читать дальше

пока нет, сообщу вечером. Вечером со мной на связь никто не выходит, пишу сама, задаю те же вопросы, место обозначено автостоянка у мечети, время 6.00 утра, по номеру автобуса информации нет. Утром в 5.50 уже была в назначенном месте, стою на пустой автостоянке, нет никого вообще, ни туристов, ни автобусов. В 6.00 пишу вновь организатору с вопросом, кого нам ждать, ответ -к вам подойдут. Через 10 минут с незнакомого номера получаю смс, я ваш гид буду в 6.10. Подошла девушка, представилась Акмарал, сказала, что она наш гид, автобус будет через 10 минут. Автобус приехал через 40 минут. Мало того, что мы очень замерзли, ожидая автобус и выехали мы позже на 40минут, заявленного времени. Через 2 часа, микроавтобус задымился, мы остановились на трассе. Интересно, как автобус проходит тех. обслуживание??? Через полтора часа ожидания нас пересадили в другой автобус, он, конечно был на ходу, но стекло водительского окна постоянно выпадывало, в салоне был сквозняк и холод, не спасали перчатки и куртки. На мараловую ферму мы не успели! Обед оооочень сильно отличался от заявленного, от слова совсем, не было ни одного блюда из перечисленного в программе! Дальше все шло по плану чудесная природа, рассказы гида Акмарал(она единственная, что радовало в этой поездке). Возвращение в город позже заявленного времени, водитель отказался довезти до указанного в программе места высадки, ссылаясь на пробки. Как резюме:чудная природа Борового и гид Акмарал- положительные моменты, а вот тур советую брать в другом агентстве, в этом организация никакая!!!!!! О том, как мы промерзли в этот день, отдельная история, сначала ожидая автобуса на автостоянке, потом на трассе ожидая второй автобус, затем холод в салоне из-за сломанного окна,честно скажу я зимой так ни разу не промерзала!!!