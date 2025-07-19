Индивидуальная
до 5 чел.
Грандиозная красавица - главная республиканская мечеть Астаны
Уникальная экскурсия по главной республиканской мечети Астаны: архитектура, традиции, инженерные секреты и казахский чай с баурсаками
Начало: Перед мечетью
Завтра в 15:00
26 июл в 10:00
от 2800 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Астана для гурманов: вина Казахстана и традиции кочевников
Погрузитесь в мир казахской гастрономии и виноделия. Откройте для себя уникальные вкусы и традиции в уютной атмосфере Астаны
Начало: На ул. Сыганак
26 июл в 18:00
27 июл в 12:00
3250 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 15 чел.
Архитектура и смысл республиканской мечети
Откройте для себя архитектурные тайны республиканской мечети в Астане. Погрузитесь в атмосферу духовности и узнайте больше о культуре Казахстана
Начало: У мечети
Расписание: в понедельник, вторник и среду в 14:00, в воскресенье в 16:00
27 июл в 16:00
28 июл в 14:00
1800 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения19 июля 2025Остались очень довольны после проведения экскурсии! Альмагуль - замечательный экскурсовод, очень интересно рассказывала про саму мечеть, про традиции казахов, про религию и т. д. Мечеть потрясающая, узнали много интересных фактов про нее. 100% рекомендую!
- ТТатьяна16 июля 2025Алмагуль, спасибо огромное за экскурсию ♡, очень мне понравилось!!! Экскурсия была интересной, я первый раз в мечети, поэтому для меня всё новое, неизвестное. Время быстро пролетело. Алмагуль внимательная, получилась душевная экскурсия. Рекомендую от души.
- ДДаниил16 июля 2025Прошло все отлично! Экскурсией доволен, советую остальным. Экскурсовод знает дело хорошо, вежливая, общительная, на все вопросы отвечает корректно.
- ААртем6 июля 2025Все отлично, нам понравилось
- ЭЭльмира30 июня 2025Мы провели восхитительные три часа в обществе Даны. Она потрясающе эрудированный человек и умеет рассказывать очень увлекательно. В ней чувствуется
- ТТатьяна13 июня 2025Дегустация познавательная 👌 Ресторан пафосный 🎉все понравилось 😊
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