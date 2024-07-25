Предлагается отправиться в интересное путешествие по окрестностям Никосии, столицы Кипра.
Экскурсия включает посещение храма Святых Киприана и Иустины, где можно набрать святой воды и приложиться к мощам.
Затем следует визит в никосийский
Экскурсия включает посещение храма Святых Киприана и Иустины, где можно набрать святой воды и приложиться к мощам.
Затем следует визит в никосийский
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная экскурсия
- 🏛️ Посещение храма
- 🐒 Визит в зоопарк
- 🌍 Разделённая столица
- 📸 Фотографии с лемурами
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что можно увидеть
- Церковь Святых Киприана и Иустины
- Никосийский зоопарк
- Башня «Шаколас»
- Собор Святой Софии
- Турецкий базар
Описание экскурсии
Церковь Святых Киприана и Иустины Мы начнём наше путешествие с посещения храма Киприана и Иустины. Эти святые одни из самых почитаемых во всём христианском мире — они даруют избавление от сглаза всем просящим. Люди издавна приходили к ним из дальних земель с самыми разными проблемами, ведь они никому не отказывали. А в наши дни, для всех пришедших, исцеляющую молитву читает священник. В храме вы сможете набрать святой воды и приложится к мощам Киприана и Иустины. Считается, что они даруют защиту от злых слов и негативного влияния посторонних людей, даже от тех, кто просто помыслил о вас плохое. Никосийский зоопарк Далее мы направимся в никосийский зоопарк. Это уютное место, больше похожее на семейную ферму, содержит множество необычных животных. Здесь обитают кенгуру, олени, различные экзотические птицы и даже тигры и львы. Особенность этого места, привлекающая всех посетителей — лемуры, которые свободно гуляют по территории зоопарка. Они с радостью принимают угощения и любят фотографироваться с гостями. Так что море позитива от общения с этими маленькими зверушками вам обеспечено. Кстати и всех других нехищных животных можно кормить, купленными на входе, вкусняшками. Никосия Далее нас ждёт сытный обед и отдых, после которого мы направимся в Никосию. Это уникальный город, единственная столица в мире, разделенная на две части. По одну сторону границы Республика Кипр, где проживают греки, по другую — непризнанная Турецкая Республика Северного Кипра, население которой составляют турки. Никосия это город слияния двух культур и гармоничного сосуществования прошлого и настоящего. В старом квартале Никосии мы поднимемся на башню «Шаколас», откуда, из туристической обсерватории, рассмотрим всю Никосию как на ладони. А затем прогуливаясь по местному «Арбату» — улице Лидра, перейдем через границу на оккупированную часть города и окунёмся в совершенно другую культуру. Здесь мы посетим собор Святой Софии, перестроенный в мечеть, и старый турецкий базар. Важная информация Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь, паспорта и одежду надлежащую для посещения святых мест. Протяженность: до 160 км; Серпантин: нет; Высота подъёма: до 150 м; Число остановок: 5; Пеший участок: до 800 м.
Ежедневно по согласованию
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Никосия
- Улица Лидра
- Туристическая обсерватория
- Собор Св. Софии
- Турецкий базар
- Церковь Св. Киприана
- Зоопарк Melios
- Таверна
Что включено
- Комфортабельный автомобиль, который заберет вас из отеля и доставит по окончании путешествия обратно
- Тематическое сопровождение гида в дороге и обзорных местах
- Питьевая вода.
Что не входит в цену
- Питание и напитки во время экскурсии
- Входной билет в туристическую обсерваторию в Никосии стоит 2, 5 евро на взрослого и бесплатно для детей
- Входной билет в зоопарк стоит 3 евро на взрослого, для детей от 3-х до 12-ти лет стоит 2 евро, для детей до 3-х лет бесплатно
- Обед стоит 12-15 евро на человека.
Место начала и завершения?
Любой курорт Кипра, ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по согласованию
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь, паспорта и одежду надлежащую для посещения святых мест
- Протяженность: до 160 км Серпантин: нет Высота подъёма: до 150 м Число остановок: 5 Пеший участок: до 800 м
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Айи-Напы
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