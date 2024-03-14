Сафари по-казахски: своей компанией на джипе по нацпарку «Алтын-Эмель»

Исследовать природные жемчужины, погулять по дну древнего океана и пообедать с видом на горы
Откройте для себя красоту и величие национального парка «Алтын-Эмель» в Казахстане.

Вы посетите 4 вида пустынь, полюбуетесь ущельями и каньонами, узнаете богатую историю этих мест, связанных с именем Чингисхана, и окунётесь
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в атмосферу древних легенд. Увидите многовековые наскальные рисунки буддистов и природный феномен — уникальный поющий бархан.

На нашем пути также встретятся горы, напоминающие слоёный пирог, и священная ива, возраст которой насчитывает уже более 700 лет.

5
2 отзыва
Сафари по-казахски: своей компанией на джипе по нацпарку «Алтын-Эмель»
Сафари по-казахски: своей компанией на джипе по нацпарку «Алтын-Эмель»
Сафари по-казахски: своей компанией на джипе по нацпарку «Алтын-Эмель»
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 0+

Проживание. Одно-, двух- или трёхместное размещение в гостевом доме.

Питание. В стоимость тура включены 1 завтрак, 2 ланча, 1 ужин и питьевая вода.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Урочище Тамгалы-Тас, перевал Алтын-Эмель, поющий бархан, стелы Ошактас и целебный родник

Утром заберём вас из отеля в Алматы. Поедем в сторону Капчагайского водохранилища и сделаем тут первую остановку. Рассмотрим древние буддийские наскальные надписи и рисунки в урочище Тамгалы-Тас.

Поднимемся на перевал Алтын-Эмель, которому, по преданию, дал название сам Чингисхан. Здесь полюбуемся открывающимися видами и пообедаем.

Заедем в село Басши за разрешениями на посещение национального парка. Пока мы будем оформлять документы, вы сможете заглянуть в музей и больше узнать об уникальности национального парка «Алтын-Эмель».

Отправимся к поющему бархану — феномену природы, пески которого в сухую погоду издают звуки, схожие с мелодией органа. По пути осмотрим каменные стелы Ошактас — часть кордона, разбитого Чингисханом во время завоевания Средней Азии. Прогуляемся к роднику Чокана Валиханова, вода в котором считается целебной.

Вернёмся в Басши. Разместимся на ночь в гостевом доме и поужинаем.

Урочище Тамгалы-Тас, перевал Алтын-Эмель, поющий бархан, стелы Ошактас и целебный родникУрочище Тамгалы-Тас, перевал Алтын-Эмель, поющий бархан, стелы Ошактас и целебный родникУрочище Тамгалы-Тас, перевал Алтын-Эмель, поющий бархан, стелы Ошактас и целебный родникУрочище Тамгалы-Тас, перевал Алтын-Эмель, поющий бархан, стелы Ошактас и целебный родникУрочище Тамгалы-Тас, перевал Алтын-Эмель, поющий бархан, стелы Ошактас и целебный родникУрочище Тамгалы-Тас, перевал Алтын-Эмель, поющий бархан, стелы Ошактас и целебный родникУрочище Тамгалы-Тас, перевал Алтын-Эмель, поющий бархан, стелы Ошактас и целебный родникУрочище Тамгалы-Тас, перевал Алтын-Эмель, поющий бархан, стелы Ошактас и целебный родникУрочище Тамгалы-Тас, перевал Алтын-Эмель, поющий бархан, стелы Ошактас и целебный родникУрочище Тамгалы-Тас, перевал Алтын-Эмель, поющий бархан, стелы Ошактас и целебный родникУрочище Тамгалы-Тас, перевал Алтын-Эмель, поющий бархан, стелы Ошактас и целебный родникУрочище Тамгалы-Тас, перевал Алтын-Эмель, поющий бархан, стелы Ошактас и целебный родникУрочище Тамгалы-Тас, перевал Алтын-Эмель, поющий бархан, стелы Ошактас и целебный родник
2 день

Горы Актау и Катутау, кордон Косбастау и 700-летняя ива

Продолжим путешествие после раннего завтрака. Съездим к меловым горам Актау, которые в древности были частью океанического дна. Со временем в этих местах возникли ущелья и каньоны из осадочных пород разных цветов: зелёного, красного, синего и белого. Чтобы полюбоваться этими необычными образованиями, напоминающими слоёный пирог, мы поднимемся на одну из сопок.

Переместимся к вулканическим горам Катутау, где застывшая миллионы лет назад лава превратилась в причудливые фигуры. Среди этих впечатляющих пейзажей мы пообедаем.

