10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Айя-Напа, Протарас и мыс Греко: самое интересное

Гулять, любоваться, купаться: авто-прогулка по фантастическим красотам города и окрестностей

Ирина
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Ирина – представитель гидов
Приглашаю вас на автомобильную прогулку по моему любимому городу Айя-Напе.

Мы отправимся непроторенными тропами и увидим самые потрясающие места города и его окрестностей, где будем останавливаться, гулять, фотографироваться и любоваться фантастическими морскими красотами.
143 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии10 отзывов
5
Айя-Напа, Протарас и мыс Греко: самое интересное
Айя-Напа, Протарас и мыс Греко: самое интересное

Что вас ожидает

Я проведу экскурс в историю Айя-Напы, расскажу о традициях и быте местных жителей и постараюсь передать вам частичку моего восхищения этим местом!

За 3-3,5 часа мы посетим:

  • Церковь Святых целителей Козьмы и Дамиана + пещерную церковь;
  • Смотровую площадку Айя-Напы, церковь Святого Епифания и миниголгофу;
  • Мост влюблённых и мост «грешников»;
  • Пиратские пещеры, «Сквозную» пещеру и пещеру Циклопа;
  • Церковь пророка Ильи. Смотровую площадку с панорамным видом на Протарас. Дерево желаний;
  • Пещерную церковь 40 Севастийских мучеников;
  • На выбор: посещение парка скульптур в Айя-Напе или посещение площадки с видом на «город-призрак» Фамагусту (Варошу).

Организационные детали

Обязательно надевайте удобную обувь. Не забудьте взять с собой фотоаппараты и головные уборы (с июня по сентябрь).

Айя-Напа, Протарас и мыс Греко: самое интересное
Айя-Напа, Протарас и мыс Греко: самое интересное
Айя-Напа, Протарас и мыс Греко: самое интересное
Айя-Напа, Протарас и мыс Греко: самое интересное
Айя-Напа, Протарас и мыс Греко: самое интересное
Айя-Напа, Протарас и мыс Греко: самое интересное
Айя-Напа, Протарас и мыс Греко: самое интересное
Айя-Напа, Протарас и мыс Греко: самое интересное
Айя-Напа, Протарас и мыс Греко: самое интересное
Айя-Напа, Протарас и мыс Греко: самое интересное

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирина
Ирина
Меня зовут Ирина. Я и наша небольшая команда гидов с радостью познакомит вас с красотами Кипра. Все мы живем здесь не меньше 14 лет, знаем не только историю острова, но и его обычаи, традиции и законы (некоторые из них весьма необычны). Наши друзья и родственники сами творили эту историю — можно сказать, что мы получаем информацию «из первых рук». Мы любим Кипр и его жителей и стараемся, чтобы наши путешественники также полюбили этот благословенный остров, чтоб у них остались сладкие воспоминания от поездок и желание возвращаться сюда снова и снова. До встречи!
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10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

12 октября 2019
Спасибо экскурсоводу Ирине за интересную экскурсию! За 4 часа посетили самые красивые места юго-восточной части Кипра, получили ответы на интересующие нас вопросы. Впечатления самые приятные. Рекомендую всем желающим, кто любит комфорт, ненавязчивый сервис и знающего гида.
15 сентября 2019
Очень интересная и познавательная экскурсия. Действительно – самое интересное.
Большие спасибо Ирине за профессиональный, увлекательный рассказ об истории и настоящем Кипра.
23 августа 2019
Большое спасибо Ирине за отличную экскурсию!!! Очень понравилась!!
18 июля 2019
Спасибо Ирине за прекрасно организованную экскурсию. Гид просто находка, много знает об острове, от истории до современных фактов, интересно даёт материал. Три часа пролетели незаметно, категорически рекомендую!
14 июля 2019
Вчера ездили на экскурсию, немного волновалась сделала ли я правильный выбор, но теперь я уверено скажу, да! Комфортно, удобно, интересно! Спасибо Ирине за прогулку с познаниями и спасибо tripster за возможность выбора.
20 июня 2019
Огромное спасибо Ирине за экскурсию!!!! Получила массу удовольствия и положительных эмоций.
20 июня 2019
Путешествие очень понравилась. Места интересные, до которых сами бы не добрались. Гид Ирина очень позитивный человек, профессионал, провела экскурсии так, что серьезно расширила представление о Кипре, об иистории киприотов. Всем рекомендую.
8 января 2019
Мы очень благодарны Ирине за путешествие. Не много нас подвела погода, но Ирина, прекрасным общением и рассказами сгладила эту не большую не приятность. Спасибо.
15 августа 2018
Вчера провели несколько чудесных часов с нашим гидом Ириной. Рекомендуем экскурсию как неутомительное дополнение к отдыху на море, чтобы узнать историю Кипра и осмотреть природные и рукотворные красоты этих мест. Понравилось всем, в том числе нашим детям 17 и 18 лет. Спасибо большое!
3 августа 2018
Спасибо Ирине за познавательную экскурсию, нам очень понравилось.

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