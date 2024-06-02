Ночные прогулки и экскурсии Астаны

Найдено 6 экскурсий в категории «Ночные» в Астане, цены от 2 499 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Рождение города будущего
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
118 отзывов
Популярное предложение
Экскурсия «Рождение города будущего»: Астана в архитектуре и космосе
Погрузитесь в уникальный мир архитектуры и космических технологий Астаны, где прошлое и будущее сливаются воедино
Сегодня в 22:00
Завтра в 16:00
8 000 за всё до 4 чел.
Здравствуй, Астана
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
142 отзыва
Здравствуй, Астана: Индивидуальное путешествие по символам столицы
Вас ждет незабываемое путешествие по Астане, где восточные традиции встречаются с современной архитектурой
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
9 688 за всё до 2 чел.
Купеческий Акмолинск
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Историческое путешествие по Купеческому Акмолинску в сердце Астаны
Погрузитесь в уникальную атмосферу Старого Акмолинска, исследуя его культурное наследие и архитектурные шедевры
Начало: Адрес указывает турист-адрес отеля
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
7 200 за всё до 2 чел.
Астана для гурманов
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Астана для гурманов: вина Казахстана и традиции кочевников
Погрузитесь в мир казахской гастрономии и виноделия. Откройте для себя уникальные вкусы и традиции в уютной атмосфере Астаны
Начало: На ул. Сыганак
Завтра в 17:00
11 июня в 15:00
3 250 за всё до 10 чел.
Тур-игра по барам Астаны
🚶 Пешая
Групповая
3.5 часа
Незабываемый тур-игра по барам Астаны: пять уникальных мест
Погрузитесь в атмосферу ночной Астаны, посещая лучшие бары города. Вас ждут увлекательные задания, новые знакомства и незабываемые впечатления
Начало: В одном из баров в центре города
2 авг в 20:00
5 окт в 20:00
2 499 за человека
Трансфер из аэропорта или вокзала Астаны в любую точку города
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
Трансфер из аэропорта или вокзала Астаны в любую точку города
Организую для вас комфортный индивидуальный трансфер из аэропорта или вокзала Астаны в любую точку города. Без лишних хлопот и ожиданий
Начало: В аэропорту или на вокзале с табличкой
2 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    2 июня 2024
    Рождение города будущего
    Вчера посчастливилось побывать на экскурсии « Рождение города будущего». С мужем остались в восторге. Сергей- прекрасный гид! Информации много, всё
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    по делу, никакой воды, с юмором, с любовью к своему делу. Слушать такого интересного рассказчика- сплошное удовольствие! Большое спасибо, Сергей, за Ваш труд!

    Вчера посчастливилось побывать на экскурсии « Рождение города будущего». С мужем остались в восторге. Сергей- прекрасныйВчера посчастливилось побывать на экскурсии « Рождение города будущего». С мужем остались в восторге. Сергей- прекрасныйВчера посчастливилось побывать на экскурсии « Рождение города будущего». С мужем остались в восторге. Сергей- прекрасныйВчера посчастливилось побывать на экскурсии « Рождение города будущего». С мужем остались в восторге. Сергей- прекрасныйВчера посчастливилось побывать на экскурсии « Рождение города будущего». С мужем остались в восторге. Сергей- прекрасныйВчера посчастливилось побывать на экскурсии « Рождение города будущего». С мужем остались в восторге. Сергей- прекрасныйВчера посчастливилось побывать на экскурсии « Рождение города будущего». С мужем остались в восторге. Сергей- прекрасныйВчера посчастливилось побывать на экскурсии « Рождение города будущего». С мужем остались в восторге. Сергей- прекрасныйВчера посчастливилось побывать на экскурсии « Рождение города будущего». С мужем остались в восторге. Сергей- прекрасныйВчера посчастливилось побывать на экскурсии « Рождение города будущего». С мужем остались в восторге. Сергей- прекрасный
  • Д
    Денис
    2 июня 2024
    Здравствуй, Астана
    В Астане мы с супругой были проездом, в субботу, впервые. Решение об экскурсии было принято спонтанно уже по дороге из
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    Павлодара, поэтому наперво нужно было найти оперативно реагирующих экскурсоводов (напомню, это была суббота, разгар дня). Трипстер с задачей справился, как всегда. Времени в столице было немного, поэтому также пришлось вписываться в рамки, чтобы посмотреть как можно больше достопримечательностей и успеть в аэропорт. Спасибо большое организатору экскурсии - Салиме, в качестве бонуса, нас доставили прямо к посадке! Сама экскурсия прошла отлично, даже несмотря на аномальные для конца мая +5 и дождь (сообщали, в окрестностях Астаны наблюдался снег). Но это нисколько не испортило настроения от экскурсии и только добавило желания вернуться в Астану снова, провести больше времени, посмотреть больше мест и, конечно, мы снова обратимся за этим к Салиме. Не сомневаемся!

