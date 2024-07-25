Представьте себе путешествие, где каждый поворот дороги открывает новый вид на величественные горы Троодоса, а каждая остановка приносит встречу с уникальными традициями местного виноделия.
Экскурсия «Нектар Диониса» в Айя Напа приглашает
Экскурсия «Нектар Диониса» в Айя Напа приглашает
6 причин купить эту экскурсию
- 🍷 Погружение в древнюю культуру виноделия
- 🏞 Восхитительные пейзажи гор Троодоса
- 🍇 Дегустация уникальных местных сортов винограда
- 🏛 Посещение аутентичных деревень и монастырей
- 👨🏫 Профессиональные гиды с высшим образованием
- 🍽 Обед в уютной деревенской таверне
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что можно увидеть
- Древние монастыри
- Храмы
- Винодельческие деревни
Описание экскурсии
Мир кипрского вина Вас приятно удивит, ведь история виноделия на острове насчитывает уже более 5 тыс. лет. Сухой климат в сочетании с уникальной геологией этих мест способствует тому, что здесь производят множество видов великолепного вина в основном из местных сортов винограда — Марафефтико, Ксинистери, Офтальмо и Мавро, а также из некоторых импортных, таких как Каберне Совиньон, Матаро, Гренаш и Шираз. В местных винах из сорта Ксинистери чувствуется вкус зелёных яблок, персиков и абрикосов. Запах красных фруктов, фиалок и роз обогащает букет вин из другого местного сорта винограда, Марафефтико. Окунувшись в восхитительный мир вин, вы попадёте в иную вселенную, в которой главным героем является бог Дионисий. Элитные вина — это не обычные напитки, это результаты творчества, предметы искусства, сравнимые с произведениями известных живописцев, архитекторов и дизайнеров. Раритетные вина окутаны легендами, которые являются неотъемлемой их частью наряду с непревзойденным ароматом, великолепным вкусом и цветом. Ими можно наслаждаться вечно! Вкус Кипра В ходе этого путешествия мы обязательно остановимся на обед в уютной деревенской таверне, где собираются местные гурманы, которые знают толк в вине. Вы откроете для себя совсем другой Кипр — неизведанный, провинциальный, полный удивительных встреч и восхитительных пейзажей. Вкус Кипра — именно он согреет вас, когда в одной из северных стран вы расположитесь в уютной гостиной, откроете бутылочку прекрасного вина, наполните бокал и вспомните о великолепных днях, проведённых на маленьком, но таком уютном острове. Важная информация Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь. Протяженность: до 220 км; Серпантин: до 70 км; Высота подъёма: до 1550 м; Число остановок: 12; Пеший участок: до 800 м.
Ежедневно в 09:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Достопримечательности:
- Горы Троодоса
- Панорамные площадки
- Деревня Платрес
- Деревня Омодос
- Деревня Килани
- Деревня Агиос Амвросиос
- Деревня Пелендри
- Деревня Куперунда
- Винодельни:
- LAMBURI WINERY
- AYIA MAVRI WINERY
- ZENON WINERY
- ZAMBARTAS WINERY
- VLASSIDES WINERY
- KYPEROUNDA WINERY
- KTIMA GEROLEMO WINERY
- TSIAKKAS WINERY
Что включено
- Комфортабельный автомобиль, который заберет вас из отеля и доставит по окончании путешествия обратно
- Тематическое сопровождение гида в дороге и обзорных местах
- Питьевая вода в дороге
- Дегустация на винодельнях.
Что не входит в цену
- Питание и напитки во время экскурсии
- Обед в горной таверне стоит 12-15 евро на человека
- Средняя стоимость одной бутылки хорошего красного сухого вина 15-20 евро.
Место начала и завершения?
Любой курорт Кипра, ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь
- Протяженность: до 220 км Серпантин: до 70 км Высота подъёма: до 1550 м Число остановок: 12 Пеший участок: до 800 м
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.