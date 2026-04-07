Описание экскурсииАстана — город контрастов Предлагаем вам погрузиться в историю и современность одной из самых молодых столиц мира — Астаны. Вы поймёте, почему именно это место в центре Евразии стало сердцем страны. Проследите путь города — от древних поселений до динамичного мегаполиса. Побываете на двух его берегах — Левом и Правом, увидите знаковые здания и новые символы столицы. Что вас ожидает: Во время экскурсии вы увидите самые яркие и знаковые достопримечательности города и узнаете историю становления Астаны — от небольшого поселения Акмола до современной столицы Казахстана. Часть достопримечательностей вы увидите из окна под рассказ гида. Сделаем остановки с выходом на 5–7 минут у набережной реки Ишим, Атырауского моста, площади Байтерека, территории Главной мечети страны и площади Независимости. Вы узнаете: как Астана изменилась от Акмолы до столицы, в чём особенности её архитектуры, какие легенды связаны с Байтереком, почему правый и левый берега такие разные, как традиции и инновации сочетаются в облике города и чем интересны ЭКСПО-павильоны и дворцы новой Астаны. Важная информация:
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник батырам
- Площадь Республики
- Площадь Независимости
- Монумент «Қазак Елі»
- Дворец Мира и Согласия
- Байтерек
- ЭКСПО-город и павильоны
- Главная мечеть страны
- Торговый центр «Хан Шатыр»
- Театр «Астана Опера»
- Набережная реки Ишим
- Атырауский мост
Что включено
- Транспортные услуги
- Услуга гида на русском языке
- Экскурсионная программа
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Пр. Кабанбай батыра 5Б
Когда и сколько длится?
Когда: Каждое воскресенье с 14.30 до 17.30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Приходите на место встречи заранее, чтобы не задерживать группу
- Выбирайте удобную одежду и обувь
- Возьмите с собой воду
- Не забудьте взять с собой камеру или смартфон для фотографий
- Уважайте местные обычаи и правила поведения
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
K
Хотелось выразить огромную благодарность за такую замечательную экскурсию по Астане, в первую очередь организатору - Айжан и всей ее команде!!! Ребята побывав на вашей экскурсии, я была гостем в вашем городе буду рекомендовать именно вас!!! Вы лучшие!!! Рахмет!!!
А
