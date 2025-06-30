Каракол, Иссык-Куль и Джеты-Огуз: природные красоты Киргизии только для вас
Увидеть деревянный храм 19 века, полюбоваться горами и прогуляться по ущелью к водопаду
Начало: Алматы, водитель заберёт вас по указанному вами ад...
«Для поездки необходимы: паспорт (для пересечения границы с Кыргызстаном), тёплая одежда, головной убор, удобная обувь для прогулок и треккинга (маршрут к водопаду составляет около 3,5 км в одну сторону)»
30 июн в 08:00
4 июл в 08:00
90 000 ₽ за всё до 2 чел.
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Джипинг по природным достопримечательностям Казахстана с ночёвкой в палатках
Прогуляться до водопада Текес, посетить озеро Тузколь и увидеть Лунный каньон
Начало: Алматы, проспект Суюнбая, 2, к. 9 (парковка гиперм...
«Посетим долину реку Текес и одноимённый водопад, заглянем в ущелье Комирши и на озеро Тузколь, а ещё полюбуемся Лунным каньоном, цвет скал которого меняется в зависимости от освещения»
2 авг в 08:00
3 авг в 08:00
132 300 ₽
147 000 ₽ за всё до 12 чел.
Алматы только для вас: знакомство с городом и поездка в горы
Погрузиться в историю и традиции города, прогуляться до водопадов в ущелье и посетить питомник
Начало: Город Алматы, площадь Абая, 11:00 или другое по до...
«А ещё прогуляемся к водопадам в ущелье Аюсай, заедем к курорту «Чимбулак» и в питомник «Сункар», где увидим хищных птиц и собак редкой породы»
30 июн в 11:00
2 июл в 11:00
46 000 ₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Водопады»
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