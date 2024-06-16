Индивидуальный тур на джипе по каньонам Чарынского парка с проживанием в палатке
Полюбоваться марсианскими и лунными пейзажами, исследовать 5 каньонов и «Долину замков»
Присоединяйтесь к нашему туру по Чарынскому национальному парку и откройте для себя великолепие природы Казахстана! В этом удивительном месте соседствуют несколько каньонов, отличающихся по структуре и красоте: от знаменитой «Долины замков» до малоизвестного, но не менее впечатляющего Лунного. Вы посетите самые живописные уголки, полюбуетесь величественными утёсами и изумрудными реками. А ночевать будете под звёздным небом в установленном нами палаточном лагере.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Проживание. В кемпинге, в палатках по 1–4 человека, уличные удобства оборудованы поблизости. Проживание в отеле у горячих источников — за доплату.
Питание. В стоимость тура включены 1 завтрак, 2 ланча и 1 ужин.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Программа тура по дням
1 день
Посещение каньонов Куртогай, Лунный, Бестамак и Темирлик
Утром заберём вас из отеля в Алматы и отправимся в Чарынский национальный парк. Благодаря красноватому цвету скал пейзажи тут напоминают марсианские, а известность этим местам принесла схожесть с Большим каньоном в США.
Сделаем паузу у каньона Куртогай, который отличается зазубренными гребнями и вершинами, и пообедаем. Далее посетим Лунный или Жёлтый каньон, который получил своё название благодаря рельефу, напоминающему поверхность спутника Земли.
Осмотрим причудливые формы каньона Бестамак: классические виды Чарына тут сменяются узкими ущельями, образующими каменные саркофаги. Поднимемся на смотровую площадку, чтобы полюбоваться панорамой, и спустимся в каньон Темирлик. Тут установим палатки и останемся на ночь.
2 день
Каньон Чёрные скалы и «Долина замков»
После завтрака посетим поражающий величием каньон Чёрные скалы. Пройдёмся до пещерного грота и сделаем остановку на смотровой с головокружительными видами. Побываем в «Долине замков» — части Чарынского парка, где причудливые скалы напоминают башни из сказок. Затем вернёмся в Алматы и попрощаемся.
Размещение в отеле у горячих источников - 5470 рублей с человека
Стоимость тура указана для группы из 2 человек. Стоимость тура при группе из 3 человек составит 91 600 рублей, из 4 человек - 96 200 рублей
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в Алматы, 08:00
Завершение: Ваш отель в Алматы, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Алматы
Привет, путешественник! Меня зовут Дмитрий, я родился в городе Алматы, являюсь профессиональным водителем и экскурсоводом. В туризме более 20 лет, возил туристов по нашим краям ещё до того, как многие читать дальше
гиды появились на свет. Одни из самых больших проектов в туризме – работа с Netflix, BBC, Kazakh Tourism. В подходе к организации тура меня и мою команду отличает высокий сервис, умение найти индивидуальный подход к каждому туристу и пристальное внимание к деталям. Даем гарантию на качество услуг!