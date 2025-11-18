Мои заказы

Каракол, Иссык-Куль и Джеты-Огуз: природные красоты Киргизии только для вас (выезд из Казахстана)

Полюбоваться горами и прогуляться по ущелью к водопаду
В этом небольшом путешествии вас ждёт прогулка по Караколу — старинному горному городу с буддийской пагодой, построенной без единого гвоздя, и деревянным православным собором 19 века.

Вы проедете вдоль побережья Иссык-Куля,
второго по величине солёного озера в мире, где сможете насладиться чистым воздухом и видами на водную гладь в обрамлении гор.

Отправитесь в ущелье Джеты-Огуз, чтобы увидеть скалы Семь быков и дойти по хвойной тропе к водопаду, скрытому в лесах.

Вы сможете попробовать национальные блюда, ведь мы позаботились об организации питания по маршруту в проверенных кафе.

Описание тура

Организационные детали

Для поездки необходимы: паспорт (для пересечения границы с Кыргызстаном), тёплая одежда, головной убор, удобная обувь для прогулок и треккинга (маршрут к водопаду составляет около 3,5 км в одну сторону). Рекомендуем взять солнцезащитные очки и минимальный набор личных вещей. Страховка не обязательна, но может быть оформлена по желанию.

Питание. Включены: обед и ужин в 1-й день; завтрак, обед и ужин во 2-й день. Питание организовано в проверенных кафе Каракола, Кегеня и Байсеита. Вода в пути предоставляется.

Транспорт. Джип или минивэн — в зависимости от состава группы. Машины оборудованы кондиционерами.

Возраст участников. 10–70.

Виза. Не нужна для граждан РФ.

Уровень сложности. Маршрут к водопаду составляет около 3,5 км в одну сторону. Специальная подготовка не требуется.

Тур проводится только для вашей компании в любые удобные даты.

Программа тура по дням

1 день

Каракол и Иссык-Куль

Утро начнётся с прогулки по Караколу — уютному горному городу с узкими улочками и колоритной архитектурой. Мы познакомимся с его духовным наследием, посетив сразу два уникальных храма. Первая остановка — Дунганская мечеть, построенная в начале 20 века без единого гвоздя. Её облик напоминает буддийскую пагоду: в изогнутых крышах, расписных фасадах и кедровых балках угадываются традиции китайского зодчества. Здесь до сих пор проходят службы, и это делает место особенно живым.

Следом мы направимся к православному собору Святой Троицы. Этот деревянный храм 19 века впечатляет изящной резьбой, зелёными куполами и тишиной старого двора. Внутри сохраняется атмосфера прошлых столетий: иконы, тёмное дерево, тёплый свет лампад.

После знакомства с историей и архитектурой отправимся к побережью Иссык-Куля. Это одно из крупнейших солёных озёр мира, обрамлённое горами. Воды здесь кристально чистые, а береговые виды особенно хороши для прогулки и отдыха. Мы сделаем паузу на фотосессию и просто позволим себе немного тишины у воды, впитывая красоту киргизской природы.

2 день

Джеты-Огуз: красные скалы и горный водопад

Сегодня мы направимся в одно из самых живописных мест Киргизии — ущелье Джеты-Огуз, расположенное в горах Тянь-Шаня. В переводе с киргизского «Джеты-Огуз» означает «Семь быков» — так называются красные скалы, стоящие в ряд и действительно напоминающие мощных животных. Рядом находится ещё одна легендарная скала — Разбитое сердце, с которой связано множество сказаний. Пейзажи здесь завораживают: еловые леса, просторные долины, прозрачный воздух.

Мы совершим лёгкий треккинг по ущелью, двигаясь по лесной тропе к водопаду, спрятанному среди хвойных деревьев. В этом уединённом уголке природы будет время для отдыха, медленного дыхания и неспешной прогулки по скрытым от толп тропам.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Обед и ужин в 1-й день завтрак, обед и ужин во 2-й день
  • Индивидуальный трансфер из Алматы и обратно
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги водителя
  • Вода в дороге
Что не входит в цену
  • Перелёт до Алматы и обратно
  • Проживание
  • Остальное питание
  • Доплата за 1-местное размещение (уточняется при бронировании)
  • Медицинская страховка (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Алматы, водитель заберёт вас по указанному вами адресу, 8:00
Завершение: Алматы, около 23:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — Организатор в Алматы
Провела экскурсии для 1358 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Светлана, я представляю лицензированное туристическое агентство в Казахстане. С радостью покажем вам нашу удивительную страну и расскажем о ней самое интересное.

