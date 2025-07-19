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любовь и уважение к истории казахского народа, это бесценно. Мне было особенно приятно, что Дана лингвист и может рассказать многое о языковом разнообразии, о заимствованиях, о письменности. Дегустация вин была чудесная, а рассказ сомелье полон открытий для нас. Это просто сюжет для книги - история казахского виноделия! Ресторан замечательный, явно пользуется популярностью, атмосферный. Мы с сыном брали блюда из баранины, ташкентский чай и баурсаки, очень понравилось, всё приготовлено с любовью.