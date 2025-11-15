Мои заказы

Алматы только для вас: знакомство с городом и поездка в горы

Погрузиться в историю и традиции города, прогуляться до водопадов в ущелье и посетить питомник
В компании профессиональных местных гидов вы познакомитесь с мегаполисом, чьи небоскрёбы и памятники советской эпохи красуются на фоне снежных хребтов.

Прогуляетесь по улочкам Алматы, рассмотрите детали в архитектуре зданий, узнаете интересные
факты, истории и традиции. На следующий день посетите один из крупнейших в мире комплексов для зимних видов спорта — «Медео».

А ещё прогуляемся к водопадам в ущелье Аюсай, заедем к курорту «Чимбулак» и в питомник «Сункар», где увидим хищных птиц и собак редкой породы.

Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

После бронирования и внесения предоплаты необходимо оплатить оставшуюся сумму напрямую организатору.

В горах часто меняется погода, поэтому рекомендуем всегда брать тёплые вещи. Обувь и одежда должны быть удобными.

Питание. Оплачивается отдельно.

Транспорт. Минивэн или легковое авто (зависит от количества человек).

Дети. С любого возраста.

Уровень сложности. В 1-й день — пешая прогулка на 3 часа. 2-й день — преимущественно на машине.

Тур можно организовать со стартом в любой день.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка с местным гидом в Алматы: обзорная экскурсия

Сегодня вас ждёт пешая экскурсия по Алматы. Гид познакомит вас с городом, расскажет о его истории, местных традициях. По канатной дороге вы подниметесь на гору Кок-Тобе, высота которой более 1100 метров. На склоне находится один из символов города — Алматинская телевизионная башня.

Прогулка с местным гидом в Алматы: обзорная экскурсия
2 день

Горнолыжный курорт Казахстана, ущелье с водопадами и питомник

Сегодня вы на весь день (7–8 часов) отправитесь в спортивный комплекс «Медео», который находится недалеко от Алматы. Это один из крупнейших в мире комплексов для зимних видов спорта. По канатной дороге вы подниметесь до горнолыжного курорта «Чимбулак». Затем доедем до ущелья Аюсай, где прогуляемся к водопадам и отдохнём на природе. На обратном пути остановимся в питомнике хищных птиц «Сункар». Также увидим собак редкой породы.

Горнолыжный курорт Казахстана, ущелье с водопадами и питомник

Ответы на вопросы

Что включено
  • Пешеходная экскурсия в 1-й день
  • Автомобильно-пешеходная экскурсия во 2-й день
  • Питьевая вода
  • Экосбор в нацпарке
Что не входит в цену
  • Билеты до Алматы и обратно в ваш город
  • Проживание
  • Питание
  • Канатные дороги (Кок-Тобе и Чимбулак)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Город Алматы, площадь Абая, 11:00 или другое по договорённости
Завершение: Город Алматы, место по договорённости, вечером
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — Организатор в Алматы
Провела экскурсии для 1358 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Светлана, я представляю лицензированное туристическое агентство в Казахстане. С радостью покажем вам нашу удивительную страну и расскажем о ней самое интересное.
