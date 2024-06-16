Утром заберём вас из отеля в Алматы и отправимся в Чарынский национальный парк. Благодаря красноватому цвету скал пейзажи тут напоминают марсианские, а известность этим местам принесла схожесть с Большим каньоном в США.

Сделаем паузу у каньона Куртогай, который отличается зазубренными гребнями и вершинами, и пообедаем. Далее посетим Лунный или Жёлтый каньон, который получил своё название благодаря рельефу, напоминающему поверхность спутника Земли.

Осмотрим причудливые формы каньона Бестамак: классические виды Чарына тут сменяются узкими ущельями, образующими каменные саркофаги. Поднимемся на смотровую площадку, чтобы полюбоваться панорамой, и спустимся в каньон Темирлик. Тут установим палатки и останемся на ночь.