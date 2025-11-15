2 день

Горнолыжный курорт Казахстана, ущелье с водопадами и питомник

Сегодня вы на весь день (7–8 часов) отправитесь в спортивный комплекс «Медео», который находится недалеко от Алматы. Это один из крупнейших в мире комплексов для зимних видов спорта. По канатной дороге вы подниметесь до горнолыжного курорта «Чимбулак». Затем доедем до ущелья Аюсай, где прогуляемся к водопадам и отдохнём на природе. На обратном пути остановимся в питомнике хищных птиц «Сункар». Также увидим собак редкой породы.