Казахстан от и до в индивидуальном формате

Погулять по Алматы, полюбоваться горами, озёрами и древними плато и посмотреть этническое шоу
Наш маршрут — это насыщенное путешествие по Алматинской области. Вы сможете увидеть всё самое лучшее.

Мы откроем для вас величественные пейзажи Казахстана: от загадочного Поющего бархана до древних плато и завораживающих
красок Чарынского каньона.

Вы прогуляетесь по берегам озёр Кольсай и Каинды, где вода скрывает затопленный лес, увидите жемчужину Заилийского Алатау — озеро Иссык — и подниметесь на плато Ассы с его бескрайними просторами.

Насладитесь купанием в горячих источниках Чунджи, ощутите дух веков в урочище Танбалы, где сохранились древние петроглифы, и познакомитесь с традициями, обрядами и культурой казахского народа. Вас также ждёт горный курорт «Шымбулак» с захватывающими видами и ночь в настоящей юрте. По вашему желанию программа тура может быть сокращена и подстроена под ваши интересы.

Время начала: 07:00

Описание тура

Организационные детали

Тур рассчитан на 10 дней, но при необходимости маршрут может быть сокращён.
В горах часто меняется погода, поэтому рекомендуется взять тёплую одежду.
Обувь и одежда должны быть комфортными и подходящими для длительных прогулок.
Ночёвки организованы в гостиницах, юртах и капсульных отелях, специальное снаряжение не требуется — можно путешествовать с чемоданом.
Рекомендуем заранее предупреждать организаторов о предпочтениях в питании.

Программа тура по дням

1 день

Национальный парк «Алтын-Эмель»

Встречаемся и в 6:00-7:00 выезжаем из Алматы в национальный парк «Алтын-Эмель», где увидим уникальный природный феномен — Поющий бархан: песчаные дюны на берегу реки Или в сухую погоду издают мелодичные звуки, напоминающие органную музыку.

Нагулявшись, приедем в посёлок Басши, где разместимся в гостевом доме, пообедаем, поужинаем и отдохнём.

Национальный парк «Алтын-Эмель»Национальный парк «Алтын-Эмель»Национальный парк «Алтын-Эмель»Национальный парк «Алтын-Эмель»
2 день

Горы Актау, Катутау, Тигровые

Позавтракав, отправимся к горам Актау и Катутау в невероятно живописную местность, поражающую разнообразием оттенков: красные, розовые, голубоватые и зелёные отложения, сохранившиеся на склонах, напоминают, что миллионы лет назад здесь было море. Также в этом районе были найдены окаменелости древних животных.

Вернёмся в гостевой дом, чтобы пообедать, и поедем к Тигровым горам (Долантау). Небольшие холмы получили такое название благодаря цветным полосам. Полюбуемся невероятным ландшафтом, а завершим день ужином и ночёвкой в посёлке Саты.

Горы Актау, Катутау, ТигровыеГоры Актау, Катутау, ТигровыеГоры Актау, Катутау, ТигровыеГоры Актау, Катутау, ТигровыеГоры Актау, Катутау, ТигровыеГоры Актау, Катутау, ТигровыеГоры Актау, Катутау, ТигровыеГоры Актау, Катутау, Тигровые
3 день

Озёра Кольсай и Каинды

После завтрака едем к знаменитому озеру Каинды, вода которого скрывает затопленный лес, создавая таинственную атмосферу.

После обеда направимся к кристально чистому озеру Кольсай. Насладимся умиротворяющими пейзажами. Ночь вы проведёте в гостевом доме, где для вас будет приготовлен ужин.

Озёра Кольсай и КаиндыОзёра Кольсай и КаиндыОзёра Кольсай и КаиндыОзёра Кольсай и КаиндыОзёра Кольсай и КаиндыОзёра Кольсай и КаиндыОзёра Кольсай и КаиндыОзёра Кольсай и КаиндыОзёра Кольсай и Каинды
4 день

Чарынский и Чёрный каньоны, горячие источники Чунджи

Начнём день с посещения Чарынского каньона — памятника природы возрастом около 12 миллионов лет! Его разноцветные скалы впечатляют необычными формами. А по пути побываем ещё в одном каньоне — Чёрном.

Затем вас ждут горячие источники Чунджи — вы сможете расслабиться в термальных бассейнах. Обед и ужин будут организованы в отеле, где вы останетесь на ночь.

Чарынский и Чёрный каньоны, горячие источники ЧунджиЧарынский и Чёрный каньоны, горячие источники ЧунджиЧарынский и Чёрный каньоны, горячие источники ЧунджиЧарынский и Чёрный каньоны, горячие источники ЧунджиЧарынский и Чёрный каньоны, горячие источники ЧунджиЧарынский и Чёрный каньоны, горячие источники ЧунджиЧарынский и Чёрный каньоны, горячие источники ЧунджиЧарынский и Чёрный каньоны, горячие источники Чунджи
5 день

Озеро Иссык, обед в форелевом хозяйстве, ночь в Тургеньском ущелье

Сегодня побываем у жемчужины Казахстана — озера Иссык, расположенного на высоте 1780 метров. Окружённый лесами и скалами водоём образовался около 8 тысяч лет назад в результате горного обвала. Насладимся видами пёстрого разнотравья на склонах, отражающихся в водной глади, и запахом хвои. По возможности посетим заповедник.

На обед остановимся на форелевом хозяйстве, а ночь проведём в юрточном городке или гостевом доме в Тургеньском ущелье. Поужинаем здесь же.

