Спутник А. проводит ещё 2 экскурсии

Однодневная экскурсия ⛳ в “Казахстанскую Швейцарию” - фантастическую местность c уникальными по красоте ландшафтами, созданными природой из голубых зеркальных озер, величественных горных пейзажей, хвойных лесов и лиственных рощ...

Государственный национальный природный парк 🌳 «Бурабай» (Боровое) занимает 85 тысяч гектаров северо-восточной части Кокшетауской возвышенности. На территории парка расположились 14 озер с площадью зеркала более 1 кв. км каждое и большое количество мелких озер. В Боровом нет памятников материальной культуры. Зато сама природа сочетанием величественных горных пейзажей, голубых зеркальных озер, хвойных лесов и лиственных рощ создала уникальные и неповторимые по красоте природные ландшафты.

На пути в курортную зону Боровое, которая находится в 270 км от Астаны, опытный гид немного расскажет Вам об истории 📖 этого края. По прибытию Вы побываете на Ханском перевале, полюбуетесь горой «Бурабай». На поляне Абылай хана Вас очаруют скалы «Уш-кыз», «Ок-Жетпес», «Жумбактас» и гора «Кокшетау», о каждой из которых сложены удивительные легенды, отражающие историю и самобытность казахского народа. Во время экскурсии 🧭 предусмотрена остановка на обед, а также 30 минут свободного времени для прогулки по лесу 🌲. Далее Вы совершите небольшое восхождение на гору «Болектау», откуда открывается потрясающий вид на озеро Боровое и его окрестности.

Экскурсия в Боровое позволяет снять не только физическую, но и психологическую усталость, а также насладиться дивными видами необычного оазиса по середине казахстанской степи. Вековые сосновые леса скрывают в себе множество тайн и загадок, притягивая своей красотой и величием.