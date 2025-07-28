Мои заказы

Боровое: зелёное сердце Казахстана

Из Астаны - в оазис невероятной природы посреди казахстанской степи
Боровое — место, будто специально созданное для отдыха души.

Хвойные леса наполняют воздух ароматом, чистейшие озёра отражают небо как зеркало, а скалистые горы хранят древние легенды. Здесь вы освободитесь от городской суеты, замедлитесь и послушаете тишину. Насладитесь живописными пейзажами и ощутите покой и связь с природой.
4.6
78 отзывов
Ближайшие даты:
1
апр
Время начала: 06:00

Описание экскурсии

Живописная дорога

Путь до Борового занимает около трёх часов. По дороге вы понаблюдаете смену ландшафта: от бескрайних степей до зелёных холмов.

Мараловая ферма в Бурабае

Вы сможете покормить этих милых животных.

Прогулка у озера Боровое

Первое впечатление — чистый воздух, запах хвои и тишина. Мы пройдём вдоль берега и сделаем небольшую паузу, чтобы сделать фото и насладиться пейзажами.

Смотровая площадка на горе Болектау

Отличное место, чтобы увидеть Боровое во всей красе — отсюда открывается панорамный вид на озёра, скалы и леса.

Поляна Абылай хана

Историческая поляна, окружённая соснами и хранящая следы казахской истории. Попробуем почувствовать дух предков и послушаем тишину.

Купание в озере Большое Чебачье

Два варианта: дикий берег для единения с природой или платный пляж с лежаками. Вода кристально чистая

Обед — казахская кухня

Горячее блюдо плов, кумыс и свежие бауырсаки со сметаной

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автобусе, рассчитанном на 30–50 человек, или на микроавтобусе Sprinter (в зависимости от количества человек)
  • В стоимость включено: экосборы нацпарка, обед, посещение платного пляжа, услуги гида, фото и видео
  • Дополнительно оплачивается: лодка на озеро Бурабай — 700–800 ₽ за чел., вход на мараловую ферму — 250 ₽ за чел.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсия проводится на двух языках — казахском и русском. По предварительному запросу возможна организация экскурсии на английском языке

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный6000 ₽
Дети до 12 лет5000 ₽
Студенты5500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У мечети Хазрет Султан
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наз
Наз — ваша команда гидов в Астане
Провели экскурсии для 586 туристов
Вместе с коллегами не просто покажем вам Боровое — поможем почувствовать его душу. Каждое дерево, каждый пригорок, каждый уютный уголок этого места — не просто локация, а часть большой живой
читать дальше

истории, которую с любовью рассказываем гостям. Наши экскурсии — это неспешные прогулки в своём ритме: с остановками в самых живописных местах. Знаем, где открываются лучшие виды на бурабайскую красоту, где спрятаны атмосферные кадры и куда ложится свет так, что хочется остановить мгновение.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на последних 30 из 78 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
60
4
12
3
5
2
1
1

Фотографии от путешественников

З
Зухра
28 июл 2025
Добрый день! Я приехала из Башкирии на свадьбу родственников и мне очень захотелось увидеть вашу жемчужину- Боровое! Мне очень понравилось: очень живописные места, чистая вода, величественные скалы...Но самое главное- все
читать дальше

было организовано молодыми ребятами, влюбленными в свой край и в свое дело! Было очень познавательно и весело, атмосфера казахской самобытности была поддержана и вкусным обедом в национальной деревне, и зажигательными песнями и танцами на протяжении всей поездки. Нам рассказали историю Борового, показали красивые места, организовали экскурсию к местным памятникам. Экскурсия проходила на казахском и русском языках, что было очень приятно! Желаю ребятам здоровья, успехов, хороших попутчиков и новых высот!!!!

Дата посещения: 23 июля 2025
Екатерина
Екатерина
6 ноя 2025
Очень красивая природа, действительно стоит того, чтобы поехать.

Нужно быть готовым к 3х часовой дороге туда и столько же обратно, поэтому качайте фильмы, берите книжку, ну или просто спите))) Также лучше
читать дальше

надевайте трекинговые ботинки, потому что на гору в обычных было тяжеловато взбираться.

Еда тоже норм, накормили супом и пюрешкой с курицей.
Гид тоже замечательная! Очень веселая и интересно рассказывает обо всех местах, где мы были.

Е
Елена
1 ноя 2025
Всё понравилось
Н
Наталья
15 окт 2025
Организатора поездки не порекомендую, с более ужасной организацией я не встречалась! Днём перед поездкой пишу организатору в вотсапп, с вопросами о времени, месте встречи, спрашиваю номер автобуса, ответ удивляет, информации
читать дальше

пока нет, сообщу вечером. Вечером со мной на связь никто не выходит, пишу сама, задаю те же вопросы, место обозначено автостоянка у мечети, время 6.00 утра, по номеру автобуса информации нет. Утром в 5.50 уже была в назначенном месте, стою на пустой автостоянке, нет никого вообще, ни туристов, ни автобусов. В 6.00 пишу вновь организатору с вопросом, кого нам ждать, ответ -к вам подойдут. Через 10 минут с незнакомого номера получаю смс, я ваш гид буду в 6.10. Подошла девушка, представилась Акмарал, сказала, что она наш гид, автобус будет через 10 минут. Автобус приехал через 40 минут. Мало того, что мы очень замерзли, ожидая автобус и выехали мы позже на 40минут, заявленного времени. Через 2 часа, микроавтобус задымился, мы остановились на трассе. Интересно, как автобус проходит тех. обслуживание??? Через полтора часа ожидания нас пересадили в другой автобус, он, конечно был на ходу, но стекло водительского окна постоянно выпадывало, в салоне был сквозняк и холод, не спасали перчатки и куртки. На мараловую ферму мы не успели! Обед оооочень сильно отличался от заявленного, от слова совсем, не было ни одного блюда из перечисленного в программе! Дальше все шло по плану чудесная природа, рассказы гида Акмарал(она единственная, что радовало в этой поездке). Возвращение в город позже заявленного времени, водитель отказался довезти до указанного в программе места высадки, ссылаясь на пробки. Как резюме:чудная природа Борового и гид Акмарал- положительные моменты, а вот тур советую брать в другом агентстве, в этом организация никакая!!!!!! О том, как мы промерзли в этот день, отдельная история, сначала ожидая автобуса на автостоянке, потом на трассе ожидая второй автобус, затем холод в салоне из-за сломанного окна,честно скажу я зимой так ни разу не промерзала!!!

