Описание экскурсииНезабываемый день в Боровом: природа и культура Казахстана Проведите незабываемый день в жемчужине Казахстана — Боровом! Вас ждёт насыщенный тур с природными красотами и культурными открытиями. Откройте для себя Бурабай — национальный парк, который называют «казахстанской Швейцарией». За один день вы увидите сосновые леса, гранитные скалы Жумбактас и Окжетпес, встретите благородных маралов и насладитесь атмосферой дружбы и отдыха. Также вас ждёт лёгкий подъём в горы с панорамным видом на озёра и леса — идеальное место для фотографий и вдохновения. В завершение вы насладитесь тёплой компанией и вкусным обедом. Важная информация:
- Возьмите с собой: удобную одежду и обувь по погоде; солнцезащитные средства и головной убор; средства личной гигиены, полотенце; лекарства, если требуются; повербанк; наличные деньги.
- Прибудьте на место сбора за 10–15 минут до выезда.
- Убедитесь, что паспорт или удостоверение личности при вас.
Следующий экскурсия проходит в 1 май
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Поляна Абылай хана
- Трон Абылай хана
- Скала Окжетпес
- Гора Жеке батыр
- Гора Болектау (смотровая площадка)
- Платный пляж (время на купание и отдых)
- Скала Жумбактас (Загадочный камень)
- Озеро Бурабай
- Иманаевский родник
- Археологический музей Ботай-Бурабай
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Проспект Тауелсиздик 48
Завершение: Астана, парковка мечети Хазрет султан
Когда и сколько длится?
Когда: Следующий экскурсия проходит в 1 май
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой: удобную одежду и обувь по погоде солнцезащитные средства и головной убор средства личной гигиены, полотенце лекарства, если требуются повербанк наличные деньги
- Прибудьте на место сбора за 10-15 минут до выезда
- Убедитесь, что паспорт или удостоверение личности при вас
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
2 ноя 2025
Прекрасно провели день. Спасибо позитивной, открытой, непосредственной экскурсоводу Балау,"солнечный мед". Возможно имя не точно запомнила, но она как лучик солнца, наверно поэтому и с погодой нам повезло, светило солнце, было тепло и комфортно гулять, любоваться красотой края, узнавать что то новое. .
Л
Лилия
19 окт 2025
Молодцы все: и гид, и водитель, и те, кто организовал эту экскурсию. Цена очень демократичная. Показали то, что возможно увидеть в этих местах в конце октября.
Е
Егор
2 окт 2025
Бронировал экскурсию, за день связался с Назерке, она подтвердила, что в 6:20 за нами заедут в отель.
6:40, я пишу и спрашиваю, где водитель, где гид? На что мне Назерке пишет,
6:40, я пишу и спрашиваю, где водитель, где гид? На что мне Назерке пишет,
Ю
Юлия
12 сен 2025
Интересно и весело, гид очень старается, рекомендую данную экскурсию
И
Ирина
7 сен 2025
Благодарю за экскурсию
Вы чудо)))
Это было необыкновенно, празднично
Вы чудо)))
Это было необыкновенно, празднично
Н
Настя
5 сен 2025
С
Стерич
31 авг 2025
А
Алена
27 авг 2025
Недавно посетили с подружкой Боровое, и до сих пор переполняют эмоции!
Хочется отметить организацию. Всё было чётко, пунктуально и продуманно до мелочей. Трансфер комфортабельный, гид - настоящий профессионал, знающий историю и
Хочется отметить организацию. Всё было чётко, пунктуально и продуманно до мелочей. Трансфер комфортабельный, гид - настоящий профессионал, знающий историю и
М
Максим
25 авг 2025
Отличная экскурсия. Замечательные гиды, которые очень стараются. Да, вход на паром и мораловую ферму оплачивается отдельно, но цены очень приемлемые, как и цена самой экскурсии. Все замечания предыдущих отзывов исправлены
O
Olga
24 авг 2025
Организаторы не сообщили номер автобуса, а парковка у мечети огромная. Автобус старый. Экскурсия на казахском языке, совсем не на русском, было 2 гида, один из которых не говорит на русском вообще. Нигде не написано что за вход на мараловую ферму надо платить отдельно 1500 тенге, прокатиться на пароме 3000 тенге. 4 звезды за природу национального парка
А
Алина
21 авг 2025
Из приятных впечатлений-это только невероятная красота природы и гиды, ВСЕМИ СИЛАМИ ПЫТАЮЩИЕСЯ ПОДДЕРЖИВАТЬ АТМОСФЕРУ)))
В автобусе переломаны часть спинок.
Выехали в 6:20, приехали в 10:15 на ферму из 6 маралов 😀, вход
В автобусе переломаны часть спинок.
Выехали в 6:20, приехали в 10:15 на ферму из 6 маралов 😀, вход
Входит в следующие категории Астаны
Похожие экскурсии из Астаны
Индивидуальная
до 4 чел.
Боровое - жемчужина в степи
Отдохнуть от суеты, насладиться природой и ощутить колорит кочевой культуры в поездке из Астаны
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 14:30
21 ноя в 08:30
33 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Национальный парк «Бурабай»: путешествие в казахстанскую Швейцарию
Вас ждет захватывающее путешествие в сердце казахстанской природы, где вас встретят величественные горы и чистейшие озера
24 ноя в 07:00
25 ноя в 07:00
34 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший старт в Казахстане: индивидуальная поездка в Боровое
Знакомство с легендами и природой края - с личным гидом и трансфером из Астаны
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
21 ноя в 07:00
20 000 ₽ за всё до 10 чел.