очереди в кассу и на канатную дорогу, мы-гиды молчим. Это правило приличия. Ведь огромное кол-во людей разговаривают и мы не можем перекрикивать всех. Вот тут мы ловим тишину.