1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Весь Кипр за 1 день: Лефкара, Махерас, Троодос, Фамагуста
Проведите день, погружаясь в историю и природу Кипра. Увидите Лефкару, монастырь Махерас, горы Троодос и город-призрак Вароша. Попробуйте местное вино
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
€335 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Захватывающая экскурсия в Троодос: пейзажи, монастыри и местная жизнь
Захватывающие пейзажи, колоритная сельская жизнь и древние монастыри - экскурсия в горы Троодос очарует вас. Погрузитесь в атмосферу Кипра
Завтра в 17:00
7 июля в 09:00
€260 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Саламин - Фамагуста. Античный, средневековый и современный Кипр (из Айя-Напы)
Открыть историю Кипра и его жителей на авто-экскурсии по двум эпохальным городам острова
Завтра в 08:30
7 июля в 13:30
€200 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- EEduard17 октября 2023Наиболее полезная трата денег в этом путешествии)) Очень понравилось. Увидели и узнали больше чем ожидали. Ирина настоящий профессионал. Рекомендуем всем без малейших сомнений.
- ВВалентина1 июля 2023Спасибо за познавательную экскурсию по замечательному острову с такой древней и славной историей!! Будьте здоровы и счастливы.
- ДДмитрий26 февраля 2023Замечательное путешествие! Мы были компанией из четырех человек и выбрали расширенный маршрут чтобы увидеть все самое интересное. Гид Ирина очень
- ММария5 февраля 2023Хочу поблагодарить нашего экскурсовода Ольгу за прекрасную, очень увлекательную, насыщенную разными интересными историческими фактами экскурсию. Несколько часов пролетели незаметно, благодаря
- ООля15 апреля 2022Были на экскурсии с Ириной. Всё очень понравилось. Какая она замечательная, с огромными знаниями архитектуры, истории, политики, с личным подходом, с вниманием к нашим запросам. Вежливая, приятная, большая умница. Кипр очень понравился. Рекомендую с удавольствием
- ААнна27 октября 2021Замечательная экскурсия, которая прошла скорее как дружеская прогулка! Александр - прекрасный гид, учел все наши пожелания и адаптировал экскурсию под нас. С удовольствием порекомендую ее своим друзьям.
- ДДана6 октября 2021Благодаря Александру, мы провели восхитительный день в горах, причём Александр смог спланировать наше путешествие именно исходя из наших пожеланий, за что ему большое спасибо! Комфортный автомобиль, приятные деревеньки, вкусная, очень вкусная, еда - то, что нужно, чтобы разбавить пляжный отдых)))
- ЛЛилия11 сентября 2021Ирина, спасибо за экскурсию! До этого мы не брали индивидуальных экскурсий, а вчера поняли, что не ошиблись, сделав это. Вы
- ВВероника8 сентября 2021Сегодня с гидом Ольгой побывали на экскурсии Троодос-душа Кипра. Спасибо большое Ольга за индивидуальный подход, за открытие Кипра, историю острова,
Ответы на вопросы от путешественников по Айе-Напе в категории «На выходные»
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