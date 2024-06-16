Индивидуальный тур на джипе по каньонам Чарынского парка с проживанием в палатке

Полюбоваться марсианскими и лунными пейзажами, исследовать 5 каньонов и «Долину замков»
Присоединяйтесь к нашему туру по Чарынскому национальному парку и откройте для себя великолепие природы Казахстана! В этом удивительном месте соседствуют несколько каньонов, отличающихся по структуре и красоте: от знаменитой «Долины замков» до малоизвестного, но не менее впечатляющего Лунного. Вы посетите самые живописные уголки, полюбуетесь величественными утёсами и изумрудными реками. А ночевать будете под звёздным небом в установленном нами палаточном лагере.
Индивидуальный тур на джипе по каньонам Чарынского парка с проживанием в палатке
Индивидуальный тур на джипе по каньонам Чарынского парка с проживанием в палатке
Индивидуальный тур на джипе по каньонам Чарынского парка с проживанием в палатке
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 0+

Проживание. В кемпинге, в палатках по 1–4 человека, уличные удобства оборудованы поблизости. Проживание в отеле у горячих источников — за доплату.

Питание. В стоимость тура включены 1 завтрак, 2 ланча и 1 ужин.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Посещение каньонов Куртогай, Лунный, Бестамак и Темирлик

Утром заберём вас из отеля в Алматы и отправимся в Чарынский национальный парк. Благодаря красноватому цвету скал пейзажи тут напоминают марсианские, а известность этим местам принесла схожесть с Большим каньоном в США.

Сделаем паузу у каньона Куртогай, который отличается зазубренными гребнями и вершинами, и пообедаем. Далее посетим Лунный или Жёлтый каньон, который получил своё название благодаря рельефу, напоминающему поверхность спутника Земли.

Осмотрим причудливые формы каньона Бестамак: классические виды Чарына тут сменяются узкими ущельями, образующими каменные саркофаги. Поднимемся на смотровую площадку, чтобы полюбоваться панорамой, и спустимся в каньон Темирлик. Тут установим палатки и останемся на ночь.

Посещение каньонов Куртогай, Лунный, Бестамак и ТемирликПосещение каньонов Куртогай, Лунный, Бестамак и ТемирликПосещение каньонов Куртогай, Лунный, Бестамак и ТемирликПосещение каньонов Куртогай, Лунный, Бестамак и ТемирликПосещение каньонов Куртогай, Лунный, Бестамак и ТемирликПосещение каньонов Куртогай, Лунный, Бестамак и ТемирликПосещение каньонов Куртогай, Лунный, Бестамак и ТемирликПосещение каньонов Куртогай, Лунный, Бестамак и ТемирликПосещение каньонов Куртогай, Лунный, Бестамак и ТемирликПосещение каньонов Куртогай, Лунный, Бестамак и ТемирликПосещение каньонов Куртогай, Лунный, Бестамак и ТемирликПосещение каньонов Куртогай, Лунный, Бестамак и ТемирликПосещение каньонов Куртогай, Лунный, Бестамак и Темирлик
2 день

Каньон Чёрные скалы и «Долина замков»

После завтрака посетим поражающий величием каньон Чёрные скалы. Пройдёмся до пещерного грота и сделаем остановку на смотровой с головокружительными видами. Побываем в «Долине замков» — части Чарынского парка, где причудливые скалы напоминают башни из сказок. Затем вернёмся в Алматы и попрощаемся.

Каньон Чёрные скалы и «Долина замков»Каньон Чёрные скалы и «Долина замков»Каньон Чёрные скалы и «Долина замков»Каньон Чёрные скалы и «Долина замков»Каньон Чёрные скалы и «Долина замков»Каньон Чёрные скалы и «Долина замков»Каньон Чёрные скалы и «Долина замков»Каньон Чёрные скалы и «Долина замков»Каньон Чёрные скалы и «Долина замков»

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по маршруту на внедорожниках Toyota
  • Сопровождение русскоговорящим гидом-водителем
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты в национальный парк
  • Страховка пассажиров
  • Полный инвентарь для кемпинга, установка палаток
Что не входит в цену
  • Билеты в Алматы и обратно
  • Трансфер от аэропорта и обратно
  • Алкогольные напитки
  • Размещение в отеле у горячих источников - 5470 рублей с человека
  • Стоимость тура указана для группы из 2 человек. Стоимость тура при группе из 3 человек составит 91 600 рублей, из 4 человек - 96 200 рублей
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в Алматы, 08:00
Завершение: Ваш отель в Алматы, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Алматы

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