В завершение поездки посетим егерский кордон Косбастау. Тут растёт памятник природы — ива, возраст которой превышает 700 лет. Местные жители считают дерево священным, а его порча, по легенде, может привести к смерти. Затем вернёмся в Алматы и попрощаемся.

Горы Актау и Катутау, кордон Косбастау и 700-летняя иваГоры Актау и Катутау, кордон Косбастау и 700-летняя иваГоры Актау и Катутау, кордон Косбастау и 700-летняя иваГоры Актау и Катутау, кордон Косбастау и 700-летняя иваГоры Актау и Катутау, кордон Косбастау и 700-летняя иваГоры Актау и Катутау, кордон Косбастау и 700-летняя иваГоры Актау и Катутау, кордон Косбастау и 700-летняя иваГоры Актау и Катутау, кордон Косбастау и 700-летняя иваГоры Актау и Катутау, кордон Косбастау и 700-летняя иваГоры Актау и Катутау, кордон Косбастау и 700-летняя иваГоры Актау и Катутау, кордон Косбастау и 700-летняя иваГоры Актау и Катутау, кордон Косбастау и 700-летняя ива

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по маршруту на внедорожниках
  • Сопровождение русскоговорящим гидом-водителем
  • Проживание
  • Питание и питьевая вода
  • Входные билеты в национальный парк
  • Экосборы
  • Страховка пассажиров
  • Хайкинг
Что не входит в цену
  • Билеты в Алматы и обратно
  • Трансфер от аэропорта и обратно
  • Алкогольные напитки
  • Стоимость тура указана для группы из 2 человек. Стоимость тура при группе из 3 человек составит 94 400 рублей, из 4 человек - 99 500 рублей
Где начинаем и завершаем?
Начало: ваш отель в Алматы, 08:00
Завершение: ваш отель в Алматы, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Ю
14 мар 2024
Люблю активный отдых в необычных локациях. Был в Казахстане по 2-3 дня в разных местах с компаний
друзей. Жаль, что познакомились с Димой и Кристиной только в конце путешествия и заложили
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на
Алматинскую область только 2 дня. Обязательно приеду еще сам или с семьей именно в Алматинскую
область и именно к Диме и Кристине, они классные!
Посетили наскальные рисунки в Тамгалы Тас, заехали на поющий бархан, правда он был не в духе и петь не
стал, но фотки получились классные!
Увидели дерево, которому уже 700 лет, сколько же оно повидало пожив и в некотором ханстве и в некотором
царстве, и в некотором государстве. А так же были на скалистых горах Актау-Катутау. Самые смелые из нас
даже залезли на макушку по дорожке горных козлов. Я в силу своего веса (и не похожести на козла) не
рискнул туда лезть и рушить козликам навигацию. Однако, я залез в камень!
Все было отлично, здорово, весело! По дороге назад нам рассказали сколько еще красотищ есть рядом и
теперь я туда хочу. Ребят, на связи!

М
1 мар 2024
Начну с благодарности вселенной, что выбирая проводиников по Казастану сразу""наткнулась"" на вас!
Это была действительно большая удача!
Мы с папой ездили с Димой и Кристиной. Ребята индивидуально подобрали нам отличную программу. Каждый
день
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было что-то новое, впечатляющее, интересное. Сказать что нам понравилось - ничего не сказать) мы
уехали счастливые и первые дни только и говорили, что о Казахстане и наших проводниках - Диме и Кристине.
Ребята действительно профессионалы, любящие свое дело и путешествия. А кроме того они интересные,
умные, коммуникативные, максимально приятные и комфортные собеседники. У нас с папой было полное

впечатление,что мы путешествуем с друзьями - а это высший пилотаж). В общем, вы уже поняли - они - лучшие, и вот тому доказательства:

1. отличный транспорт - практически вездеход
2. у вас всегда будет вода с собой
3. ланчи в красивейших местах с домашней вкусной едой, мишлен отдыхает (Кристина, твой лагман просто
нечто!)
4. помощь и поддержка, если вам трудно подняться, забраться, спуститься - а вы очень хотите это сделать)
5. крутые фотки вас любимых (прилагаются)
6. гарантированные места ночлега - поверьте, это не так легко в сезон в тех местах. И говорит у том, что у
ребят есть авторитет и налаженные связи
7. много информации - и фактов и легенд, о местах, которые вы посетите
8. часы задушевных бесед, если вы этого захотите. Чувствуется, что ребята умеют построить комфортное
общение с любым типом гостей.
В общем, друзья, вы поняли - если вы сейчас смотрите и выбираете, с кем поехать - отбрасывайте сомнения
Пишите и надеюсь они будут свободны на ваши даты! А мы с папой уже планируем ехать с
ними по другому маршруту на следующий год))

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