Наз
Наз
Ответ организатора:
Спасибо большое за отзыв 🌿

Нам искренне жаль, что начало поездки прошло с такими трудностями. Мы признаём, что задержка автобуса и
читать дальше

техническая поломка действительно доставили неудобства, и приносим извинения.

За всё время работы мы проводили все экскурсии — несмотря на погоду и количество туристов, ведь для нас главное — не подвести гостей. В тот день произошёл форс-мажор с транспортом, и, чтобы не отменять тур, мы оперативно нашли замену.

Да, утром мы не успели попасть на мараловую ферму, но позже связались с фермой и всё-таки показали вам маралов, чтобы программа была максимально полной.

Сейчас мы усилили организацию: автобусы проходят дополнительную проверку перед выездом, закреплён резервный транспорт, а место и время сбора фиксируются заранее для всех участников.

Спасибо за тёплые слова в адрес гида Акмарал 💛 — она действительно делает всё, чтобы каждая поездка оставляла хорошие впечатления.

После этого тура мы решили приостановить зимние экскурсии в Бурабай и сосредоточиться на весенне-летнем сезоне, когда комфорт и природа соответствуют уровню, который мы хотим поддерживать.

Благодарим за обратную связь — именно она помогает нам расти и становиться лучше для наших гостей 🌿

zdavydenkova@gmail.com
zdavydenkova@gmail.com
7 окт 2025
Учитывая, что в Астане это единственное месть с красивой природой и отсутствует конкуренция среди гидов, то съездить можно) Красивая природа и виды, у нас была классная и интересная гид, много
читать дальше

рассказывала, человек который там свой и это приятно)

Из того что не понравилось, это время, должны мы били выехать в 6:00, в итоге выехали в 6:30 (при том даже гид на 5 минут но опоздала, это не приятно), и потом мы час еще ждали на заправке женщину, потому что она решила ехать, считаю что это неуважение к другим туристам. По еде не самое приятное место, был еще и неприятный запах, но что-то съесть можно было, но я так понимаю лучше заведений там все равно нет.

Даниил
Даниил
4 окт 2025
Сегодня впервые побывал на боровом. Безумно понравился тур, особенно хотел бы выделить гида- Балнур. Очень милая девушка, с большим багажом знаний об этих местах, с ней не будет скучно, было очень весело на протяжении всего дня, просто лучшая!)
Я бы точно рекомендовал этот тур к приобретению.
Юлия
Юлия
2 окт 2025
Чудесная поездка, веселая, с песнями и танцами по безумно красивым местам 😍
Галина
Галина
30 сен 2025
22 сентября ездила на экскурсию. Веселые и позитивные девочки-гиды. Безумно красивые места и природа. В 6 утра выехали и в 20:00 я была уже в номере. Очень интересная экскурсия. Гиды отвечали на все вопросы. Экскурсия на двух языках. Пели,танцевали,смеялись,стреляли из лука,фоткались в национальных костюмах с беркутом,катались на пароме,кормили оленей с ладошки. Короче,отлично провели день. Советую.
Олег
Олег
27 сен 2025
Гид супер:)
Инна
Инна
26 сен 2025
Очень интересная экскурсия. Красивейшая мечеть. Обязательно сходите именно с этим гидом.
Лариса
Лариса
24 сен 2025
Девчата гиды просто супер-энергетика и доброжелательность и отзывчивость. очень советую-места невиданной красоты посетили. Обувь, как мне казалось удобная была на мне,но все-таки на горе чуть ли не подскальзывалась- так что наверно плоская подошва не лучший вариант.
Н
Наталья
21 сен 2025
Чудесные энергичные и активные экскурсоводы и само место Боровое потрясающее
Д
Денис
20 сен 2025
Все понравилось, ожидания оправдались. Благодарю гида, скучно не было.
Алина
Алина
16 сен 2025
Информация на сайте вообще не соответствует расписанию, времени и виду тура. Это 15часов и все очень затянуто. Плюс это какая-то пати тусовка, а не обычная экскурсия, если кого-то это смущает.
читать дальше

Так что в тишине насладиться пейзажами и природой не выйдет.
Ребята очень стараются, но нужно более четко предупреждать гостей о составе и стиле тура! И если гости не хотят танцевать и горланить песни, не надо их заставлять.

И
Ирина
12 сен 2025
На экскурсии были получены колоссальные положительные эмоции! Отличная организация,веселые девочки экскурсоводы, которые очень подробно и доступно рассказывали о истории Казахстана. Было очень весело, познавательно и невероятно интересно!
Девочки экскурсоводы проводили экскурсию на двух языках.
Рекомендую к посещению обязательно
Входит в следующие категории Астаны

