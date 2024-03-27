Приглашаю отдохнуть от суеты Алматы и отправиться к горному хребту Заилийский Алатау на северо-западе Тянь-Шаня.
Вы посетите знаменитый горнолыжный курорт, рассмотрите самую высокую телебашню мира и ледовый каток, расположенный прямо в горах.
Услышите о местной жизни, раскроете секреты могущества казахской природы и зарядитесь энергией на многие месяцы вперед!
Вы посетите знаменитый горнолыжный курорт, рассмотрите самую высокую телебашню мира и ледовый каток, расположенный прямо в горах.
Услышите о местной жизни, раскроете секреты могущества казахской природы и зарядитесь энергией на многие месяцы вперед!
Описание экскурсии
Урочище Медео и легендарный курорт «Чимбулак»
Вы погуляете по живописному урочищу Медео, где увидите крупнейший в мире высокогорный ледовый каток и плотину, охраняющую Алматы от наводнений и селевых потоков. Далее пройдете по «лестнице здоровья» и, по желанию, подниметесь по канатной дороге на высоту 2230 метров над уровнем моря. Здесь находится горнолыжный курорт «Чимбулак», знаменитый со времен Советского Союза. Настоящие ценители гор смогут подняться еще выше — на высоту 3200 метров — и насладиться великолепными видами заснеженных вершин.
Организационные детали
- Транспорт включён в стоимость
- Зимой, по желанию, вы сможете покататься во время экскурсии на коньках на высоте 1690 метров и спуститься с горы Чимбулак на лыжах или сноуборде (за дополнительную плату)
- Продолжительность экскурсии — 4 часа вместе с посещением канатной дороги. Если вы захотите продлить экскурсию — это можно сделать за дополнительную плату по предварительному согласованию с гидом.
- Если вы хотите остаться после завершения экскурсии, гид вас не ждёт, обратно вы добираетесь самостоятельно, стоимость обратной дороги не возвращается
- Дополнительно оплачивается: подъём на канатной дороге для гида и для себя — примерно 2400 руб. с чел., а также стоимость экоавтобуса — примерно 560 руб. при поднятии на гору Чимбулак
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Гид сам назначает место встречи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гульмира — ваш гид в Алматы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 32 туристов
Привет всем! Меня зовут Гульмира, я профессиональный гид. Алматы — мой родной город, который я очень люблю. С радостью покажу его самые интересные места и помогу прочувствовать невероятную природную красоту Казахстана. До скорой встречи!
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Я искала вариант на пол дня, так как вылетала вечером этого же дня. Конечно, возможность подняться на вершину было решающим фактором, так как мне рекомендовали друзья обязательно посетить. Так вышло,
Вам был полезен этот отзыв?
С
Провели прекрасный день!
Спасибо Мире за экскурсию! Узнали немножко о стране, городе (Алматы), о стадионе Медео, поднимались по канатной дороге в Кок Тобе и на Шымбулак (Чимбулак) ☺️ Хоть и было +38, на вершине всё великолепно, горный воздух… красота вокруг… одним словом оно того стоило!
Спасибо Мире за экскурсию! Узнали немножко о стране, городе (Алматы), о стадионе Медео, поднимались по канатной дороге в Кок Тобе и на Шымбулак (Чимбулак) ☺️ Хоть и было +38, на вершине всё великолепно, горный воздух… красота вокруг… одним словом оно того стоило!
Вам был полезен этот отзыв?
Фантастическая экскурсия с самым лучшим гидом. Ты попадаешь прямо в сказку с самым душевным человеком, который подбирет самый комфортный маршрут индивидуально для вас и покажет вам самое красивое место в Алматы.
Вам был полезен этот отзыв?
Бронируйте экскурсию с Гульмирой! Всем советую, слов нет, одни эмоции 😍👍🏼
Вам был полезен этот отзыв?
Наверное, этот маршрут как экскурсию я бы рекомендовать не стала. И вот почему. Встреча с гидом около гостиницы Казахстан (не поняли почему, ведь все равно гид вызывает такси, можно было
Гульмира
Ответ организатора:
В ноябре у нас мало туристов. Невсегда группы набираются. И мы в любом случае заказываем такси. По дороге гид ведёт
Вам был полезен этот отзыв?
А
Гид обладает скудными знаниями об Алматы и Шымбулаке. Рассказ плохо структурирован. Гульмира также часто отвлекалась на неуместные темы о своей жизни и семье. 2/3 пути она просто молчала. На канатной дороге потребовала оплатить за себя билет, хотя это заранее не оговаривалось.
Гульмира
Ответ организатора:
Здравствуйте, Арслан. Спасибо за отзыв. Мне очень жаль, что не удалось оправдать ваши ожидания.
Хотела обратить ваше внимание на тему покупки
Хотела обратить ваше внимание на тему покупки
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Алматы
Похожие экскурсии на «Величие Тянь-Шанских гор»
-
10%
Мини-группа
до 12 чел.
Лёгкий хайкинг в горах Тянь-Шаня
Идеальная прогулка для любителей природы в горах Тянь-Шаня. Подходит для всех возрастов и физподготовки. Захватывающие виды и свежий воздух ждут вас
Начало: Парковка возле Цирка
Расписание: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 14:30 и 15:00
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
7101 ₽
7890 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Всё и сразу в Алматы
От Тянь-Шанских гор до колоритного центра
Завтра в 19:00
9 авг в 06:00
от 22 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Алматы - на горный курорт «Чимбулак»
Полюбоваться снежными вершинами, прокатиться по канатной дороге и увидеть высокогорный каток
Начало: У вашего отеля
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от 23 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Билеты
Поход в горах Тянь-Шаня и шоу хищных птиц (в группе)
Насладитесь незабываемым походом по Японской дороге и шоу хищных птиц. Узнайте больше о местной истории и культуре в окружении живописных гор
Начало: В районе Алматинского цирка
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
Завтра в 08:30
9 авг в 08:30
8991 ₽
9990 ₽ за билет
от 3500 ₽ за человека