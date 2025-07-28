Боровое — место, будто специально созданное для отдыха души.
Хвойные леса наполняют воздух ароматом, чистейшие озёра отражают небо как зеркало, а скалистые горы хранят древние легенды. Здесь вы освободитесь от городской суеты, замедлитесь и послушаете тишину. Насладитесь живописными пейзажами и ощутите покой и связь с природой.
Ближайшие даты:1
апр
Время начала: 06:00
Описание экскурсии
Живописная дорога
Путь до Борового занимает около трёх часов. По дороге вы понаблюдаете смену ландшафта: от бескрайних степей до зелёных холмов.
Мараловая ферма в Бурабае
Вы сможете покормить этих милых животных.
Прогулка у озера Боровое
Первое впечатление — чистый воздух, запах хвои и тишина. Мы пройдём вдоль берега и сделаем небольшую паузу, чтобы сделать фото и насладиться пейзажами.
Смотровая площадка на горе Болектау
Отличное место, чтобы увидеть Боровое во всей красе — отсюда открывается панорамный вид на озёра, скалы и леса.
Поляна Абылай хана
Историческая поляна, окружённая соснами и хранящая следы казахской истории. Попробуем почувствовать дух предков и послушаем тишину.
Купание в озере Большое Чебачье
Два варианта: дикий берег для единения с природой или платный пляж с лежаками. Вода кристально чистая
Обед — казахская кухня
Горячее блюдо плов, кумыс и свежие бауырсаки со сметаной
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автобусе, рассчитанном на 30–50 человек, или на микроавтобусе Sprinter (в зависимости от количества человек)
- В стоимость включено: экосборы нацпарка, обед, посещение платного пляжа, услуги гида, фото и видео
- Дополнительно оплачивается: лодка на озеро Бурабай — 700–800 ₽ за чел., вход на мараловую ферму — 250 ₽ за чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Экскурсия проводится на двух языках — казахском и русском. По предварительному запросу возможна организация экскурсии на английском языке
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|6000 ₽
|Дети до 12 лет
|5000 ₽
|Студенты
|5500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У мечети Хазрет Султан
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наз — ваша команда гидов в Астане
Провели экскурсии для 586 туристов
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 78 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
З
Зухра
28 июл 2025
Добрый день! Я приехала из Башкирии на свадьбу родственников и мне очень захотелось увидеть вашу жемчужину- Боровое! Мне очень понравилось: очень живописные места, чистая вода, величественные скалы...Но самое главное- все
Дата посещения: 23 июля 2025
Екатерина
6 ноя 2025
Очень красивая природа, действительно стоит того, чтобы поехать.
Нужно быть готовым к 3х часовой дороге туда и столько же обратно, поэтому качайте фильмы, берите книжку, ну или просто спите))) Также лучше
Е
Елена
1 ноя 2025
Всё понравилось
Н
Наталья
15 окт 2025
Организатора поездки не порекомендую, с более ужасной организацией я не встречалась! Днём перед поездкой пишу организатору в вотсапп, с вопросами о времени, месте встречи, спрашиваю номер автобуса, ответ удивляет, информации
Наз
Ответ организатора:
Спасибо большое за отзыв 🌿
Нам искренне жаль, что начало поездки прошло с такими трудностями. Мы признаём, что задержка автобуса и
zdavydenkova@gmail.com
7 окт 2025
Учитывая, что в Астане это единственное месть с красивой природой и отсутствует конкуренция среди гидов, то съездить можно) Красивая природа и виды, у нас была классная и интересная гид, много
Даниил
4 окт 2025
Сегодня впервые побывал на боровом. Безумно понравился тур, особенно хотел бы выделить гида- Балнур. Очень милая девушка, с большим багажом знаний об этих местах, с ней не будет скучно, было очень весело на протяжении всего дня, просто лучшая!)
Я бы точно рекомендовал этот тур к приобретению.
Юлия
2 окт 2025
Чудесная поездка, веселая, с песнями и танцами по безумно красивым местам 😍
Галина
30 сен 2025
22 сентября ездила на экскурсию. Веселые и позитивные девочки-гиды. Безумно красивые места и природа. В 6 утра выехали и в 20:00 я была уже в номере. Очень интересная экскурсия. Гиды отвечали на все вопросы. Экскурсия на двух языках. Пели,танцевали,смеялись,стреляли из лука,фоткались в национальных костюмах с беркутом,катались на пароме,кормили оленей с ладошки. Короче,отлично провели день. Советую.
Олег
27 сен 2025
Гид супер:)
Инна
26 сен 2025
Очень интересная экскурсия. Красивейшая мечеть. Обязательно сходите именно с этим гидом.
Лариса
24 сен 2025
Девчата гиды просто супер-энергетика и доброжелательность и отзывчивость. очень советую-места невиданной красоты посетили. Обувь, как мне казалось удобная была на мне,но все-таки на горе чуть ли не подскальзывалась- так что наверно плоская подошва не лучший вариант.
Н
Наталья
21 сен 2025
Чудесные энергичные и активные экскурсоводы и само место Боровое потрясающее
Д
Денис
20 сен 2025
Все понравилось, ожидания оправдались. Благодарю гида, скучно не было.
Алина
16 сен 2025
Информация на сайте вообще не соответствует расписанию, времени и виду тура. Это 15часов и все очень затянуто. Плюс это какая-то пати тусовка, а не обычная экскурсия, если кого-то это смущает.
И
Ирина
12 сен 2025
На экскурсии были получены колоссальные положительные эмоции! Отличная организация,веселые девочки экскурсоводы, которые очень подробно и доступно рассказывали о истории Казахстана. Было очень весело, познавательно и невероятно интересно!
Девочки экскурсоводы проводили экскурсию на двух языках.
Рекомендую к посещению обязательно
Девочки экскурсоводы проводили экскурсию на двух языках.
