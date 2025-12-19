Национальный парк «Бурабай» — курортная жемчужина в двух часах езды от Астаны.
Он раскинулся в сердце Казахстана и представляет собой оазис нетронутой природы с кристально чистыми озёрами, густыми лесами и величественными горными вершинами, Вы насладитесь здесь спокойными прогулками, катанием на лодке и наблюдением за дикой природой.
Описание экскурсии
8:00 — выезд из Астаны
11:00–12:30 — хайкинг на гору Болектау, откуда открывается захватывающий панорамный вид на озеро Боровое, гору Кокшетау и бескрайний сосновый бор
12:30–13:30 — прогулка у озера
13:30–14:30 — обед
14:30–16:00 — прогулка на поляне Абылай-хана и хайкинг на смотровую площадку
17:00 — отправление в Астану
19:00 — прибытие в отель
Вы услышите:
- об истории Казахстана
- природном богатстве Бурабая
- легендарной скале Жумбактас
- значении нацпарка в судьбе и культуре нашей страны
Организационные детали
- Едем на комфортабельном авто Hyundai Tucson, Toyota Camry, Toyota Rav4
- Можно с детьми от 7 лет
- Необходим средний уровень физподготовки для 20–30 минут хайкинга в гору
- По желанию дополнительно оплачиваются обед в кафе, катания на лошадях или лодках — цены по запросу
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Данияр — ваша команда гидов в Астане
Я — инженер-химик по образованию, увлечённый природой и всем, что связано с путешествиями по Казахстану. С 2022 года я вместе с командой гидов помогаю гостям открыть природные красоты нашей страны,
