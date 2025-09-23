Групповая
до 15 чел.
Архитектура и смысл республиканской мечети
Откройте для себя архитектурные тайны республиканской мечети в Астане. Погрузитесь в атмосферу духовности и узнайте больше о культуре Казахстана
Начало: У мечети
Сегодня в 13:00
Завтра в 17:30
1800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Лучший выборПо Астане - на спорткаре
Прокатитесь по Астане на спорткаре, узнайте легенды и насладитесь видами города за 3 часа! Увидите знаковые места и получите ответы на вопросы
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
Сегодня в 14:00
Завтра в 07:00
7777 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Истоки Астаны: от кочевий до столицы
Путешествие по старой части Астаны, где история оживает. Узнайте, как город менялся и развивался, и какие тайны хранит река Ишим
Начало: У театра им. Горького
Завтра в 19:30
25 сен в 17:30
4000 ₽ за всё до 5 чел.
