Встречаемся и в 6:00-7:00 выезжаем из Алматы в национальный парк «Алтын-Эмель», где увидим уникальный природный феномен — Поющий бархан: песчаные дюны на берегу реки Или в сухую погоду издают мелодичные звуки, напоминающие органную музыку.

Нагулявшись, приедем в посёлок Басши, где разместимся в гостевом доме, пообедаем, поужинаем и отдохнём.