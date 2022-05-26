Семейное путешествие по Кипру, которое понравится и детям, и взрослым.В парке верблюдов можно познакомиться с харизматичными животными, прокатиться верхом и искупаться в бассейне.Затем посетите мечеть Хала Султан Текке на берегу

соляного озера, где увидите саркофаг Ум Харам и полюбуетесь отражением мечети в воде. В деревушке Кити вас ждет мозаика 6 века в церкви Богородицы Ангелоктиссы. Удобный трансфер из отеля и обратно, а также возможность составить маршрут для отдыхающих в Фамагусте и Искеле

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Что понравится детям: верблюды, ослики и пони

Первым делом мы отправимся в единственный на Кипре парк верблюдов. Здесь ребята смогут поближе познакомиться с «Кораблями пустыни», угостить их лакомством и даже прокатиться верхом. Затем пообщаются с другими животными парка: кипрскими осликами, оленями и пони. А еще по желанию искупаются в бассейне или найдут другое развлечение по душе — в парке их немало!

Что заинтересует взрослых: озера, мечеть и мозаика

Затем мы отправимся к другим примечательным уголкам острова. В программе:

Соляные озёра — природная достопримечательность Кипра. В холодное время года они наполняются водой, а летом превращаются в соляную пустыню. Вы узнаете, как здесь добывали соль в османскую эпоху, и если повезет, увидите нежных фламинго.

— природная достопримечательность Кипра. В холодное время года они наполняются водой, а летом превращаются в соляную пустыню. Вы узнаете, как здесь добывали соль в османскую эпоху, и если повезет, увидите нежных фламинго. Мечеть Хала Султан Текке — четвертая по значимости святыня для мусульман после Мекки, Медины и мечети в Иерусалиме. Здесь вы увидите саркофаг, в котором похоронена тетя пророка Магомеда, Ум Харам. А со стороны полюбуетесь отражением мечети в воде соляного озера.

— четвертая по значимости святыня для мусульман после Мекки, Медины и мечети в Иерусалиме. Здесь вы увидите саркофаг, в котором похоронена тетя пророка Магомеда, Ум Харам. А со стороны полюбуетесь отражением мечети в воде соляного озера. Мозаика 6 века, которую вы рассмотрите в церкви Богородицы Ангелоктиссы, которая включает в себя и католический, и православный пределы.

Организационные детали

Я заберу вас из вашего отеля или другого удобного места в городе и по окончании экскурсии привезу обратно

Дополнительно оплачиваются входные билеты в парк верблюдов (включают катание на ослике, верблюде или пони): для взрослых — 10 евро, для детей — 7 евро, без катания — 4 и 2 евро соответственно

Пожалуйста, сообщите заранее возраст ребенка: при необходимости я предоставлю детское кресло или бустер

Плата за дополнительное время не взимается

Возможно провести экскурсию для 5 или 6 человек. Доплата — €15 с человека

Также я могу составить очень интересный маршрут для путешественников, отдыхающих в городе Фамагуста, Искеле и окрестностях — программу и стоимость мы можем обсудить в переписке.