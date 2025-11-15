После бронирования и внесения предоплаты необходимо оплатить оставшуюся сумму напрямую организатору.
В горах часто меняется погода, поэтому рекомендуем всегда брать тёплые вещи. Обувь и одежда должны быть удобными.
Питание. Оплачивается отдельно.
Транспорт. Минивэн или легковое авто (зависит от количества человек).
Дети. С любого возраста.
Уровень сложности. В 1-й день — пешая прогулка на 3 часа. 2-й день — преимущественно на машине.
Тур можно организовать со стартом в любой день.
Программа тура по дням
1 день
Прогулка с местным гидом в Алматы: обзорная экскурсия
Сегодня вас ждёт пешая экскурсия по Алматы. Гид познакомит вас с городом, расскажет о его истории, местных традициях. По канатной дороге вы подниметесь на гору Кок-Тобе, высота которой более 1100 метров. На склоне находится один из символов города — Алматинская телевизионная башня.
2 день
Горнолыжный курорт Казахстана, ущелье с водопадами и питомник
Сегодня вы на весь день (7–8 часов) отправитесь в спортивный комплекс «Медео», который находится недалеко от Алматы. Это один из крупнейших в мире комплексов для зимних видов спорта. По канатной дороге вы подниметесь до горнолыжного курорта «Чимбулак». Затем доедем до ущелья Аюсай, где прогуляемся к водопадам и отдохнём на природе. На обратном пути остановимся в питомнике хищных птиц «Сункар». Также увидим собак редкой породы.
Начало: Город Алматы, площадь Абая, 11:00 или другое по договорённости
Завершение: Город Алматы, место по договорённости, вечером
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Светлана — Организатор в Алматы
Провела экскурсии для 1358 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Светлана, я представляю лицензированное туристическое агентство в Казахстане. С радостью покажем вам нашу удивительную страну и расскажем о ней самое интересное.