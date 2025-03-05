Мои заказы

Ледник Богдановича: ледяное сердце Тянь-Шаня

Путешествие к леднику Богдановича подарит вам незабываемые впечатления. Откройте для себя величие Тянь-Шаня, свежий воздух и захватывающие виды
Экскурсия к леднику Богдановича - это уникальная возможность насладиться красотой Тянь-Шаня.

Участники отправятся на горнолыжный курорт Шымбулак, где по канатной дороге поднимутся на высоту 2260 метров. Затем их ждёт пеший поход
читать дальше

через Талгарский перевал к леднику. По пути можно будет увидеть каток Медео и насладиться видами альпийских лугов и снежных вершин. В сопровождении опытного гида, группа узнает о природе региона и истории ледника. В стоимость включены услуги гида, аренда оборудования и горячий чай

5
4 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏔️ Величественные горы Тянь-Шаня
  • 🚡 Подъём на канатной дороге
  • ❄️ Ледник Богдановича
  • ☕ Горячий чай и угощения
  • 👟 Лёгкий треккинг
  • 📚 Интересные рассказы гида
Ледник Богдановича: ледяное сердце Тянь-Шаня© Рустем
Ледник Богдановича: ледяное сердце Тянь-Шаня© Рустем
Ледник Богдановича: ледяное сердце Тянь-Шаня© Рустем
Ближайшие даты:
1
дек2
дек3
дек4
дек5
дек6
дек7
дек
Время начала: 08:30, 14:30

Что можно увидеть

  • Шымбулак
  • Медео
  • Талгарский перевал
  • Ледник Богдановича

Описание экскурсии

  • Горнолыжный курорт Шымбулак на высоте 2260 метров над уровнем моря. По современной канатной дороге мы поднимемся наверх, прогуляемся и полюбуемся панорамами Заилийского Алатау
  • Каток Медео (увидим его с канатной дороги). Построен в 1951 году для проведения соревнований по конькобежному спорту и хоккею. Уникальная система заморозки позволяет сохранять лёд в идеальном состоянии даже при высоких температурах
  • Талгарский перевал. Он связывает долину реки Талгар с горными районами Алматы. Здесь начнётся пешая часть нашего похода к леднику. По пути вы насладитесь видами снежных вершин, альпийских лугов и ледников
  • Ледник Богдановича — один из самых крупных на Заилийском Алатау. Расположен на высоте 3400–3800 метров над уровнем моря. До него нам предстоит пройти 1,5 км по натоптанной тропе в окружении ледяных полей и горных пиков. Стена ледника — финальная точка нашего путешествия

По пути гид расскажет об уникальной природе Тянь-Шаня, о растениях и животных, которых можно встретить только в этих краях, о покорении горных вершин. Вы узнаете, в честь кого назван величественный ледник Богдановича и какие секреты хранят горы.

Организационные детали

  • Программа подходит участникам с 16 лет. Пешеходная часть — 1,5 км по натоптанной тропе без опасных обрывов и крутых каменистых подъёмов: достаточно базового уровня физической подготовки
  • В стоимость входит: сопровождение гида-инструктора, подъём и спуск на канатной дороге, аренда треккинговых палок и ледоступов, горячий чай и угощения
  • До места старта вам нужно добраться самостоятельно — на такси или общественном транспорте (автобус № 12)
  • Перед треккингом мы проведём инструктаж. На маршруте у гида будет групповая аптечка
  • С вами пойду я или другой гид-инструктор из нашей команды

ежедневно в 08:30 и 14:30

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет8000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У канатной дороги Медео-Шымбулак
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30 и 14:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рустем
Рустем — ваша команда гидов в Алматы
Провели экскурсии для 275 туристов
Добрый день меня зовут Рустем. Я работаю гидом с 2022 года, имею большой опыт в горных походах и поездках по Алматинской области. Владею большим багажом знаний и нахожусь в постоянном поиске информации о посещаемых локациях. Имею чувство юмора. Решил работать гидом, так как нравится делиться знаниями с людьми и знакомить наших гостей с историей Алматы и Казахстана в целом!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Мария
Мария
5 мар 2025
Это было невероятно!
С самого начала организаторы удивили нас своим профессионализмом и вниманием к деталям. Они мастерски подготовили маршрут и рассказали о всех особенностях предстоящего путешествия заранее. Гид, который вел нашу
читать дальше

