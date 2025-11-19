Открыть удивительные красоты и тайны Алматинских гор, преодолев маршрут повышенной сложности
Опытных путешественников сложно удивить, но в окрестностях Алматы есть места, которые переворачивают мир с ног на голову! Если вы готовы преодолеть более 16 км и покорить высоту 1000 м, предлагаю посетить волшебные уголки нашего края, полюбоваться видами гор Заилийского Алатау и подняться на плато Мынжилки. А главное — увидеть ледник Туюксу и всё многообразие форм льда.
Описание экскурсии
Наш поход начнётся от горного курорта «Шимбулак», через знаменитый альплагерь Туюксу и далее к плотине «Мынжилки», откуда открываются захватывающие виды на величественные пики Заилийского Алатау. В течение всего пути мы не только будем любоваться пейзажами, но и обсудим особенности местных гор, правила безопасности и главные достопримечательности, которые стоит увидеть каждому.
Главная цель — посещение ледника Туюксу, который поражает своим величием и холодной красотой. Грот «Дельфин» станет одной из самых запоминающихся локаций на маршруте. Этот природный объект удивляет своим постоянным изменением — каждый год он предстаёт в новом, ещё более захватывающем виде. Не пропустите шанс увидеть его таким, каким не видел никто до вас!
Обратите внимание
Программа предназначена для опытных путешественников и предполагает наличие опыта горных походов и уровень физической подготовки выше среднего. В качестве первого похода в годы данный маршрут не подойдёт.
Организационные детали
Перед бронированием программы обязательна консультация с гидом (в личных сообщениях)
В зависимости от прогноза погоды, состава и подготовки участников группы маршрут может быть скорректирован
Возможен перенос или отмена мероприятия по погодным условиям или в случае лавинной опасности
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У стадиона Медеу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Алматы
Я заядлый путешественник, имею 1 разряд по спортивному туризму и удостоверение профессионального гида-инструктора. Состою в реестре инструкторов России и Казахстана, занимаюсь обучением гидов-проводников. А самое главное — искренне люблю природу и окружающий мир. И хочу поделиться этим с вами. Ведь главная награда для меня — это ваши яркие впечатления!