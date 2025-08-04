Ночная экскурсия по Астане предлагает уникальный взгляд на столицу Казахстана. В ночное время город преображается, открывая перед вами свои самые красивые стороны. В ходе экскурсии можно увидеть знаковые объекты, которые
6 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Уникальная ночная атмосфера
- 🏙️ Впечатляющие виды столицы
- 🔭 Изучение архитектурных шедевров
- 🌉 Прогулка по освещённым улицам
- 🎇 Незабываемые впечатления
- 🗺️ Индивидуальный подход к маршруту
Что можно увидеть
- Байтерек
- Хан Шатыр
- Астана Опера
Описание экскурсии
Ночная экскурсия по Астане
Познайте волшебство ночной столицы Казахстана — Астаны! Эта экскурсия предложит вам уникальную возможность увидеть город в его самых ярких и красивых проявлениях.
Программа экскурсии
Во время ночной прогулки вы посетите множество интереснейших объектов, которые при специальном освещении выглядят особенно завораживающе. Вы сможете:
- Оценить архитектурные шедевры и памятники, которые стали визитной карточкой города.
- Прогуляться по живописным набережным и паркам, которые сияют огнями ночью.
- Заглянуть в большие площади, которые полны жизни и энергии.
Неповторимые виды
Ночь в Астане — это неповторимое зрелище, когда огни города создают магическую атмосферу. Вы увидите, как современная архитектура гармонично сочетается с историческими памятниками, образуя уникальный городской ландшафт.
Заключение
Не упустите шанс насладиться удивительной ночной атмосферой Астаны. Эта экскурсия оставит у вас только самые яркие воспоминания о нашем городе!
Ежедневно по согласованию с гидом.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Монумент Астана Байтерек
- Мечеть Хазрет Султан
- ТРЦ Хан Шатыр
- Выставочный комплекс Экспо 2017
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Ужин
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
4 авг 2025
Экскурсия понравилась. Астана очень красивый город, Гид,после бронирования экскурсии, всегда была с нами на связи, помогала с покупкой билетов на концерт, также предложила помощь в аренде жилья. Было весело и интересно.
Е
Екатерина
9 июл 2025
Экскурсия прошла очень весело, нам понравилось! Мы больше узнали о Казахстане, о самой Астане, а также много интересных лайфхаков 😮. Алия очень общительная и хорошо знает город! Еще нас пофотографировали 😊 Мы рекомендуем эту экскурсию! 🥰
Н
Наталья
6 июл 2025
Экскурсия очень понравилась. Алия, просто 🔥, интересно, познавательно, много историй из жизни. Спасибо.
Н
Наталья
23 июн 2025
Замечательно провели время!
Три часа пролетели на одном дыхании.
Посетили основные достопримечательности левого берега и центра Астаны.
Наш гид Алия сразу расположила к себе. Рассказала много интересных фактов.
Хочется вернуться ещё!!!!
СПАСИБО!
Три часа пролетели на одном дыхании.
Посетили основные достопримечательности левого берега и центра Астаны.
Наш гид Алия сразу расположила к себе. Рассказала много интересных фактов.
Хочется вернуться ещё!!!!
СПАСИБО!
Входит в следующие категории Астаны
Похожие экскурсии из Астаны
-
10%
Индивидуальная
до 2 чел.
По Астане - на спорткаре
Прокатитесь по Астане на спорткаре, узнайте легенды и насладитесь видами города за 3 часа! Увидите знаковые места и получите ответы на вопросы
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
Завтра в 00:00
11 ноя в 00:00
9400 ₽
10 444 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Сокровища нации в Астане
Погрузитесь в мир казахских традиций, посетив уникальные места, которые не найдёте на карте. Исследуйте быт кочевников и насладитесь национальными сладостями
Начало: На улице Кордай
20 ноя в 10:00
21 ноя в 13:00
8200 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Антиэкскурсия: прогулка по нетуристической Астане
Исследуйте нетуристические уголки Астаны, где настоящая жизнь кипит в старых дворах и новых районах. Узнайте больше о городе и его жителях
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
8200 ₽ за всё до 3 чел.