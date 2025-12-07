Мои заказы

Адреналиновый коктейль: по барам Астаны на спорткаре

Погрузиться в культуру города, зайти в концептуальные заведения и прокатиться на стильном авто
Наша встреча — не только про скорость и коктейли, но и про атмосферу города и его автомобильной культуры.

Вы получите свой идеальный «адреналиновый коктейль», смешав драйв от езды на спорткаре команды Martini Racing и лучшие бары.

По дороге увидите вечернюю Астану, которая после заката особенно красива, и успеете полюбоваться разводом мостов.
Адреналиновый коктейль: по барам Астаны на спорткаре© Виктор
Описание экскурсии

  • Вы побываете в 3–4 концептуальных барах города, включая заведения с панорамным видом.
  • Попробуете авторские коктейли, насладитесь музыкой и узнаете историю появления инсайдерских местечек.
  • По пути я с поделюсь интересными фактами, которые сделают вечер еще насыщеннее.
  • После прогулки отвезу вас домой или в аэропорт.

Организационные детали

  • Поездка проходит на ярком спорткаре Volkswagen Scirocco Martini Racing TEAM.
  • Дополнительные расходы: коктейли — от 500 ₽ за шт.
  • Tрансфер в аэропорт — 1000 ₽.
  • С вами поеду я или другой гид-водитель из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет5599 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор
Виктор — ваша команда гидов в Астане
Провели экскурсии для 163 туристов
Мы — команда грамотных гидов в Астане и знаем всё о современной и прошлой жизни Казахстана, поскольку живём и работаем здесь уже многие годы. Хотим поделиться с вами секретами города и показать самые знаменитые места столицы, чтобы вы могли сказать «Я здесь был!».

