Архитектура и смысл республиканской мечети в Астане
Откройте для себя архитектурные тайны республиканской мечети в Астане. Погрузитесь в атмосферу духовности и узнайте больше о культуре Казахстана
Экскурсия по республиканской мечети в Астане предлагает уникальную возможность погрузиться в мир архитектурных шедевров и духовных символов.
Участники узнают о значении белых стен, резных дверей и каллиграфии, а также об особенностях
молитв и традициях мусульманской общины. Внутри мечети царит атмосфера тишины и света, где каждый элемент интерьера имеет своё значение.
Завершится экскурсия на площадке с видом на Астану, где можно оценить гармоничное сочетание традиций и современности
5
11 отзывов
Что можно увидеть
Республиканская мечеть
Большая площадь
Описание экскурсии
Начнём с большой площади, откуда открывается потрясающий вид на мечеть. Вы услышите, кто её спроектировал, что символизируют белые стены и какие секреты таит архитектура мечети.
Перед нами — красивые двери с резьбой и орнаментами в казахском и исламском стилях. Я расскажу, почему в мечети нет картин и изображений, что значит каллиграфия и почему она так важна. Вы увидите, как через узоры и формы передаются глубокие смыслы и вера.
Заходим внутрь — здесь тихо и светло, много мрамора и красивых отражений. Вы узнаете, почему нужно снимать обувь, зачем мусульманам омовение и почему женщины молятся отдельно.
Мы в самом центре мечети — в огромном зале с красивым куполом, люстрами и коврами ручной работы. Вы разберётесь, что такое михраб и минбар, как проходят молитвы, что такое намаз и в чём особенность акустики в мечети.
Посмотрим на стены — здесь написаны стихи из Корана на арабском языке красивым почерком. Я объясню, как читать эти надписи и что они означают. Даже если вы не знаете арабский, вы почувствуете, насколько это красиво.
Поднимемся в женскую галерею — я расскажу, какую роль играют женщины в мусульманской общине и как традиции уживаются с современной жизнью. Вы увидите, что мечеть — это место, где уважают и ценят каждого.
Выйдем на площадку с видом на Астану. Вы оцените, как мечеть органично вписалась в современный город. Здесь мы завершим экскурсию — и вы унесёте с собой более глубокое понимание Казахстана как страны с богатым духовным наследием.
Организационные детали
Детям до 7 лет может быть сложно долго сохранять тишину и интерес
Дресс-код: мужчинам — длинные брюки и рубашка с длинными рукавами, женщинам — платье или юбка ниже колен, прикрытые плечи и голова (на входе есть халаты). Мы будем разуваться перед входом в молельный зал — вы должны быть в носках
в будние дни в 17:30, в субботу в 15:00, в воскресенье в 17:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
1800 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У мечети
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 17:30, в субботу в 15:00, в воскресенье в 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Алма — ваш гид в Астане
Провёл экскурсии для 142 туристов
Привет! Меня зовут Алма. Я сертифицированный гид, который с удовольствием открывает для себя и других новые истории и удивительные места. Я люблю делиться своими знаниями и делать экскурсии не только
познавательными, но и увлекательными, живыми и запоминающимися.
Мой подход — это открытость, искренность и желание показать, что история может быть интересной и близкой каждому.
Я постоянно учусь и развиваюсь, чтобы становиться лучше и радовать своих гостей яркими впечатлениями. Если вы хотите почувствовать дух места, узнать много нового и провести время в дружеской и комфортной обстановке, я буду рада стать вашим проводником в этом путешествии по гостеприимной Астане!
Отзывы и рейтинг
Е
Екатерина
9 ноя 2025
Экскурсия состоялась 06 октября. Алма позвонила за 3 часа до начала экскурсии и уточнила место встречи. Оказалось, что я собиралась на встречу к другой мечети. Большое спасибо за такое внимание! читать дальше
В ходе самой экскурсии я узнала много нового об Астане, исламе и Казахстане. В рассказе Алмы чувствовалась любовь и гордость за свой город, а мечеть - одно из главных его украшений. . Отдельно хочу отметить, хорошее владение русским языком. Побывав в разных мечетях мира, я удивилась, что сюда приходят целыми семьями и даже с маленькими детьми. . Спасибо за замечательную экскурсию.
Виталий
14 окт 2025
Алма очень интересно рассказывала про тонкие моменты строительства мечети и ислама в целом. Все понравилось. Время пролетело незаметно. Большое спасибо
Ц
Церетян
23 сен 2025
Очень интересная экскурсия! Первый раз в мечети. Очень все красиво! Алма потрясающий рассказчик! Всем советую!
