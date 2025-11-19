Опытных путешественников сложно удивить, но в окрестностях Алматы есть места, которые переворачивают мир с ног на голову! Если вы готовы преодолеть более 16 км и покорить высоту 1000 м, предлагаю посетить волшебные уголки нашего края, полюбоваться видами гор Заилийского Алатау и подняться на плато Мынжилки. А главное — увидеть ледник Туюксу и всё многообразие форм льда.

Описание экскурсии

Наш поход начнётся от горного курорта «Шимбулак», через знаменитый альплагерь Туюксу и далее к плотине «Мынжилки», откуда открываются захватывающие виды на величественные пики Заилийского Алатау. В течение всего пути мы не только будем любоваться пейзажами, но и обсудим особенности местных гор, правила безопасности и главные достопримечательности, которые стоит увидеть каждому.

Главная цель — посещение ледника Туюксу, который поражает своим величием и холодной красотой. Грот «Дельфин» станет одной из самых запоминающихся локаций на маршруте. Этот природный объект удивляет своим постоянным изменением — каждый год он предстаёт в новом, ещё более захватывающем виде. Не пропустите шанс увидеть его таким, каким не видел никто до вас!

Обратите внимание

Программа предназначена для опытных путешественников и предполагает наличие опыта горных походов и уровень физической подготовки выше среднего. В качестве первого похода в годы данный маршрут не подойдёт.

Организационные детали