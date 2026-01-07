10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия предлагает уникальную возможность посетить самые живописные места Айя-Напы и её окрестностей.
Вы увидите знаменитые пиратские пещеры, насладитесь панорамными видами с мыса Греко и погрузитесь в атмосферу средневековой Фамагусты. Прогулка по
Вы увидите знаменитые пиратские пещеры, насладитесь панорамными видами с мыса Греко и погрузитесь в атмосферу средневековой Фамагусты. Прогулка по
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Уникальные морские виды
- 🏰 Исторические достопримечательности
- 🌳 Природные красоты мыса Греко
- 📸 Возможность сделать потрясающие фото
- 🚗 Комфортный трансфер включён
Что можно увидеть
- Церковь Святых целителей Козьмы и Дамиана
- Парк скульптур
- Мост влюблённых
- Пиратские пещеры
- Церковь пророка Ильи
- Средневековая крепость Фамагусты
- Квартал-призрак Вароша
Описание экскурсии
Я проведу экскурс в историю Айя-Напы, расскажу о традициях и быте местных жителей и постараюсь передать вам частичку моего восхищения этим местом!
За 7 часов мы посетим:
- Церковь Святых целителей Козьмы и Дамиана + пещеру
- Парк скульптур
- Мост влюблённых и мост «грешников»
- Пиратские пещеры и «Сквозную» пещеру
- Церковь пророка Ильи
- Смотровую площадку с панорамным видом на Протарас и дерево желаний
- Смотровую площадку на мысе Греко
- Средневековую крепость Фамагусты
- Квартал-призрак Варошу
И, по желанию, искупаемся на знаменитом Золотом пляже Фамагусты.
Организационные детали
- Обязательно надевайте удобную обувь
- Не забудьте взять с собой фотоаппараты, головные уборы (с июня по сентябрь), купальные принадлежности, паспорт или другое удостоверение личности
- Возможно проведение экскурсии для большего количества человек (до 7). Доплата за каждого последующего — €30
Трансфер
- Трансфер из Айа-Напы и Протараса включён в стоимость. Поедем на Nissan Serena 2016 года с кондиционером
- Также можем организовать трансфер из Ларнаки и близлежащих к ней населённых пунктов (Ороклини, Ормидья, Пила и т. д.), доплата составит €20
- Из Лимассола, Пафоса и с Северного Кипра эта экскурсия не проводится
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Айе-Напе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1437 туристов
Я с радостью познакомлю вас с красотами Кипра, а также с историей и культурными особенностями этой замечательной страны. Живу здесь с 2005 года, экскурсии провожу с 2014 года. Знаю не
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 38 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Экскурсия оставила исключительно положительные впечатления.
Маршрут очень удачно составлен: за один день получилось увидеть совершенно разные грани региона - историческую Фамагусту с её непростой судьбой, уютный и спокойный Протарас и невероятно
Маршрут очень удачно составлен: за один день получилось увидеть совершенно разные грани региона - историческую Фамагусту с её непростой судьбой, уютный и спокойный Протарас и невероятно
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Было весело. Интересные исторические и мифологические рассказы. Красивые локации. Спасибо большое ♥️
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С
Великолепная экскурсия, очень интересно и приятно слушать. обязательно буду рекомендовать!
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К
Сразу надо принять во внимание, что это путешествие. Это не экскурсия с обилием исторической информации, а именно прогулка в приятной компании. С нами была Юлия, показала все красоты. Прогулка не
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Е
Сама Ирина не смогла провести экскурсия, но предупредила об этом заранее за несколько дней. Предложила несколько опций: отменить экскурсию и вернуть деньги или возможность, что экскурсию проведет другой гид -
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O
Спасибо Ирина за очень интересную индивидуальную экскурсию! Мы за 4,5 часа (на 30 минут дольше, чем было заказано) узнали о Кипре больше, чем за один день автобусной экскурсии. Мы побывали
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