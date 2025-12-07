Бульвар Нуржол, который простёрся от Хан-Шатыра до резиденции президента «Ак Орда», является самой красивой пешеходной зоной Астаны.
По пути мы рассмотрим архитектурные творения именитых зодчих и обсудим самые интересные факты, с ними связанные.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- президентскую резиденцию «Ак Орда»
- бульвар Нуржол со скульптурами, инсталляциями и фонтанами
- Круглую площадь с уникальным двухъярусным дизайном
- комплекс «Астана Байтерек» — наиболее часто посещаемую достопримечательность столицы
- знаменитые архитектурные ансамбли Астаны — исторические и современные
Вы не только насладитесь живописным маршрутом, но и узнаете о художниках и их работах, которые делают бульвар уникальным. А также услышите самые интересные факты о достопримечательностях, мимо которых мы пройдём.
Организационные детали
- Все здания мы осматриваем снаружи
- Экскурсию проведёт гид из нашей команды
в субботу в 12:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1500 ₽
|Дети от 5 до 14 лет
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У БЦ «Алтын Орда»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Айжан — Организатор в Астане
Провела экскурсии для 115 туристов
Приветствую вас, дорогие друзья и путешественники! Меня зовут Айжан, я основательница туристической компании. С 2013 года работаю в сфере туризма.
