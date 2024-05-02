4 дня
Тур-знакомство с Алматы и окрестностями: горные озёра, Чарынский каньон и каток «Медеу»
Расслабиться в горячих источниках, побывать в Долине замков и устроить пикник на озере Кольсай
Начало: Алматы, площадь Абая, 09:00
5 дек в 08:00
12 дек в 08:00
70 000₽ за человека
4 дня
На озеро Иссык-Куль из Алматы: экспресс-перезагрузка
Отправиться из Казахстана в горы Киргизии и выбрать развлечения на свой вкус
Начало: Алматы, улица Байтурсынова, сбор в 20:30
13 июн в 20:30
16 июн в 20:30
78 000₽ за всё до 2 чел.
4 дня
На озеро Алаколь из Алматы: экспресс-перезагрузка
Провести выходные на природе у солёного озера в горах и выбрать отдых на свой вкус
Начало: Алматы, улица Байтурсынова, сбор в 21:30
13 июн в 21:30
16 июн в 21:30
43 400₽ за всё до 2 чел.
4 дня
Сокровища Тянь-Шаня: тур по природным достопримечательностям Казахстана в мини-группе
Полюбоваться Кольсайскими озёрами, увидеть Чарынский каньон и побывать на горячих источниках Чунджи
Начало: Алматы, место вашего проживания, время обговаривае...
5 дек в 10:00
19 дек в 10:00
99 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ККонстантин2 мая 2024Сбалансированный тур по окрестностям Алматы, вы увидите живописные места и познакомитесь с местной кухней. В конце тура отдых на горячих источниках!
- ВВиталий2 мая 2024Кто хочет посмотеть природные достопримечательнсти доступные из г. Алматы, можно смело рекомендовать данного организатора туура. Они это сделают на высоком профессиональном уровне. Все сделано с максимально возможным комфортом, доступном на данном маршруте.
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «4-дневные туры»
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