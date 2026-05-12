Алматинский цирк. Мы встретимся у одного из самых узнаваемых зданий города. Его форма напоминает шатёр, а история связана с яркой цирковой традицией Алматы.
Дворец бракосочетания, парк развлечений, проспект Абая. Познакомимся с ближайшими локациями. Вы узнаете, как формировался этот район и почему он стал важной частью городской истории.
Спортивные объекты Алматы. Продолжим маршрут через спортивное сердце города: бассейн, Академию спорта и туризма, центральный стадион, дворец спорта имени Балуана Шолака. Здесь готовят чемпионов и проводят крупные соревнования.
Немного о метро. По пути поговорим о метро Алматы — одном из самых красивых в регионе, с уникальными станциями и архитектурой.
Переезд в горы. Затем сядем на городской автобус и отправимся в горы — в сторону «Медео».
Высокогорный каток «Медео». Вы насладитесь красивыми видами и узнаете, почему лёд здесь считался «самым быстрым», сколько рекордов было на нём установлено, как каток стал символом Алматы и многое другое.
После экскурсии по желанию вы сможете подняться на горнолыжный курорт «Чимбулак».
Организационные детали
Проезд на автобусе до «Медео» включён в стоимость
Дополнительно по желанию оплачивается билет на канатную дорогу — 10 000 тенге (~2000 ₽) за взрослого и 5000 тенге (~1000 ₽) за ребёнка
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле цирка
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алия — ваша команда гидов в Алматы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 123 туристов
С 2014 года мы организуем экскурсии, каждая из которых — это полноценное путешествие, которое позволяет открыть всё многообразие природы региона. В наших маршрутах — бескрайние степи, величественные горы, живописные озёра читать дальшеуменьшить
и старинные города.
Мы заботимся о вашем комфорте: вас ждёт удобный транспорт с кондиционером, питьевая вода на всём пути, в некоторых экскурсиях питание включено в стоимость. Наш главный принцип — «Гость прежде всего!».
Отзывы и рейтинг
Е
Елена
От города к вершинам: Алматы и «Медео»— незабываемая обзорная экскурсия с Надеждой Дмитриевной. Это был по-настоящему насыщенный и комфортный день! Сначала был пешеходный маршрут по городу и так удачно выстроен, читать дальшеуменьшить
что ничего важного не упущено. Надежда Дмитриевна — настоящий профессионал: рассказывает живо, интересно, с любовью к городу и отличным знанием истории. Затем на маршрутном автобусе (современным, с работающим кондиционером, почти пустом) мы отправились на Медео. Природа Казахстана и рассказ нашего гида — это захватывающее впечатление. Смена формата — от автобусной части к пешеходной — позволила не только увидеть основные достопримечательности, но почувствовать атмосферу Алматы. Всё прошло очень комфортно, без спешки и суеты. Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет узнать город и его окрестности.
Н
Наталья
Полезная экскурсия. Спасибо, что не отменили, когда по факту я оказалась едиественым участником. Так бывает нечасто. Неспешно прогулялись и пообщались. Красивые места. Мне, как впервые оказавшейся в Казахстане, было интересно.
