Экскурсия к леднику Богдановича - это уникальная возможность насладиться красотой Тянь-Шаня.
Участники отправятся на горнолыжный курорт Шымбулак, где по канатной дороге поднимутся на высоту 2260 метров. Затем их ждёт пеший поход
6 причин купить эту экскурсию
- 🏔️ Величественные горы Тянь-Шаня
- 🚡 Подъём на канатной дороге
- ❄️ Ледник Богдановича
- ☕ Горячий чай и угощения
- 👟 Лёгкий треккинг
- 📚 Интересные рассказы гида
Что можно увидеть
- Шымбулак
- Медео
- Талгарский перевал
- Ледник Богдановича
Описание экскурсии
- Горнолыжный курорт Шымбулак на высоте 2260 метров над уровнем моря. По современной канатной дороге мы поднимемся наверх, прогуляемся и полюбуемся панорамами Заилийского Алатау
- Каток Медео (увидим его с канатной дороги). Построен в 1951 году для проведения соревнований по конькобежному спорту и хоккею. Уникальная система заморозки позволяет сохранять лёд в идеальном состоянии даже при высоких температурах
- Талгарский перевал. Он связывает долину реки Талгар с горными районами Алматы. Здесь начнётся пешая часть нашего похода к леднику. По пути вы насладитесь видами снежных вершин, альпийских лугов и ледников
- Ледник Богдановича — один из самых крупных на Заилийском Алатау. Расположен на высоте 3400–3800 метров над уровнем моря. До него нам предстоит пройти 1,5 км по натоптанной тропе в окружении ледяных полей и горных пиков. Стена ледника — финальная точка нашего путешествия
По пути гид расскажет об уникальной природе Тянь-Шаня, о растениях и животных, которых можно встретить только в этих краях, о покорении горных вершин. Вы узнаете, в честь кого назван величественный ледник Богдановича и какие секреты хранят горы.
Организационные детали
- Программа подходит участникам с 16 лет. Пешеходная часть — 1,5 км по натоптанной тропе без опасных обрывов и крутых каменистых подъёмов: достаточно базового уровня физической подготовки
- В стоимость входит: сопровождение гида-инструктора, подъём и спуск на канатной дороге, аренда треккинговых палок и ледоступов, горячий чай и угощения
- До места старта вам нужно добраться самостоятельно — на такси или общественном транспорте (автобус № 12)
- Перед треккингом мы проведём инструктаж. На маршруте у гида будет групповая аптечка
- С вами пойду я или другой гид-инструктор из нашей команды
ежедневно в 08:30 и 14:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|8000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У канатной дороги Медео-Шымбулак
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30 и 14:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рустем — ваша команда гидов в Алматы
Провели экскурсии для 275 туристов
Добрый день меня зовут Рустем. Я работаю гидом с 2022 года, имею большой опыт в горных походах и поездках по Алматинской области. Владею большим багажом знаний и нахожусь в постоянном поиске информации о посещаемых локациях. Имею чувство юмора. Решил работать гидом, так как нравится делиться знаниями с людьми и знакомить наших гостей с историей Алматы и Казахстана в целом!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мария
5 мар 2025
Это было невероятно!
С самого начала организаторы удивили нас своим профессионализмом и вниманием к деталям. Они мастерски подготовили маршрут и рассказали о всех особенностях предстоящего путешествия заранее. Гид, который вел нашу
М
Марк
27 фев 2025
Очень понравилось! Приятный гид! Если буду в Средней Азии, обязательно буду брать экскурсии у этой компании
Я
Ярославна
19 фев 2025
Очень красивое, интересное и атмосферное место. В приятной компании гида не только наслаждаешься прекрасными видами, но и узнаешь множество историй и любопытных фактов.
О
Оксана
13 фев 2025
Все прошло отлично! Спасибо большое гиду! Ерсыдык был внимателен, предусмотрителен и очень аккуратен при спусках и подъемах. Угостил вкусным чаем и сладостями, подарил сувенир.
С погодой нам очень повезло-было солнечно и
Входит в следующие категории Алматы
