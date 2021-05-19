Полезная информация об Алматы
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Местное время в Алматы
01:3708
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇰🇿 Казахстан
|Название города
|Алматы
|По-английски
|Almaty
|Столица региона
|Алматы является столицей региона
|Население города
|2 000 900 чел.
|Аэропорты
|Бурундай BXJ, Алматы ALA
|Часовой пояс
|Asia/Almaty
|Средняя высота
|787 м. от уровня моря
Где находится Алматы на карте
Алматы
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