Природный парк «Боровое» — казахстанская Швейцария, где вас ждут потрясающие ландшафты, такие как каменный Жумбактас и поле Аблайхана, а также живописные озёра и горные тропы для активного отдыха.
Описание экскурсии
<эПриродный парк «Боровое»: уникальные места Казахстана Добро пожаловать в природный парк «Боровое» — казахстанскую Швейцарию, известную своими потрясающими ландшафтами и разнообразием природных красот. Здесь вы сможете насладиться великолепием каменного Жумбактаса, который поражает своей уникальной формой и величием. Поле Аблайхана, с его историческим значением и живописными видами, станет отличным местом для прогулок и фотосессий. Парк предлагает множество интересных мест для исследования, включая живописные озёра, густые леса и горные тропы, которые идеально подходят для пеших прогулок и активного отдыха.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Национальный парк Боровое
- Поляна Аблайхана
- Поднятие на гору Болектау
- Откуда открывается отличная панорама
- Посещение маралового хозяйства
- Дегустация Каз кофе в национальной кофейне Тары
Что включено
- Транспорт, услуги гида, вода, микроавтобус тойота Хайс, машина тойота камри 80
Что не входит в цену
- Личные расходы, обеды, ужины, входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Монумент Байтерек
Завершение: Астана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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