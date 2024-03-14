Утром заберём вас из отеля в Алматы. Поедем в сторону Капчагайского водохранилища и сделаем тут первую остановку. Рассмотрим древние буддийские наскальные надписи и рисунки в урочище Тамгалы-Тас.

Поднимемся на перевал Алтын-Эмель, которому, по преданию, дал название сам Чингисхан. Здесь полюбуемся открывающимися видами и пообедаем.

Заедем в село Басши за разрешениями на посещение национального парка. Пока мы будем оформлять документы, вы сможете заглянуть в музей и больше узнать об уникальности национального парка «Алтын-Эмель».

Отправимся к поющему бархану — феномену природы, пески которого в сухую погоду издают звуки, схожие с мелодией органа. По пути осмотрим каменные стелы Ошактас — часть кордона, разбитого Чингисханом во время завоевания Средней Азии. Прогуляемся к роднику Чокана Валиханова, вода в котором считается целебной.

Вернёмся в Басши. Разместимся на ночь в гостевом доме и поужинаем.