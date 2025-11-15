Мы откроем для вас величественные пейзажи Казахстана: от загадочного Поющего бархана до древних плато и завораживающих
Описание тура
Организационные детали
Тур рассчитан на 10 дней, но при необходимости маршрут может быть сокращён.
В горах часто меняется погода, поэтому рекомендуется взять тёплую одежду.
Обувь и одежда должны быть комфортными и подходящими для длительных прогулок.
Ночёвки организованы в гостиницах, юртах и капсульных отелях, специальное снаряжение не требуется — можно путешествовать с чемоданом.
Рекомендуем заранее предупреждать организаторов о предпочтениях в питании.
Программа тура по дням
Национальный парк «Алтын-Эмель»
Встречаемся и в 6:00-7:00 выезжаем из Алматы в национальный парк «Алтын-Эмель», где увидим уникальный природный феномен — Поющий бархан: песчаные дюны на берегу реки Или в сухую погоду издают мелодичные звуки, напоминающие органную музыку.
Нагулявшись, приедем в посёлок Басши, где разместимся в гостевом доме, пообедаем, поужинаем и отдохнём.
Горы Актау, Катутау, Тигровые
Позавтракав, отправимся к горам Актау и Катутау в невероятно живописную местность, поражающую разнообразием оттенков: красные, розовые, голубоватые и зелёные отложения, сохранившиеся на склонах, напоминают, что миллионы лет назад здесь было море. Также в этом районе были найдены окаменелости древних животных.
Вернёмся в гостевой дом, чтобы пообедать, и поедем к Тигровым горам (Долантау). Небольшие холмы получили такое название благодаря цветным полосам. Полюбуемся невероятным ландшафтом, а завершим день ужином и ночёвкой в посёлке Саты.
Озёра Кольсай и Каинды
После завтрака едем к знаменитому озеру Каинды, вода которого скрывает затопленный лес, создавая таинственную атмосферу.
После обеда направимся к кристально чистому озеру Кольсай. Насладимся умиротворяющими пейзажами. Ночь вы проведёте в гостевом доме, где для вас будет приготовлен ужин.
Чарынский и Чёрный каньоны, горячие источники Чунджи
Начнём день с посещения Чарынского каньона — памятника природы возрастом около 12 миллионов лет! Его разноцветные скалы впечатляют необычными формами. А по пути побываем ещё в одном каньоне — Чёрном.
Затем вас ждут горячие источники Чунджи — вы сможете расслабиться в термальных бассейнах. Обед и ужин будут организованы в отеле, где вы останетесь на ночь.
Озеро Иссык, обед в форелевом хозяйстве, ночь в Тургеньском ущелье
Сегодня побываем у жемчужины Казахстана — озера Иссык, расположенного на высоте 1780 метров. Окружённый лесами и скалами водоём образовался около 8 тысяч лет назад в результате горного обвала. Насладимся видами пёстрого разнотравья на склонах, отражающихся в водной глади, и запахом хвои. По возможности посетим заповедник.
На обед остановимся на форелевом хозяйстве, а ночь проведём в юрточном городке или гостевом доме в Тургеньском ущелье. Поужинаем здесь же.
Плато Ассы и водопад Медвежий
Сегодня исследуем плато Ассы и Тургеньское ущелье, известное семью водопадами. Мы увидим самый знаменитый из них — Медвежий. Позавтракаем и пообедаем здесь же, в ущелье, на свежем воздухе. А затем вас ждёт ужин и ночлег в этноауле.
Шоу-программа, возвращение в Алматы
В этот день вас ждёт увлекательная шоу-программа в этноауле. Вы познакомитесь с традициями, обрядами и культурой казахского народа, а также сможете понаблюдать за конными играми.
После обеда отправимся обратно в Алматы. По приезде вы разместитесь в отеле, а вечер будет свободным: можно прогуляться по городу или просто отдохнуть.
Экскурсия по Алматы, "Медео" и "Шымбулак"
После завтрака совершим обзорную экскурсию по бывшей столице Казахстана, а затем отправимся в высокогорный спортивный комплекс «Медео», где вы полюбуетесь завораживающими пейзажами. После поднимемся чуть выше до популярного горнолыжного курорта «Шымбулак», известного живописными видами и чистейшим воздухом. На ночь вы разместитесь в капсульном отеле на Звёздной поляне.
Экскурсия в урочище Танбалы
Позавтракав, едем в урочище Танбалы — музей под открытым небом. На территории заповедника осмотрим более ста сохранившихся памятников — поселений, могильников, жертвенников и петроглифов, датируемых 13-19 веками до нашей эры. Среди изображений можно увидеть сцены с животными, божествами с лучистыми нимбами и символами древней культуры.
После экскурсии вернёмся в отель в Алматы.
Отъезд
После завтрака — отъезд в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание по программе
- Транспортное обслуживание
- Экологические сборы в национальных парках
- Услуги экскурсоводов и водителей-гидов
- Входные билеты на канатную дорогу
- Шоу-программа в этноауле
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Алматы и обратно
- Ужины и обеды в некоторых местах (по программе)
- Конные прогулки на озере Каинды (по желанию)
- Тур проводится еженедельно - возможен запрос других дат. Тур рассчитан на 10 дней, но при необходимости маршрут может быть сокращён