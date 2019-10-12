10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Меня зовут Ирина. Я и наша небольшая команда гидов с радостью познакомит вас с красотами Кипра. Все мы живем здесь не меньше 14 лет, знаем не только историю острова, но и его обычаи, традиции и законы (некоторые из них весьма необычны). Наши друзья и родственники сами творили эту историю — можно сказать, что мы получаем информацию «из первых рук». Мы любим Кипр и его жителей и стараемся, чтобы наши путешественники также полюбили этот благословенный остров, чтоб у них остались сладкие воспоминания от поездок и желание возвращаться сюда снова и снова. До встречи!
Спасибо экскурсоводу Ирине за интересную экскурсию! За 4 часа посетили самые красивые места юго-восточной части Кипра, получили ответы на интересующие нас вопросы. Впечатления самые приятные. Рекомендую всем желающим, кто любит комфорт, ненавязчивый сервис и знающего гида.
Эйних
15 сентября 2019
Очень интересная и познавательная экскурсия. Действительно – самое интересное.
Большие спасибо Ирине за профессиональный, увлекательный рассказ об истории и настоящем Кипра.
Екатерина
23 августа 2019
Большое спасибо Ирине за отличную экскурсию!!! Очень понравилась!!
Юлия
18 июля 2019
Спасибо Ирине за прекрасно организованную экскурсию. Гид просто находка, много знает об острове, от истории до современных фактов, интересно даёт материал. Три часа пролетели незаметно, категорически рекомендую!
Ирина
14 июля 2019
Вчера ездили на экскурсию, немного волновалась сделала ли я правильный выбор, но теперь я уверено скажу, да! Комфортно, удобно, интересно! Спасибо Ирине за прогулку с познаниями и спасибо tripster за возможность выбора.
Эльвира
20 июня 2019
Огромное спасибо Ирине за экскурсию!!!! Получила массу удовольствия и положительных эмоций.
Петр
20 июня 2019
Путешествие очень понравилась. Места интересные, до которых сами бы не добрались. Гид Ирина очень позитивный человек, профессионал, провела экскурсии так, что серьезно расширила представление о Кипре, об иистории киприотов. Всем рекомендую.
Юрий
8 января 2019
Мы очень благодарны Ирине за путешествие. Не много нас подвела погода, но Ирина, прекрасным общением и рассказами сгладила эту не большую не приятность. Спасибо.
Елена
15 августа 2018
Вчера провели несколько чудесных часов с нашим гидом Ириной. Рекомендуем экскурсию как неутомительное дополнение к отдыху на море, чтобы узнать историю Кипра и осмотреть природные и рукотворные красоты этих мест. Понравилось всем, в том числе нашим детям 17 и 18 лет. Спасибо большое!
Ольга
3 августа 2018
Спасибо Ирине за познавательную экскурсию, нам очень понравилось.