Представьте начало дня на берегу моря, где вас ждет не просто прогулка, а настоящее приключение на SUP доске в компании опытных серферов.
Это шанс не только научиться держать баланс на воде,
Это шанс не только научиться держать баланс на воде,
5 причин купить эту экскурсию
- 🏄♂️ Уникальный опыт SUP-серфинга
- 🍖 Вкуснейшая баранина в традиционной таверне
- 🏡 Аутентичные деревни и культура
- 🧵 Искусство вышивки в Лефкаре
- 🍷 Дегустация местных вин
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что можно увидеть
- Лефкара
- Церковь Животворящего Креста
- Этнографический музей в Като Дрис
- Монастырь Святого Мины
- Винодельня Ктима Христудиа
Описание экскурсии
Прогулка по морю и традиционная таверна Начнётся наш день на местной серф-станции, где вы окунётесь в атмосферу безмятежности и единения с водной стихией, научитесь держать баланс на доске, и почувствуете, что для вас нет ничего невозможного. После двухчасового спортивного приключения на воде, мы отправимся в предгорье Троодоса, где первым делом пополним свои силы и отобедаем в традиционной кипрской таверне, расположенной на склоне гор в самой гуще соснового леса. Киприоты съезжаются сюда со всего острова ради её знаменитого бараньего «клефтико», которое здесь подают прямо из глиняной печи. Вы насладитесь традиционным кипрским обедом, а добродушный персонал создаст уютную домашнюю атмосферу. Деревня Лефкара Вторую половину дня мы уделим увлекательной поездке по предгорию Троодоса и погрузимся в культуру и историю острова. Сперва мы направимся в аутентичную деревню мастеров Лефкару с ее знаменитым искусством вышивки в стиле «лефкаритика» и преданием о посещении этого места Леонардо да Винчи. Лефкара — одна из кипрских деревень, где столетиями бережно хранят православную реликвию — частицу креста, на котором был распят Сын Божий. Мы отведаем кипрского кофе в гостях у одной из местных семей и прогуляемся по узким мощеным улочкам между каменными домиками, утопающими в зелени и цветах, мимо мастериц-вышивальщиц, сидящих за кропотливой работой прямо у крыльца своего дома. Затем посетим церковь Животворящего Креста, где преклонимся перед главной реликвией Лефкары. Этнографический музей Дальше мы держим путь в небольшую деревушку Като Дрис, где нас ждёт знакомство радушными хозяевами семейного этнографического музея, расположившегося в традиционном сельском доме с 300-летней историей. Экспозиция музея посвящена истории крестьянского быта. Здесь можно увидеть жилые комнаты со старинной резной мебелью, предметы домашнего обихода прошлого века, старинные инструменты и многое другое. Так же в музее представлен полный цикл производства кипрского мёда, который мы обязательно попробуем. Монастырь Святого Мины Путешествуя по живописным серпантинам, мы окажемся в уютном женском монастыре, который благодаря усердным стараниям монахинь, превращен в небольшой цветущий рай. В этом монастыре особо почитается икона Святого Мины, считается, что она приносит материальные блага, и по искренней молитве ваша просьба обязательно исполнится. Винодельня Оставив позади святую обитель с её размеренной жизнью, мы отправимся дегустировать вино на небольшую семейную винодельню Ктима Христудиа, с её по-кипрски гостеприимными хозяевами. Винный завод находится в окружении только кипрских сортов винограда, и его гости имеют уникальную возможность познакомиться с их удивительными ароматами и необычным вкусом. Вдоволь насладившись напитком богов, мы отправимся в обратный путь. Важная информация Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь, головные уборы, пляжные принадлежности, солнечные очки и солнцезащитный крем. Протяженность: до 200 км; Серпантин: до 30 км; Высота подъёма: до 1000 м; Число остановок: 10; Пеший участок: до 1000 м.
Ежедневно по согласованию
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сёрф-школа
- Деревня Лефкара
- Горы Троодоса
- Церковь Животрворящего Креста
- Панорамная площадка
- Таверна
- Этнографический музей
- Деревня Като Дрис
- Винодельня
- Монастырь Св. Минаса
Что включено
- Комфортабельный автомобиль, который заберет вас из отеля и доставит по окончании путешествия обратно
- Тематическое сопровождение гида в дороге и обзорных местах
- Аренда SUP-доски на два часа и инструктаж
- Дегустация вин в деревенской винодельне
- Угощение настоящим кипрским кофе
- Питьевая вода.
Что не входит в цену
- Питание и напитки во время экскурсии
- Входные билеты в музеи.
Место начала и завершения?
Любой курорт Кипра, ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по согласованию
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь, головные уборы, пляжные принадлежности, солнечные очки и солнцезащитный крем
- Протяженность: до 200 км Серпантин: до 30 км Высота подъёма: до 1000 м Число остановок: 10 Пеший участок: до 1000 м
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Айи-Напы
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