Озеро Иссык – туры в Алматы

Найдено 3 тура в категории «Озеро Иссык» в Алматы, цены от 54 900 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
По природным достопримечательностям Алматинской области
На машине
2 дня
-
10%
1 отзыв
По природным достопримечательностям Алматинской области
Увидеть древнее озеро Иссык и уникальный водоём с затонувшим лесом и полюбоваться красными скалами
Начало: Алматы, у ТЦ «Достык Плаза», 09:30
1 мая в 08:00
2 мая в 08:00
54 900 ₽61 000 ₽ за человека
Индивидуальный тур на внедорожнике по природным жемчужинам Казахстана и Кыргызстана
На машине
Джиппинг
6 дней
1 отзыв
Индивидуальный тур на внедорожнике по природным жемчужинам Казахстана и Кыргызстана
Посетить более 15 локаций, полюбоваться инопланетными каньонами и киргизской Швейцарией
Начало: Аэропорт Алматы, 07:00
24 апр в 08:00
25 апр в 08:00
299 000 ₽ за всё до 4 чел.
Казахстан от и до в индивидуальном формате
На машине
10 дней
Казахстан от и до в индивидуальном формате
Погулять по Алматы, полюбоваться горами, озёрами и древними плато и посмотреть этническое шоу
Начало: Алматы, у отеля проживания, 7:00
21 апр в 07:00
28 апр в 07:00
485 000 ₽ за всё до 2 чел.

Последние отзывы на туры

  • М
    Марина
    3 октября 2024
    По природным достопримечательностям Алматинской области
    Ездила в конце сентября в 2дневный индивидуальный тур. Отличная организация со стороны Динары и замечательный гид Вадим. Удалось полностью погрузиться в атмосферу
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    страны, с ее природой, традициями и историей. . ночевка в юрте в селе Саты, национальная кухня от хозяев гостевого дома, озеро Каинды, Кольсай, Чарынский каньон, медвежий водопад, сакские курганы, город Есик. . И непередаваемая красота горных дорог И даже внезапно выпавший снег в сентябре добавил пикантности и особого очарования природе.. Большое спасибо Вадиму и Динаре за поездку и прекрасные эмоции!)

    Ездила в конце сентября в 2дневный индивидуальный турЕздила в конце сентября в 2дневный индивидуальный турЕздила в конце сентября в 2дневный индивидуальный турЕздила в конце сентября в 2дневный индивидуальный турЕздила в конце сентября в 2дневный индивидуальный турЕздила в конце сентября в 2дневный индивидуальный турЕздила в конце сентября в 2дневный индивидуальный турЕздила в конце сентября в 2дневный индивидуальный турЕздила в конце сентября в 2дневный индивидуальный турЕздила в конце сентября в 2дневный индивидуальный тур

Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Озеро Иссык»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. По природным достопримечательностям Алматинской области
  2. Индивидуальный тур на внедорожнике по природным жемчужинам Казахстана и Кыргызстана
  3. Казахстан от и до в индивидуальном формате
Сколько стоит тур в Алматы в апреле 2025
Сейчас в Алматы в категории "Озеро Иссык" можно забронировать 3 тура от 54 900 до 485 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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