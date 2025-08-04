Мои заказы

Ночная экскурсия по Астане

Проведите незабываемую ночь в Астане, открывая её главные достопримечательности в ночном свете. Уникальная возможность увидеть город по-новому
Ночная экскурсия по Астане предлагает уникальный взгляд на столицу Казахстана. В ночное время город преображается, открывая перед вами свои самые красивые стороны. В ходе экскурсии можно увидеть знаковые объекты, которые
особенно впечатляют в свете ночных огней.

Это индивидуальное путешествие позволяет насладиться атмосферой города в спокойной обстановке, без суеты и толп туристов. Отличный выбор для тех, кто хочет узнать Астану с новой стороны и запомнить её на всю жизнь

4 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Уникальная ночная атмосфера
  • 🏙️ Впечатляющие виды столицы
  • 🔭 Изучение архитектурных шедевров
  • 🌉 Прогулка по освещённым улицам
  • 🎇 Незабываемые впечатления
  • 🗺️ Индивидуальный подход к маршруту
Ночная экскурсия по Астане
Ночная экскурсия по Астане
Ближайшие даты:
11
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 21:00, 22:00, 23:00

Что можно увидеть

  • Байтерек
  • Хан Шатыр
  • Астана Опера

Описание экскурсии

Ночная экскурсия по Астане

Познайте волшебство ночной столицы Казахстана — Астаны! Эта экскурсия предложит вам уникальную возможность увидеть город в его самых ярких и красивых проявлениях.

Программа экскурсии

Во время ночной прогулки вы посетите множество интереснейших объектов, которые при специальном освещении выглядят особенно завораживающе. Вы сможете:

  • Оценить архитектурные шедевры и памятники, которые стали визитной карточкой города.
  • Прогуляться по живописным набережным и паркам, которые сияют огнями ночью.
  • Заглянуть в большие площади, которые полны жизни и энергии.

Неповторимые виды

Ночь в Астане — это неповторимое зрелище, когда огни города создают магическую атмосферу. Вы увидите, как современная архитектура гармонично сочетается с историческими памятниками, образуя уникальный городской ландшафт.

Заключение

Не упустите шанс насладиться удивительной ночной атмосферой Астаны. Эта экскурсия оставит у вас только самые яркие воспоминания о нашем городе!

Ежедневно по согласованию с гидом.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Монумент Астана Байтерек
  • Мечеть Хазрет Султан
  • ТРЦ Хан Шатыр
  • Выставочный комплекс Экспо 2017
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Ужин
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
4 авг 2025
Экскурсия понравилась. Астана очень красивый город, Гид,после бронирования экскурсии, всегда была с нами на связи, помогала с покупкой билетов на концерт, также предложила помощь в аренде жилья. Было весело и интересно.
Е
Екатерина
9 июл 2025
Экскурсия прошла очень весело, нам понравилось! Мы больше узнали о Казахстане, о самой Астане, а также много интересных лайфхаков 😮. Алия очень общительная и хорошо знает город! Еще нас пофотографировали 😊 Мы рекомендуем эту экскурсию! 🥰
Н
Наталья
6 июл 2025
Экскурсия очень понравилась. Алия, просто 🔥, интересно, познавательно, много историй из жизни. Спасибо.
Н
Наталья
23 июн 2025
Замечательно провели время!
Три часа пролетели на одном дыхании.
Посетили основные достопримечательности левого берега и центра Астаны.
Наш гид Алия сразу расположила к себе. Рассказала много интересных фактов.
Хочется вернуться ещё!!!!
СПАСИБО!

