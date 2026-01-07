10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Знакомство с регионом: Фамагуста, Протарас и мыс Греко из Айя-Напы

Увлекательное путешествие по Айя-Напе и её окрестностям. История, природа и культура в одном туре. Незабываемые впечатления гарантированы
Экскурсия предлагает уникальную возможность посетить самые живописные места Айя-Напы и её окрестностей.

Вы увидите знаменитые пиратские пещеры, насладитесь панорамными видами с мыса Греко и погрузитесь в атмосферу средневековой Фамагусты. Прогулка по
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кварталу-призраку Вароша и посещение парка скульптур оставят неизгладимые впечатления. В программе также остановки у церквей и возможность искупаться на Золотом пляже.

Всё это делает тур идеальным выбором для тех, кто хочет познакомиться с культурой и природой региона

4.9
38 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Уникальные морские виды
  • 🏰 Исторические достопримечательности
  • 🌳 Природные красоты мыса Греко
  • 📸 Возможность сделать потрясающие фото
  • 🚗 Комфортный трансфер включён
Знакомство с регионом: Фамагуста, Протарас и мыс Греко из Айя-Напы
Знакомство с регионом: Фамагуста, Протарас и мыс Греко из Айя-Напы
Знакомство с регионом: Фамагуста, Протарас и мыс Греко из Айя-Напы

Что можно увидеть

  • Церковь Святых целителей Козьмы и Дамиана
  • Парк скульптур
  • Мост влюблённых
  • Пиратские пещеры
  • Церковь пророка Ильи
  • Средневековая крепость Фамагусты
  • Квартал-призрак Вароша

Описание экскурсии

Я проведу экскурс в историю Айя-Напы, расскажу о традициях и быте местных жителей и постараюсь передать вам частичку моего восхищения этим местом!

За 7 часов мы посетим:

  • Церковь Святых целителей Козьмы и Дамиана + пещеру
  • Парк скульптур
  • Мост влюблённых и мост «грешников»
  • Пиратские пещеры и «Сквозную» пещеру
  • Церковь пророка Ильи
  • Смотровую площадку с панорамным видом на Протарас и дерево желаний
  • Смотровую площадку на мысе Греко
  • Средневековую крепость Фамагусты
  • Квартал-призрак Варошу

И, по желанию, искупаемся на знаменитом Золотом пляже Фамагусты.

Организационные детали

  • Обязательно надевайте удобную обувь
  • Не забудьте взять с собой фотоаппараты, головные уборы (с июня по сентябрь), купальные принадлежности, паспорт или другое удостоверение личности
  • Возможно проведение экскурсии для большего количества человек (до 7). Доплата за каждого последующего — €30

Трансфер

  • Трансфер из Айа-Напы и Протараса включён в стоимость. Поедем на Nissan Serena 2016 года с кондиционером
  • Также можем организовать трансфер из Ларнаки и близлежащих к ней населённых пунктов (Ороклини, Ормидья, Пила и т. д.), доплата составит €20
  • Из Лимассола, Пафоса и с Северного Кипра эта экскурсия не проводится

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Айе-Напе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1437 туристов
Я с радостью познакомлю вас с красотами Кипра, а также с историей и культурными особенностями этой замечательной страны. Живу здесь с 2005 года, экскурсии провожу с 2014 года. Знаю не
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только историю острова, но и его обычаи, традиции и законы. Люблю Кипр и его жителей и стараюсь, чтобы путешественники тоже полюбили этот благословенный остров, чтобы у них остались тёплые воспоминания от поездок и желание возвращаться сюда снова и снова. Жду вас на экскурсиях!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 38 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
34
4
3
3
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2
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A
Экскурсия оставила исключительно положительные впечатления.

Маршрут очень удачно составлен: за один день получилось увидеть совершенно разные грани региона - историческую Фамагусту с её непростой судьбой, уютный и спокойный Протарас и невероятно
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красивые природные виды мыса Греко. Переезды не утомительные, времени на осмотр достаточно, всё проходит в комфортном темпе.

Отдельная благодарность нашему гиду Ирине. Это именно тот случай, когда человек не просто рассказывает факты, а действительно погружает в историю и атмосферу мест. Ирина очень эрудированная, внимательная к группе, с отличным чувством баланса между информацией и свободным временем. На все вопросы отвечала подробно и с интересом, было видно, что она искренне любит этот регион и свою работу.

Экскурсию однозначно рекомендую тем, кто хочет за короткое время получить целостное представление о восточном Кипре и провести день не только познавательно, но и приятно.

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Daniel
Было весело. Интересные исторические и мифологические рассказы. Красивые локации. Спасибо большое ♥️
Было весело. Интересные исторические и мифологические рассказы. Красивые локации. Спасибо большое ♥️
Было весело. Интересные исторические и мифологические рассказы. Красивые локации. Спасибо большое ♥️
Было весело. Интересные исторические и мифологические рассказы. Красивые локации. Спасибо большое ♥️
Было весело. Интересные исторические и мифологические рассказы. Красивые локации. Спасибо большое ♥️
Было весело. Интересные исторические и мифологические рассказы. Красивые локации. Спасибо большое ♥️
Было весело. Интересные исторические и мифологические рассказы. Красивые локации. Спасибо большое ♥️
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С
Великолепная экскурсия, очень интересно и приятно слушать. обязательно буду рекомендовать!
Великолепная экскурсия, очень интересно и приятно слушать. обязательно буду рекомендовать!
Великолепная экскурсия, очень интересно и приятно слушать. обязательно буду рекомендовать!
Великолепная экскурсия, очень интересно и приятно слушать. обязательно буду рекомендовать!
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К
Сразу надо принять во внимание, что это путешествие. Это не экскурсия с обилием исторической информации, а именно прогулка в приятной компании. С нами была Юлия, показала все красоты. Прогулка не
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перегружена информацией и это нас крайне устраивало. В конце мы выпили по холодному кофе на одном из пляжей Айя-Напы. С ребёнком Юлия нашла хороший контакт, все получали удовольствие от поездки. Было интересно, красиво.
Единственное, путешествие было на очень уставшей машине. Вот совсем. Я бы такую даже не показывал клиентам. Юлия сказала, что обычно путешествует на кабриолете, но мы побоялись солнца (это правда, были с ребёнком) и поэтому вот приехало что было в наличии. Я бы рекомендовал всё-таки держать что-то посвежее или предупреждать заранее. Для нас это было не критично, даже добавляло пикантности в происходящее) но кто-то может не оценить.

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Е
Сама Ирина не смогла провести экскурсия, но предупредила об этом заранее за несколько дней. Предложила несколько опций: отменить экскурсию и вернуть деньги или возможность, что экскурсию проведет другой гид -
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тоже Ирина. Мы решили, что все равно хотим на экскурсию и не пожалели.
Ирина отличный гид - показала очень интересные места Кипра, рассказывала много интересных фактов, но при этом не грузила излишними датами и деталями.
Все очень и очень понравилось, огромное спасибо!

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O
Спасибо Ирина за очень интересную индивидуальную экскурсию! Мы за 4,5 часа (на 30 минут дольше, чем было заказано) узнали о Кипре больше, чем за один день автобусной экскурсии. Мы побывали
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везде по плану, но провели на каждом месте столько, сколько нам лично требовалось. Посмотрели всё, что нам было интересно и получили ответ на все вопросы без стресса «надо ехать дальше». Ещё раз огромное спасибо!!!

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