Озеро Иссык, обед в форелевом хозяйстве, ночь в Тургеньском ущельеОзеро Иссык, обед в форелевом хозяйстве, ночь в Тургеньском ущельеОзеро Иссык, обед в форелевом хозяйстве, ночь в Тургеньском ущельеОзеро Иссык, обед в форелевом хозяйстве, ночь в Тургеньском ущельеОзеро Иссык, обед в форелевом хозяйстве, ночь в Тургеньском ущельеОзеро Иссык, обед в форелевом хозяйстве, ночь в Тургеньском ущельеОзеро Иссык, обед в форелевом хозяйстве, ночь в Тургеньском ущелье
6 день

Плато Ассы и водопад Медвежий

Сегодня исследуем плато Ассы и Тургеньское ущелье, известное семью водопадами. Мы увидим самый знаменитый из них — Медвежий. Позавтракаем и пообедаем здесь же, в ущелье, на свежем воздухе. А затем вас ждёт ужин и ночлег в этноауле.

Плато Ассы и водопад МедвежийПлато Ассы и водопад МедвежийПлато Ассы и водопад МедвежийПлато Ассы и водопад МедвежийПлато Ассы и водопад МедвежийПлато Ассы и водопад МедвежийПлато Ассы и водопад МедвежийПлато Ассы и водопад МедвежийПлато Ассы и водопад МедвежийПлато Ассы и водопад МедвежийПлато Ассы и водопад МедвежийПлато Ассы и водопад МедвежийПлато Ассы и водопад МедвежийПлато Ассы и водопад Медвежий
7 день

Шоу-программа, возвращение в Алматы

В этот день вас ждёт увлекательная шоу-программа в этноауле. Вы познакомитесь с традициями, обрядами и культурой казахского народа, а также сможете понаблюдать за конными играми.

После обеда отправимся обратно в Алматы. По приезде вы разместитесь в отеле, а вечер будет свободным: можно прогуляться по городу или просто отдохнуть.

Шоу-программа, возвращение в АлматыШоу-программа, возвращение в АлматыШоу-программа, возвращение в АлматыШоу-программа, возвращение в АлматыШоу-программа, возвращение в АлматыШоу-программа, возвращение в АлматыШоу-программа, возвращение в АлматыШоу-программа, возвращение в АлматыШоу-программа, возвращение в АлматыШоу-программа, возвращение в Алматы
8 день

Экскурсия по Алматы, "Медео" и "Шымбулак"

После завтрака совершим обзорную экскурсию по бывшей столице Казахстана, а затем отправимся в высокогорный спортивный комплекс «Медео», где вы полюбуетесь завораживающими пейзажами. После поднимемся чуть выше до популярного горнолыжного курорта «Шымбулак», известного живописными видами и чистейшим воздухом. На ночь вы разместитесь в капсульном отеле на Звёздной поляне.

Экскурсия по Алматы, "Медео" и "Шымбулак"Экскурсия по Алматы, "Медео" и "Шымбулак"Экскурсия по Алматы, "Медео" и "Шымбулак"Экскурсия по Алматы, "Медео" и "Шымбулак"Экскурсия по Алматы, "Медео" и "Шымбулак"Экскурсия по Алматы, "Медео" и "Шымбулак"Экскурсия по Алматы, "Медео" и "Шымбулак"Экскурсия по Алматы, "Медео" и "Шымбулак"Экскурсия по Алматы, "Медео" и "Шымбулак"Экскурсия по Алматы, "Медео" и "Шымбулак"Экскурсия по Алматы, "Медео" и "Шымбулак"Экскурсия по Алматы, "Медео" и "Шымбулак"Экскурсия по Алматы, "Медео" и "Шымбулак"Экскурсия по Алматы, "Медео" и "Шымбулак"Экскурсия по Алматы, "Медео" и "Шымбулак"
9 день

Экскурсия в урочище Танбалы

Позавтракав, едем в урочище Танбалы — музей под открытым небом. На территории заповедника осмотрим более ста сохранившихся памятников — поселений, могильников, жертвенников и петроглифов, датируемых 13-19 веками до нашей эры. Среди изображений можно увидеть сцены с животными, божествами с лучистыми нимбами и символами древней культуры.

После экскурсии вернёмся в отель в Алматы.

Экскурсия в урочище ТанбалыЭкскурсия в урочище ТанбалыЭкскурсия в урочище ТанбалыЭкскурсия в урочище ТанбалыЭкскурсия в урочище ТанбалыЭкскурсия в урочище ТанбалыЭкскурсия в урочище Танбалы
10 день

Отъезд

После завтрака — отъезд в аэропорт.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание по программе
  • Транспортное обслуживание
  • Экологические сборы в национальных парках
  • Услуги экскурсоводов и водителей-гидов
  • Входные билеты на канатную дорогу
  • Шоу-программа в этноауле
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Алматы и обратно
  • Ужины и обеды в некоторых местах (по программе)
  • Конные прогулки на озере Каинды (по желанию)
  • Тур проводится еженедельно - возможен запрос других дат. Тур рассчитан на 10 дней, но при необходимости маршрут может быть сокращён
Где начинаем и завершаем?
Начало: Алматы, у отеля проживания, 7:00
Завершение: Алматы, первая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — Организатор в Алматы
Провела экскурсии для 1358 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Светлана, я представляю лицензированное туристическое агентство в Казахстане. С радостью покажем вам нашу удивительную страну и расскажем о ней самое интересное.
