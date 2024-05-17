Обзорные и познавательные туры Алматы

Найдено 5 туров в категории «Обзорные» в Алматы, цены от 40 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тур-знакомство с Алматы и окрестностями: горные озёра, Чарынский каньон и каток «Медеу»
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Тур-знакомство с Алматы и окрестностями: горные озёра, Чарынский каньон и каток «Медеу»
Расслабиться в горячих источниках, побывать в Долине замков и устроить пикник на озере Кольсай
Начало: Алматы, площадь Абая, 09:00
22 авг в 08:00
26 сен в 08:00
40 000 за человека
На внедорожнике по югу Казахстана: Чарынский каньон, Кольсайские озёра и нацпарк «Алтын-Эмель»
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
2 отзыва
На внедорожнике по югу Казахстана: Чарынский каньон, Кольсайские озёра и нацпарк «Алтын-Эмель»
Увидеть наскальные петроглифы, 700-летнюю иву и поющий бархан и отдохнуть в термах
Начало: Ваш отель в Алматы, 08:00
«Завершим знакомство с национальным парком, съездив к Тигровым горам»
12 июня в 08:00
17 июня в 08:00
249 700 за всё до 4 чел.
Своей компанией по нерукотворным достопримечательностям: джипинг по Казахстану и Кыргызстану
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
8 дней
Своей компанией по нерукотворным достопримечательностям: джипинг по Казахстану и Кыргызстану
Послушать Поющий бархан, искупаться в горячих термах и пройти по Небесному мосту над пропастью
Начало: Аэропорт Алматы, 07:00
«Продолжим знакомство с национальным парком «Алтын-Эмель», который просто невозможно исследовать за один день»
17 июня в 07:00
24 июня в 07:00
399 000 за всё до 4 чел.
Индивидуальный тур на внедорожнике по природным жемчужинам Казахстана и Кыргызстана
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Авторский тур
6 дней
Индивидуальный тур на внедорожнике по природным жемчужинам Казахстана и Кыргызстана
Посетить более 15 локаций, полюбоваться инопланетными каньонами и киргизской Швейцарией
Начало: аэропорт Алматы, 07:00
17 июня в 07:00
24 июня в 07:00
299 000 за всё до 4 чел.
Симфония камня и воды: горы, каньоны и озёра в окрестностях Алматы
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Симфония камня и воды: горы, каньоны и озёра в окрестностях Алматы
Пройти хайкинг-маршрутами, подняться к горной обсерватории и переночевать в палатке у Красных скал
Начало: Аэропорт Алматы, после 15:30
«С обзорных площадок увидим, как эффектно мрачные скалы контрастируют с синевой реки и неба»
5 авг в 15:30
78 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Вероника
    17 мая 2024
    На внедорожнике по югу Казахстана: Чарынский каньон, Кольсайские озёра и нацпарк «Алтын-Эмель»
    Вы когда-нибудь путешествовали с людьми, влюбленными в то что они делают беззаветно? Нам довелось:) Обо всем по порядку… Начну с того,
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    что ребята придумали маршрут в наши даты, по нашим потребностям и интересам, с учетом особенностей путешествия с детьми. Каньоны - конечно, озера - разумеется, палатки - сделаем, не слишком сложно - подумаем, без напряга - организуем. В итоге мы получили мега поездку, которая включила в себя красоты Казахстана, расслабление на горячих источниках, и каньоны, и озера, и лошадей, и борщ в палаточном лагере (это возможно, оказывается) и многое другое. Меня поразило и подкупило внимание к деталям, и не только тем, которые являются частью их работы - аквафломастеры для раскрашивания яиц на православную Пасху в мусульманском государстве, на мой взгляд, профессионализм и внимание к своему гостю уровня бог! Спасибо, Кристине (Дима, я думаю, это все же ее рука:))! Последний штрих - любовь к своей стране и путешествиям в более широком смысле. Это легкая форма сумасшествия, но прислониться к ней и разделить радость совместной поездки - редкая удача! Спасибо за поездку!

  • К
    Константин
    2 мая 2024
    Тур-знакомство с Алматы и окрестностями: горные озёра, Чарынский каньон и каток «Медеу»
    Сбалансированный тур по окрестностям Алматы, вы увидите живописные места и познакомитесь с местной кухней. В конце тура отдых на горячих источниках!
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    🔥 Мы с группой в этот день решили приготовить шашлык, получилось очень вкусно. Отдельное спасибо гиду Кириллу за рассказы, интересные истории и поездку! Ходить придётся умерено, для большего комфорта используйте трекинговые кроссовки, но и в обычных было хорошо. В первый день поездку на телебашню лучше пропустить, делать у телебашни не чего, но это уже по договорённости с группой и гидом.

  • В
    Виталий
    2 мая 2024
    Тур-знакомство с Алматы и окрестностями: горные озёра, Чарынский каньон и каток «Медеу»
    Кто хочет посмотеть природные достопримечательнсти доступные из г. Алматы, можно смело рекомендовать данного организатора туура. Они это сделают на высоком профессиональном уровне. Все сделано с максимально возможным комфортом, доступном на данном маршруте.
    Кто хочет посмотеть природные достопримечательнсти доступные из г. Алматы, можно смело рекомендовать данного организатора туура. Они
  • Т
    Татьяна
    19 апреля 2024
    На внедорожнике по югу Казахстана: Чарынский каньон, Кольсайские озёра и нацпарк «Алтын-Эмель»
    Очень рекомендую. Замечательно организовано, информативно и зрелищно! Безопасность на высшем уровне!

Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Обзорные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
  1. Тур-знакомство с Алматы и окрестностями: горные озёра, Чарынский каньон и каток «Медеу»
  2. На внедорожнике по югу Казахстана: Чарынский каньон, Кольсайские озёра и нацпарк «Алтын-Эмель»
  3. Своей компанией по нерукотворным достопримечательностям: джипинг по Казахстану и Кыргызстану
  4. Индивидуальный тур на внедорожнике по природным жемчужинам Казахстана и Кыргызстана
  5. Симфония камня и воды: горы, каньоны и озёра в окрестностях Алматы
Сколько стоит тур в Алматы в июне 2024
Сейчас в Алматы в категории "Обзорные" можно забронировать 5 авторских туров от 40 000 до 399 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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