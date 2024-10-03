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По природным достопримечательностям Алматинской области
Увидеть древнее озеро Иссык и уникальный водоём с затонувшим лесом и полюбоваться красными скалами
Начало: Алматы, у ТЦ «Достык Плаза», 09:30
1 мая в 08:00
2 мая в 08:00
54 900 ₽
61 000 ₽ за человека
Индивидуальный тур на внедорожнике по природным жемчужинам Казахстана и Кыргызстана
Посетить более 15 локаций, полюбоваться инопланетными каньонами и киргизской Швейцарией
Начало: Аэропорт Алматы, 07:00
24 апр в 08:00
25 апр в 08:00
299 000 ₽ за всё до 4 чел.
Казахстан от и до в индивидуальном формате
Погулять по Алматы, полюбоваться горами, озёрами и древними плато и посмотреть этническое шоу
Начало: Алматы, у отеля проживания, 7:00
21 апр в 07:00
28 апр в 07:00
485 000 ₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на туры
- ММарина3 октября 2024Ездила в конце сентября в 2дневный индивидуальный тур. Отличная организация со стороны Динары и замечательный гид Вадим. Удалось полностью погрузиться в атмосферу
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Озеро Иссык»
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