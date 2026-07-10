Хотите за пару часов погрузиться в мир казахских традиций и почувствовать тепло южного гостеприимства? Приглашаю вас на ужин к моей семье: национальные блюда приготовит моя старшая сестра, повар.
Вы попробуете легендарный бешбармак с нежной кониной, насладитесь воздушными бауырсаками с густой сметаной, оцените наши сладости и уникальный десерт — казахское «рафаэлло». А также познакомитесь нашим национальным инструментом — домброй.
Вы попробуете легендарный бешбармак с нежной кониной, насладитесь воздушными бауырсаками с густой сметаной, оцените наши сладости и уникальный десерт — казахское «рафаэлло». А также познакомитесь нашим национальным инструментом — домброй.
Описание экскурсии
Меню ужина
- Выпечка и закуски: бауырсаки, натуральная сметана, самса, хлебная корзина.
- Салат «Цезарь».
- Основное блюдо: бешбармак, бульон с натуральным айраном.
- Десерт: ассорти казахских сладостей, фруктовая нарезка.
- Напитки: тары (национальный напиток), чай, молочный чай, кумыс.
Описание традиционных блюд:
- Бешбармак из конины — главное блюдо казахского застолья.
- Казы — деликатес из конины.
- Курт — солёный сыр, любимое лакомство степняков.
- Кумыс — кисломолочный напиток из кобыльего молока.
- Бауырсаки — пышные жареные лепёшки.
- Жент — сладость из толокна.
Как проходит ужин
- Хозяйка — коренная казашка из Шымкента, готовит по семейным рецептам.
- Ужин проходит в уютной домашней обстановке, не в ресторане.
- Все блюда готовятся вручную, с нуля, в день ужина.
- Используются только натуральные продукты и традиционные ингредиенты.
- Казы и мясо для бешбармака — от проверенных фермерских поставщиков.
- Во время ужина рассказываем о казахских традициях, значении блюд и семейных обрядах.
- Можно фотографировать, снимать процесс и даже попробовать что-то приготовить.
- Познакомитесь с национальным инструментом, и даже сможете поиграть на нём.
- Чистота, уют и уважение к гостю — наши главные ценности.
Вы узнаете:
- почему в казахских семьях гостя встречают не словами, а накрытым дастарханом.
- какие блюда подают в знак уважения и как их правильно есть.
- что означает выражение «қонақ келсе, құт келеді» — «гость приносит благословение».
Кому подойдёт
- Путешественникам, ищущим аутентичные впечатления и домашнюю атмосферу — и неформальные тёплые ужины как у бабушки.
- Тем, кто интересуется казахской культурой, традициями и кухней, а также исследует локальный опыт.
Организационные детали
- Мероприятие не подходит для вегетарианцев и веганов.
- Если у вас есть аллергия, сообщите об этом заранее.
- Алкоголь не подаётся, будет только кумыс (слабоалкогольный молочный напиток).
- По желанию вы можете дополнительно заказать другие салаты, выпечку и закуски из нашего меню, а также взять что-то на вынос. Детали уточняйте в переписке.
- С вами будет гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Майлина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наз — ваша команда гидов в Астане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 1092 туристов
Мы — команда молодых, энергичных гидов, искренне влюблённых в своё дело. Наши экскурсии — это не просто факты и даты, а живые истории, лёгкая атмосфера, юмор и настоящее общение. Умеем рассказывать
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
очень душевно посидели. вкусный стол. особенно порадовало, что можно взять еду с тобой. продлили удовольствие утром на завтрак♥️
Вам был полезен этот отзыв?
О
Большое спасибо за чудесный вечер! Всё было замечательно! Очень вкусный бешбармак, всё приготовлено с душой. Прекрасно рассказано о традициях казахского народа! Узнали много нового. Наши немецкие друзья просто в восторге! Рекомендуем всем! Herzlichen Dank,Назерке!
Наз
Ответ организатора:
Спасибо большое за тёплый отзыв! 🤍 Очень рада, что вам понравился вечер и бешбармак, и что ваши друзья остались в восторге. Буду рада видеть вас снова! ✨
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Астаны
Похожие экскурсии на «Традиционный казахский ужин и домбра»
-
5%
Групповая
до 15 чел.
Архитектура и смысл республиканской мечети в Астане
О чём шепчут белые стены: ислам, каллиграфия, женщины
Начало: У мечети
Расписание: в будние дни в 17:30, в субботу и воскресенье в 15:00
Завтра в 17:30
18 июл в 15:00
1710 ₽
1800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Кофейный спринт по Астане на спорткаре
Прокатиться на Volkswagen Scirocco и сделать 3 пит-стопа в аутентичных кофейнях
Начало: Ваш Отель или Аэропорт
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 7999 ₽ за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по Астане
Фотопрогулка по Астане предлагает вам запечатлеть моменты на фоне городской архитектуры или уютных улочек. Получите более 60 профессиональных снимков
18 июл в 10:00
19 июл в 10:00
от 9872 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища нации в Астане
Зайти в музей народного быта, пострелять из лука и насладиться горячими баурсаками под казахский чай
Начало: На улице Кордай
3 авг в 10:00
6 авг в 10:00
от 10 620 ₽ за всё до 4 чел.
от 10 000 ₽ за группу