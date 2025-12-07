Наша встреча — не только про скорость и коктейли, но и про атмосферу города и его автомобильной культуры.
Вы получите свой идеальный «адреналиновый коктейль», смешав драйв от езды на спорткаре команды Martini Racing и лучшие бары.
По дороге увидите вечернюю Астану, которая после заката особенно красива, и успеете полюбоваться разводом мостов.
Описание экскурсии
- Вы побываете в 3–4 концептуальных барах города, включая заведения с панорамным видом.
- Попробуете авторские коктейли, насладитесь музыкой и узнаете историю появления инсайдерских местечек.
- По пути я с поделюсь интересными фактами, которые сделают вечер еще насыщеннее.
- После прогулки отвезу вас домой или в аэропорт.
Организационные детали
- Поездка проходит на ярком спорткаре Volkswagen Scirocco Martini Racing TEAM.
- Дополнительные расходы: коктейли — от 500 ₽ за шт.
- Tрансфер в аэропорт — 1000 ₽.
- С вами поеду я или другой гид-водитель из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5599 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Виктор — ваша команда гидов в Астане
Провели экскурсии для 163 туристов
Мы — команда грамотных гидов в Астане и знаем всё о современной и прошлой жизни Казахстана, поскольку живём и работаем здесь уже многие годы. Хотим поделиться с вами секретами города и показать самые знаменитые места столицы, чтобы вы могли сказать «Я здесь был!».