группу (Ерсыдык, для друзей Ера, прекрасный молодой человек, улыбчивый и доброжелательный), был не только опытным, но и увлеченным своим делом. Его интересные рассказы о природе, а также об истории и культуре региона добавили нашему путешествию невероятную глубину!
Зимние пейзажи по пути к леднику Багдановича просто завораживают! Солнечная погода освещала снежные вершины, создавая потрясающие контраст! Мы проезжали на фуникулере мимо покрытых нежными шапка и деревьев и сверкающего снега, а воздух был свежим и чистым. Сделав несколько остановок по пути на ледник, мы насладились видами и сделали фотографии, которые запечатлели эту зимнюю сказку.
Когда мы наконец прибыли к леднику, нас поразило его великолепие в солнечном свете. Яркие блестящие льды и снежные покровы создавали впечатление, будто мы оказались в другом мире. У нас была возможность исследовать ледник, и гид делился увлекательными фактами о его образовании, а также о его значении для экосистемы региона.
Опыт был не только образовательным, но и невероятно вдохновляющим. Эта зимняя прогулка наполнила нас чувством гармонии с природой, позволила забыть о повседневных заботах и просто насладиться моментом.
На всем пути наш гид останавливаясь в живописных местах с потрясающим видом на заснеженные горы, угощал нас чаем и сладостями, а мы наслаждались теплыми напитками и угощениями.
Я хочу поблагодарить организаторов за великолепный опыт и возможность увидеть такое чудо природы, как ледник Богдановича, в зимний период. Обязательно рекомендую всем, кто любит активный отдых и красоту зимней природы!

Это было невероятно!Это было невероятно!Это было невероятно!Это было невероятно!
М
Марк
27 фев 2025
Очень понравилось! Приятный гид! Если буду в Средней Азии, обязательно буду брать экскурсии у этой компании
Я
Ярославна
19 фев 2025
Очень красивое, интересное и атмосферное место. В приятной компании гида не только наслаждаешься прекрасными видами, но и узнаешь множество историй и любопытных фактов.
О
Оксана
13 фев 2025
Все прошло отлично! Спасибо большое гиду! Ерсыдык был внимателен, предусмотрителен и очень аккуратен при спусках и подъемах. Угостил вкусным чаем и сладостями, подарил сувенир.
С погодой нам очень повезло-было солнечно и
читать дальше

абсолютно безветренно. Открывалась красота гор - захватывающая, особая. Мы вышли рано, поэтому у нас была возможность сделать прекрасные фото и насладиться впечатляющими пейзажами в тишине при мягком солнечном свете. Рекомендую! Спасибо еще раз! 👍

Все прошло отлично! Спасибо большое гиду! Ерсыдык был внимателен, предусмотрителен и очень аккуратен при спусках иВсе прошло отлично! Спасибо большое гиду! Ерсыдык был внимателен, предусмотрителен и очень аккуратен при спусках иВсе прошло отлично! Спасибо большое гиду! Ерсыдык был внимателен, предусмотрителен и очень аккуратен при спусках и

Входит в следующие категории Алматы

Похожие экскурсии из Алматы

Медеу-Чимбулак-Талгар: знакомимся с горами Алматы
На машине
5 часов
18 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Медеу-Чимбулак-Талгар: знакомимся с горами Алматы
Погрузитесь в мир гор Алматы: Медеу, Чимбулак и Талгар ждут вас с захватывающими видами и национальными напитками
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
30 000 ₽ за всё до 6 чел.
Величие Тянь-Шанских гор
На машине
4 часа
6 отзывов
Индивидуальная
Экскурсия в горы Алматы: Шымбулак, Медео и не только
Погрузитесь в красоту Тянь-Шанских гор во время уникальной экскурсии. Откройте для себя мир высокогорных приключений и неповторимых пейзажей
Начало: Гид сам назначает место встречи
11 ноя в 10:00
12 ноя в 10:00
3500 ₽ за человека
Лёгкий хайкинг в горах Тянь-Шаня
Пешая
6 часов
-
10%
3 отзыва
Групповая
до 19 чел.
Лёгкий хайкинг в Тянь-Шане
Идеальная прогулка для любителей природы в горах Тянь-Шаня. Подходит для всех возрастов и физподготовки. Захватывающие виды и свежий воздух ждут вас
Начало: Парковка возле Цирка
Расписание: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00 и 13:00
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
7101 ₽7890 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Алматы. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Алматы