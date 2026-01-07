10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия предлагает уникальную возможность посетить самые живописные места Айя-Напы и её окрестностей.Вы увидите знаменитые пиратские пещеры, насладитесь панорамными видами с мыса Греко и погрузитесь в атмосферу средневековой Фамагусты. Прогулка по

кварталу-призраку Вароша и посещение парка скульптур оставят неизгладимые впечатления. В программе также остановки у церквей и возможность искупаться на Золотом пляже. Всё это делает тур идеальным выбором для тех, кто хочет познакомиться с культурой и природой региона

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от €320 за экскурсию

Ваш гид в Айе-Напе

Описание экскурсии

Я проведу экскурс в историю Айя-Напы, расскажу о традициях и быте местных жителей и постараюсь передать вам частичку моего восхищения этим местом!

За 7 часов мы посетим:

Церковь Святых целителей Козьмы и Дамиана + пещеру

Парк скульптур

Мост влюблённых и мост «грешников»

Пиратские пещеры и «Сквозную» пещеру

Церковь пророка Ильи

Смотровую площадку с панорамным видом на Протарас и дерево желаний

Смотровую площадку на мысе Греко

Средневековую крепость Фамагусты

Квартал-призрак Варошу

И, по желанию, искупаемся на знаменитом Золотом пляже Фамагусты.

Организационные детали

Обязательно надевайте удобную обувь

Не забудьте взять с собой фотоаппараты, головные уборы (с июня по сентябрь), купальные принадлежности, паспорт или другое удостоверение личности

Возможно проведение экскурсии для большего количества человек (до 7). Доплата за каждого последующего — €30

Трансфер