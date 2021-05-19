Полезная информация об Алматы

Что нужно знать об Алматы: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Бурундай, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 14 экскурсий
Местное время в Алматы
01:3708
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇰🇿 Казахстан
Название городаАлматы
По-английскиAlmaty
Столица регионаАлматы является столицей региона
Население города2 000 900 чел.
АэропортыБурундай BXJ, Алматы ALA
Часовой поясAsia/Almaty
Средняя высота787 м. от уровня моря

Где находится Алматы на карте

Алматы фото города
Алматы

Популярные экскурсии в Алматы

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