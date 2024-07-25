Представьте себе путешествие, где каждый шаг открывает новую страницу в книге истории и культуры Кипра.
Ваше приключение начинается с посещения женского монастыря Святого Мины, где монахини превратили территорию в настоящий райский
Ваше приключение начинается с посещения женского монастыря Святого Мины, где монахини превратили территорию в настоящий райский
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные пейзажи
- 🏛️ Посещение исторических мест
- 🍷 Дегустация местного вина
- 🏡 Знакомство с традиционной культурой
- 🕊️ Спокойствие и умиротворение
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что можно увидеть
- Монастырь Святого Мины
- Винодельня Ктима Христудиа
- Этнографический музей
- Деревня Лефкара
Описание экскурсии
Монастырь Святого Мины Удаляясь от побережья, по живописным серпантинам мы поднимемся в женский монастырь Святого Минаса. Заботливые сестры монахини превратили территорию монастыря в подобие райского сада. В монастырском храме хранится частица мощей святого Мины, который прославился своими многочисленными чудотворениями. Так же здесь особо почитается икона святого, считается, что она приносит материальные блага, и по искренней молитве ваша просьба обязательно исполнится. Винодельня Оставив позади святую обитель с её размеренной жизнью, мы отправимся дегустировать вино на небольшую семейную винодельню Ктима Христудиа, с её по-кипрски гостеприимными хозяевами. Винный завод находится в окружении только кипрских сортов винограда, и его гости имеют уникальную возможность познакомиться с их удивительными ароматами и необычным вкусом. Несколько тысячелетий назад кипрское вино в глиняных амфорах везли в Европу, а сегодня у вас будет возможность попробовать его под рассказы потомственных виноделов. Этнографический музей Познав секреты виноделия, держим путь дальше в небольшую деревушку Като Дрис, где нас ждёт знакомство радушными хозяевами семейного этнографического музея, расположившегося в традиционном сельском доме с 300-летней историей. Экспозиция музея посвящена истории крестьянского быта. Здесь можно увидеть жилые комнаты со старинной резной мебелью, предметы домашнего обихода прошлого века, старинные инструменты и многое другое. Так же в музее представлен полный цикл производства кипрского мёда, который мы обязательно попробуем. Деревня Лефкара Впереди у нас аутентичная деревня мастеров Лефкара с её искусством вышивки в стиле «лефкаритика», и преданием о посещении этого места Леонардо да Винчи. Мы пройдёмся по вымощенным камнем улочкам, утопающим в цветах и зелени, вдоль домов с террасами и балконами, которые создают неповторимый шарм этому маленькому оазису спокойствия. Именно здесь вы сможете получить представление о том, что такое традиционная кипрская архитектура. Пожалуй, стоит заглянуть и на выставку серебряных украшений и кружева. Уникальные изделия, созданные вручную местными мастерами можно не только посмотреть, но и приобрести. Лефкара никого не оставляет равнодушным! Важная информация Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь, головные уборы и одежду надлежащую для посещения святых мест. Протяженность: до 170 км; Серпантин: до 20 км; Высота подъёма: до 650 м; Число остановок: 8; Пеший участок: до 500 м.
Ежедневно по согласованию
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Предгорья Троодоса
- Деревня Лефкара
- Панорамная площадка
- Этнографический музей
- Деревня Като Дрис
- Винодельня
- Монастырь Св. Минаса
Что включено
- Комфортабельный автомобиль, который заберет вас из отеля и доставит по окончании путешествия обратно
- Тематическое сопровождение гида в дороге и обзорных местах
- Дегустация вин в деревенской винодельне
- Угощение кипрским кофе
- Питьевая вода в дороге.
Что не входит в цену
- Питание и напитки во время экскурсии
- Входной билет в этнографический музей стоит 2 евро на взрослого и 1 евро на ребенка.
Место начала и завершения?
Любой курорт Кипра, ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по согласованию
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь, головные уборы и одежду надлежащую для посещения святых мест
- Протяженность: до 170 км Серпантин: до 20 км Высота подъёма: до 650 м Число остановок: 8 Пеший участок: до 500 м
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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