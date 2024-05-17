1 чел.
По популярности
Авторский тур
4 дня
Тур-знакомство с Алматы и окрестностями: горные озёра, Чарынский каньон и каток «Медеу»
Расслабиться в горячих источниках, побывать в Долине замков и устроить пикник на озере Кольсай
Начало: Алматы, площадь Абая, 09:00
22 авг в 08:00
26 сен в 08:00
40 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
На внедорожнике по югу Казахстана: Чарынский каньон, Кольсайские озёра и нацпарк «Алтын-Эмель»
Увидеть наскальные петроглифы, 700-летнюю иву и поющий бархан и отдохнуть в термах
Начало: Ваш отель в Алматы, 08:00
«Завершим знакомство с национальным парком, съездив к Тигровым горам»
12 июня в 08:00
17 июня в 08:00
249 700₽ за всё до 4 чел.
Авторский тур
8 дней
Своей компанией по нерукотворным достопримечательностям: джипинг по Казахстану и Кыргызстану
Послушать Поющий бархан, искупаться в горячих термах и пройти по Небесному мосту над пропастью
Начало: Аэропорт Алматы, 07:00
«Продолжим знакомство с национальным парком «Алтын-Эмель», который просто невозможно исследовать за один день»
17 июня в 07:00
24 июня в 07:00
399 000₽ за всё до 4 чел.
Авторский тур
6 дней
Индивидуальный тур на внедорожнике по природным жемчужинам Казахстана и Кыргызстана
Посетить более 15 локаций, полюбоваться инопланетными каньонами и киргизской Швейцарией
Начало: аэропорт Алматы, 07:00
17 июня в 07:00
24 июня в 07:00
299 000₽ за всё до 4 чел.
Авторский тур
7 дней
Симфония камня и воды: горы, каньоны и озёра в окрестностях Алматы
Пройти хайкинг-маршрутами, подняться к горной обсерватории и переночевать в палатке у Красных скал
Начало: Аэропорт Алматы, после 15:30
«С обзорных площадок увидим, как эффектно мрачные скалы контрастируют с синевой реки и неба»
5 авг в 15:30
78 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВероника17 мая 2024Вы когда-нибудь путешествовали с людьми, влюбленными в то что они делают беззаветно? Нам довелось:) Обо всем по порядку… Начну с того,
- ККонстантин2 мая 2024Сбалансированный тур по окрестностям Алматы, вы увидите живописные места и познакомитесь с местной кухней. В конце тура отдых на горячих источниках!
- ВВиталий2 мая 2024Кто хочет посмотеть природные достопримечательнсти доступные из г. Алматы, можно смело рекомендовать данного организатора туура. Они это сделают на высоком профессиональном уровне. Все сделано с максимально возможным комфортом, доступном на данном маршруте.
- ТТатьяна19 апреля 2024Очень рекомендую. Замечательно организовано, информативно и зрелищно! Безопасность на высшем уровне!
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Обзорные»
Самые популярные туры этой рубрики в Алматы
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
- Тур-знакомство с Алматы и окрестностями: горные озёра, Чарынский каньон и каток «Медеу»
- На внедорожнике по югу Казахстана: Чарынский каньон, Кольсайские озёра и нацпарк «Алтын-Эмель»
- Своей компанией по нерукотворным достопримечательностям: джипинг по Казахстану и Кыргызстану
- Индивидуальный тур на внедорожнике по природным жемчужинам Казахстана и Кыргызстана
- Симфония камня и воды: горы, каньоны и озёра в окрестностях Алматы
Сколько стоит тур в Алматы в июне 2024
Сейчас в Алматы в категории "Обзорные" можно забронировать 5 авторских туров от 40 000 до 399 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Изучение достопримечательностей города Алматы нужно начинать с обзорной туры, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет об Алматы много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024