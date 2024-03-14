Вы посетите 4 вида пустынь, полюбуетесь ущельями и каньонами, узнаете богатую историю этих мест, связанных с именем Чингисхана, и окунётесь
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Проживание. Одно-, двух- или трёхместное размещение в гостевом доме.
Питание. В стоимость тура включены 1 завтрак, 2 ланча, 1 ужин и питьевая вода.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Программа тура по дням
Урочище Тамгалы-Тас, перевал Алтын-Эмель, поющий бархан, стелы Ошактас и целебный родник
Утром заберём вас из отеля в Алматы. Поедем в сторону Капчагайского водохранилища и сделаем тут первую остановку. Рассмотрим древние буддийские наскальные надписи и рисунки в урочище Тамгалы-Тас.
Поднимемся на перевал Алтын-Эмель, которому, по преданию, дал название сам Чингисхан. Здесь полюбуемся открывающимися видами и пообедаем.
Заедем в село Басши за разрешениями на посещение национального парка. Пока мы будем оформлять документы, вы сможете заглянуть в музей и больше узнать об уникальности национального парка «Алтын-Эмель».
Отправимся к поющему бархану — феномену природы, пески которого в сухую погоду издают звуки, схожие с мелодией органа. По пути осмотрим каменные стелы Ошактас — часть кордона, разбитого Чингисханом во время завоевания Средней Азии. Прогуляемся к роднику Чокана Валиханова, вода в котором считается целебной.
Вернёмся в Басши. Разместимся на ночь в гостевом доме и поужинаем.
Горы Актау и Катутау, кордон Косбастау и 700-летняя ива
Продолжим путешествие после раннего завтрака. Съездим к меловым горам Актау, которые в древности были частью океанического дна. Со временем в этих местах возникли ущелья и каньоны из осадочных пород разных цветов: зелёного, красного, синего и белого. Чтобы полюбоваться этими необычными образованиями, напоминающими слоёный пирог, мы поднимемся на одну из сопок.
Переместимся к вулканическим горам Катутау, где застывшая миллионы лет назад лава превратилась в причудливые фигуры. Среди этих впечатляющих пейзажей мы пообедаем.
В завершение поездки посетим егерский кордон Косбастау. Тут растёт памятник природы — ива, возраст которой превышает 700 лет. Местные жители считают дерево священным, а его порча, по легенде, может привести к смерти. Затем вернёмся в Алматы и попрощаемся.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по маршруту на внедорожниках
- Сопровождение русскоговорящим гидом-водителем
- Проживание
- Питание и питьевая вода
- Входные билеты в национальный парк
- Экосборы
- Страховка пассажиров
- Хайкинг
Что не входит в цену
- Билеты в Алматы и обратно
- Трансфер от аэропорта и обратно
- Алкогольные напитки
- Стоимость тура указана для группы из 2 человек. Стоимость тура при группе из 3 человек составит 94 400 рублей, из 4 человек - 99 500 рублей
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
друзей. Жаль, что познакомились с Димой и Кристиной только в конце путешествия и заложили
Это была действительно большая удача!
Мы с папой ездили с Димой и Кристиной. Ребята индивидуально подобрали нам отличную программу. Каждый
день