  • А
    Александра
    1 июня 2024
    Рождение города будущего
    Благодарю за отличную экскурсию в начале 2024 года! Всё понятно, информативно, с душой. Получили огромное удовольствие, зарядились городом, узнали как живёт в на современная интеллигенция)
  • А
    Александр
    20 мая 2024
    Рождение города будущего
    Мы с большим опасением заказывали экскурсию по Астане на воскресенье. К этому моменту мы пробыли в городе четыре дня, посетили
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    музеи, оперный театр, много гуляли по городу и не думали, что экскурсия с гидом что-то добавит. Однако, поездка по Астане с Сергеем стала новым, незабываемым впечатлением. Мы увидели множество интереснейших мест города, познакомились с его историей, с особенностями пленировки и архитектуры. Все это сопровождалось экскурсами в историю Казахстана, социологию, экономику, культуру казахского народа. Эрудиция Сергея, его умение построить рассказ, выделить главное, обратить внимание на важные детали сделали экскурсию необычайно интересной. Огромное спасибо, Сергей, за то, что ты так щедро делишься со слушателями своей любовью к Астане. Александр, Надежда Санкт-Петербург

  • И
    Ирина
    17 мая 2024
    Здравствуй, Астана
    Прекрасная экскурсия и прекрасная Астана! Очень интересный маршрут и потрясающие места! Очень удобно, особенно в плохую погоду, что возят на машине. Смело рекомендую!
    Прекрасная экскурсия и прекрасная Астана! Очень интересный маршрут и потрясающие места! Очень удобно, особенно в плохуюПрекрасная экскурсия и прекрасная Астана! Очень интересный маршрут и потрясающие места! Очень удобно, особенно в плохуюПрекрасная экскурсия и прекрасная Астана! Очень интересный маршрут и потрясающие места! Очень удобно, особенно в плохуюПрекрасная экскурсия и прекрасная Астана! Очень интересный маршрут и потрясающие места! Очень удобно, особенно в плохуюПрекрасная экскурсия и прекрасная Астана! Очень интересный маршрут и потрясающие места! Очень удобно, особенно в плохуюПрекрасная экскурсия и прекрасная Астана! Очень интересный маршрут и потрясающие места! Очень удобно, особенно в плохую
  • А
    Анна
    13 мая 2024
    Здравствуй, Астана
    Очень хорошая экскурсия. Посмотрели весь город, красавицу Астану. Организатор Салима предусмотрительно оговорила заранее все важные детали экскурсии. Эрудированный и вежливый гид,
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    интересно рассказал историю города, показал все достопримечательности и даже поделился традициями и обычаями коренных жителей на примере своей семьи. Автомобиль комфортабельный, маршрут корректировался в соответствии с нашими пожеланиями посмотреть определенные районы города. Продолжительность экскурсии оптимальная для первого знакомства с городом.

  • Е
    Елизавета
    11 мая 2024
    Купеческий Акмолинск
    Отличная экскурсия, много интересной информации, комфортное передвижение (и на машине 90% времени - но это вопрос большого разброса объектов и географии большого города). Время с удовольствием и пользой
  • А
    Артур
    11 апреля 2024
    Астана для гурманов
    Отличная экскурсия! Дана очень добрый и отзывчивый человек! Спасибо ей огромное за помощь в решении личных вопросов, а также за проведённое время экскурсии 🙌🫶
  • О
    Ольга
    16 марта 2024
    Купеческий Акмолинск
    Экскурсию для нас провела гид Ардак! Действительно экскурсия была тематической, подобран материал тщательно и рассказан мастерски с увлечением! Показаны особняки, виды,
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    храмы, улицы. Между пунктами экскурсии дополнительно много разного рода рассказов, истории, информации о городе, о людях, об исторических событиях и простых человеческих историях. Передвигались по городу на комфортабельном автомобиле, водитель Нурлан очень внимателен, доброжелателен! Экскурсионная программа немного корректировалась по нашему желанию, добавляя пункты или пропуская их особый осмотр. Организовано все хорошо, приезд за нами по указанному нами адресу был точно по времени, о котором договорились. Вдохновлённость, уровень знаний и способность и желание рассказать нам все самое и интересное про свой родной город Астану, про интересных людей и поделиться гордостью за свою страну - то, что нашло отзыв в душе на экскурсии, проведённой Ардак и организованной Алтын!!

  • Е
    Елена
    8 марта 2024
    Купеческий Акмолинск
    Этот маршрут предлагался в единственном экземпляре, и выбрала именно его, так как все остальные- просто обзорки с посещением знаковых мест.
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    Хотелось глубже узнать историю города, историю народа, узнать о людях, древних героях, о личностях формировавших страну, ее культуру. Узнать больше о прошлом, так как сегодняшний день достаточно ярко представлен уникальными сооружениями, широкими проспектами, парками, мостами, роскошной вечерней подсветкой и прочей красотой. И мне очень повезло. Алтын организовала прекрасную экскурсию. Гид Дидара, очень грамотная, знающая девушка, рассказала много интересного, ответила на все мои вопросы. Мы посетили кафе Целинников, старинный православный храм, сохранившееся здание магазина купца Кубрина (там и сегодня магазин с чудесно сохранившимися интерьерами и старинными фотографиями), музей очень значимого для истории Казахстана человека- Сейфуллина. Спасибо, Дидара!!! Успехов Вам в овладевании новыми знаниями и успешного продвижения в учебе и работе! Без знания прошлого не бывает счастливого будущего! Огромное спасибо за чудесную экскурсию и общение!!!

    Этот маршрут предлагался в единственном экземпляре, и выбрала именно его, так как все остальные- просто обзоркиЭтот маршрут предлагался в единственном экземпляре, и выбрала именно его, так как все остальные- просто обзоркиЭтот маршрут предлагался в единственном экземпляре, и выбрала именно его, так как все остальные- просто обзоркиЭтот маршрут предлагался в единственном экземпляре, и выбрала именно его, так как все остальные- просто обзоркиЭтот маршрут предлагался в единственном экземпляре, и выбрала именно его, так как все остальные- просто обзорки

Ответы на вопросы от путешественников по Астане в категории «Ночные»

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  10. Поющий фонтан
Сколько стоит экскурсия по Астане в июне 2024
Сейчас в Астане в категории "Ночные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 2 499 до 9 688. Туристы уже оставили гидам 280 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.7 из 5
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