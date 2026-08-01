Сафари по-казахски: своей компанией на джипе по нацпарку «Алтын-Эмель»
Исследовать природные жемчужины, погулять по дну древнего океана и пообедать с видом на горы
Начало: Ваш отель в Алматы, 08:00
18 авг в 08:00
19 авг в 08:00
от 89 300 ₽ за всё до 4 чел.
Тур-знакомство с Алматы и окрестностями: горные озёра, Чарынский каньон и каток «Медеу»
Расслабиться в горячих источниках, побывать в Долине замков и устроить пикник на озере Кольсай
Начало: Алматы, площадь Абая, 09:00
«В программу включены 2 завтрака, 1 пикник, ужин во 2 день, обед в 3 день»
18 авг в 08:00
19 авг в 08:00
70 000 ₽ за человека
Индивидуальный джип-тур со съёмкой на дрон и панорамную камеру. Всё включено
Полюбоваться Чарынским каньоном, озёрами Кольсай и Каинды, насладиться кухней, получить фото и видео
Начало: Любое удобное вам место в Алматы, раннее утро
«Если захотите, пообедаем тут в ресторане (оплачивается отдельно)»
15 авг в 08:00
16 авг в 08:00
33 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Гастрономические»
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