Индивидуальная
до 4 чел.
История и достопримечательности Астаны
Откройте для себя уникальную историю и архитектуру Астаны в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: Дом министерств
13 дек в 10:00
15 дек в 10:00
4500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Тысячи огней столицы
Увидеть самые сияющие ракурсы главных достопримечательностей Астаны
13 дек в 18:00
15 дек в 18:00
8500 ₽ за всё до 3 чел.
-
20%
Мини-группа
до 7 чел.
Астана - гордость Казахстана: путешествие по символам столицы
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Астане, где история и современность переплетаются в едином ритме
Начало: В районе Акорды
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
2800 ₽
3500 ₽ за человека
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсионный трансфер из Астаны в Бурабай
Организую для вас комфортный трансфер из Астаны в Бурабай. Вы увидите уникальные места, узнаете их историю и получите незабываемые впечатления
Начало: В аэропорту или любой точке Астаны
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
21 250 ₽
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Астаны в Караганду или Темиртау
Добраться из точки А в точку Б - оперативно, с комфортом и в дружелюбной атмосфере
Сегодня в 12:00
Завтра в 00:00
10 200 ₽
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
