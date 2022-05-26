5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Верблюды, мечеть и соляная пустыня: семейное путешествие по Кипру
Индивидуальная экскурсия по Айе-Напе: верблюды, озера и мозаика. Увлекательное путешествие для всей семьи
Начало: У вашего отеля в городе и его окрестностях
27 июл в 08:00
28 июл в 08:00
€185 за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Фамагуста и Саламин - берега истории
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€260 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 11 чел.
Православное наследие Кипра: путешествие по святыням и монастырям
Погрузитесь в мир древних традиций и святости, посещая самые значимые православные места на Кипре в компании опытного гида
Начало: Ваш отель
Расписание: По запросу
Завтра в 09:00
27 июл в 09:00
от €325 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 11 чел.
Путешествие по национальному парку Акамас: природа, история, приключения
Погрузитесь в мир дикой природы и древних легенд во время экскурсии по национальному парку Акамас
Начало: Ваш отель
Расписание: По запросу
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от €325 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина26 мая 2022Очень понравилось. Комфортно, интересно, с учётом наших пожеланий. Экскурсия насыщенная, гид Ирина тактичная, факты излагала нетривиальные, держала внимание всех. Мы были с детьми. Когда дети утомлялись и начинали гундеть, гид делала паузы, очень деликатно встраивая детские капризки в ритм экскурсии.
- ИИрина26 мая 2022Великолепная Ирина! Были на экскурсии, она учла особенности поездки с нашими двумя детьми, 2 года и 9 лет. Детям было
- ТТатьяна20 сентября 2021Спасибо Ирине за очень интересную и познавательную экскурсию, столько глубоких знаний у гида про историю Кипра, про святыни, про жизненный
Ответы на вопросы от путешественников по Айе-Напе в категории «Популярные места»
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Сколько стоит экскурсия по Айе-Напе в июле 2024
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