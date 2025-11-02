читать дальше

на которую оплачивается отдельно, о чем ни словечка не указано на сайте. В 11 был обед, если надеетемь на него, то лучше возьмите с собой покушать)

Катание на лодке тоже оплачивается отдельно и об этом информации нет. Так же не было купания, когда погода в это время очень даже располагала олагала, вместо них были другие локации.

С учётом изложенного, мы бы выбрали другую экскурсию, т. к. выбор упал на эту из-за локаций включеных в программу.

Выехали из борового в 17 часов, молодцы, управились 😀в 20:30 были в Астане.