Алёна
23 сен 2025
Алма волшебная!!! Любую экскурсию берите, - будете в восторге! Рассказывает от души, очень приятный собеседник, милая и позитивная ☀️ всем рекомендую ❤️
К
Ксения
22 сен 2025
Посетили республиканскую мечеть вместе с Алмой. Само здание мечети очень впечатляет! Алма рассказала нам любопытные факты о строительстве и использованных материалах, просветила нас на тему ислама и мусульманских ритуалов и
рассказала про особенности казахской культуры. А на прощание дала несколько рекомендаций, что еще посмотреть в городе и что попробовать из местной кухни. Было очень интересно и познавательно! Большое спасибо за теплый прием и подробный рассказ!
Д
Денис
21 сен 2025
Выражаю огромную благодарность гиду Алме, тот случай когда образованный человек знает все об истории своей страны, гордится и любит ее и готов поделиться с вами в той форме которую вы ждете. Спрашивайте и узнаете не только о мечети.
Э
Эвелина
20 сен 2025
Алма глубоко знает историю Казахстана и исламскую культуру. Так мечеть стала поводом и контекстом, чтобы с разных граней познакомиться и с казахскими традициями, и с образом современной жизни. Экскурсия продолжалась
больше часа, и за это время мы успели обойти множество залов мечети, а после Алма даже задержалась, чтобы ответить на наши разные вопросы о Казахстане.
Для нас это был первый опыт посещения мечети вообще. Она сложила у нас впечатление уютного, приглашающего пространства. С началом молитвы мы должны были покинуть главный зал, что естественно. После экскурсии, когда закончилась молитва, мы уже самостоятельно прогулялись по коридорам и вернулись в него обратно, где могли просто и со спокойствием посидеть на ковровом полу и отдохнуть, понаблюдать за другими людьми, которые пришли туда за таким же отдыхом или за делами своей веры.
Алма посоветовала нам к посещению кафе и ресторан с традиционными блюдами. Одно из рекомендованных ею мест, Tary, порадовало уютом своего молочного чая с тары настолько, что мы пришли туда дважды:)
Рақмет!
К
Карина
16 сен 2025
Очень рада, что мой выбор пал на Алму, человек, который любит свой город и страну, и так же делится историей своего края. Очень интересная и душевная экскурсия в мечеть, много интересного и нового, узнала тонкостях строительства, внутреннего убранства, невероятно красивое место и Алма- прекрасный рассказчик, красиво излагает мысли и очень профессионально. Однозначно, рекомендую!
Т
Татьяна
23 авг 2025
Добрый день, спасибо за чудесную экскурсию и прекрасного гида. Все было очень интересно, четко и без лишней воды. 💞💞💞Чудесная мечеть, это ничего не сказать. Рекомендую каждому туристу побывать в этом месте.
Татьяна
20 авг 2025
Мы впервые в Астане и в числе экскурсий выбрали - посещение главной Мечети города. Емкую, насыщенную и очень интересную экскурсию для нашей компании провела гид Алма. Экскурсия превзошла наши ожидания.
Мы получили не только яркие впечатления от одной из главных достопримечательностей города, но и от увлекатетельного рассказа нашего гида! Нам поведали о том, как строилась Мечеть, что означают те или иные её элементы, кем, когда и как они создавались, услышали массу исторических фактов (там в каждом элементе хранится и передается история), многое узнали о мусульманских традициях и обычаях. Время пролетело незаметно с контактной, внимательной и очень обаятельной Алмой, которая отвечала на наши абсолютно разные вопросы. Спасибо Вам за незабываемую экскурсию, наши красочные впечатления и отдельная благодарность за рекомендации национальных мест (где вкусно поесть, куда сходить и пр.). От души благодарим! И очень советуем к посещению экскурсию по Мечети! Никто не останется равнодушным! Гид, умеющий передать историю! Респект!
Екатерина
5 авг 2025
Мы-семья из Петербурга,приехали в Астану и попали на экскурсию "Архитектура и смысл республиканской мечети в Астане "к замечательной Алме! Сразу напишу:будете в Астане,идите на эту экскурсию! Ужасно интересная! Алма очень
милая,подождала нас(мы опаздывали к началу),обьяснила,где будет ждать,все правила поведения в мечети также были очень чётко сформулированы. Экскурсия продолжалась два часа,на все наши дополнительные вопросы Алма отвечала подробно,было видно,что она хорошо разбирается в теме. После экскурсии Алма подождала,когда мы переоденемся и показала нам,где можно поесть(столовая в мечети отличная,порции огромные и цены "не кусаются")Огромная благодарность прекрасному экскурсоводу Алме от родителей и от меня