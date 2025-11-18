Вы проедете вдоль побережья Иссык-Куля,
Описание тура
Организационные детали
Для поездки необходимы: паспорт (для пересечения границы с Кыргызстаном), тёплая одежда, головной убор, удобная обувь для прогулок и треккинга (маршрут к водопаду составляет около 3,5 км в одну сторону). Рекомендуем взять солнцезащитные очки и минимальный набор личных вещей. Страховка не обязательна, но может быть оформлена по желанию.
Питание. Включены: обед и ужин в 1-й день; завтрак, обед и ужин во 2-й день. Питание организовано в проверенных кафе Каракола, Кегеня и Байсеита. Вода в пути предоставляется.
Транспорт. Джип или минивэн — в зависимости от состава группы. Машины оборудованы кондиционерами.
Возраст участников. 10–70.
Виза. Не нужна для граждан РФ.
Уровень сложности. Маршрут к водопаду составляет около 3,5 км в одну сторону. Специальная подготовка не требуется.
Тур проводится только для вашей компании в любые удобные даты.
Программа тура по дням
Каракол и Иссык-Куль
Утро начнётся с прогулки по Караколу — уютному горному городу с узкими улочками и колоритной архитектурой. Мы познакомимся с его духовным наследием, посетив сразу два уникальных храма. Первая остановка — Дунганская мечеть, построенная в начале 20 века без единого гвоздя. Её облик напоминает буддийскую пагоду: в изогнутых крышах, расписных фасадах и кедровых балках угадываются традиции китайского зодчества. Здесь до сих пор проходят службы, и это делает место особенно живым.
Следом мы направимся к православному собору Святой Троицы. Этот деревянный храм 19 века впечатляет изящной резьбой, зелёными куполами и тишиной старого двора. Внутри сохраняется атмосфера прошлых столетий: иконы, тёмное дерево, тёплый свет лампад.
После знакомства с историей и архитектурой отправимся к побережью Иссык-Куля. Это одно из крупнейших солёных озёр мира, обрамлённое горами. Воды здесь кристально чистые, а береговые виды особенно хороши для прогулки и отдыха. Мы сделаем паузу на фотосессию и просто позволим себе немного тишины у воды, впитывая красоту киргизской природы.
Джеты-Огуз: красные скалы и горный водопад
Сегодня мы направимся в одно из самых живописных мест Киргизии — ущелье Джеты-Огуз, расположенное в горах Тянь-Шаня. В переводе с киргизского «Джеты-Огуз» означает «Семь быков» — так называются красные скалы, стоящие в ряд и действительно напоминающие мощных животных. Рядом находится ещё одна легендарная скала — Разбитое сердце, с которой связано множество сказаний. Пейзажи здесь завораживают: еловые леса, просторные долины, прозрачный воздух.
Мы совершим лёгкий треккинг по ущелью, двигаясь по лесной тропе к водопаду, спрятанному среди хвойных деревьев. В этом уединённом уголке природы будет время для отдыха, медленного дыхания и неспешной прогулки по скрытым от толп тропам.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Обед и ужин в 1-й день завтрак, обед и ужин во 2-й день
- Индивидуальный трансфер из Алматы и обратно
- Трансфер по маршруту
- Услуги водителя
- Вода в дороге
Что не входит в цену
- Перелёт до Алматы и обратно
- Проживание
- Остальное питание
- Доплата за 1-местное размещение (уточняется при бронировании)
- Медицинская страховка (по желанию)