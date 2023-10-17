Экскурсии выходного дня в Айе-Напе

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Айе-Напе на русском языке, цены от €200. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Весь Кипр за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
32 отзыва
Весь Кипр за 1 день: Лефкара, Махерас, Троодос, Фамагуста
Проведите день, погружаясь в историю и природу Кипра. Увидите Лефкару, монастырь Махерас, горы Троодос и город-призрак Вароша. Попробуйте местное вино
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
335 за всё до 4 чел.
Троодос - душа Кипра
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Захватывающая экскурсия в Троодос: пейзажи, монастыри и местная жизнь
Захватывающие пейзажи, колоритная сельская жизнь и древние монастыри - экскурсия в горы Троодос очарует вас. Погрузитесь в атмосферу Кипра
Завтра в 17:00
7 июля в 09:00
260 за всё до 4 чел.
Саламин - Фамагуста. Античный, средневековый и современный Кипр (из Айя-Напы)
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
30 отзывов
Саламин - Фамагуста. Античный, средневековый и современный Кипр (из Айя-Напы)
Открыть историю Кипра и его жителей на авто-экскурсии по двум эпохальным городам острова
Завтра в 08:30
7 июля в 13:30
200 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Eduard
    17 октября 2023
    Весь Кипр за 1 день
    Наиболее полезная трата денег в этом путешествии)) Очень понравилось. Увидели и узнали больше чем ожидали. Ирина настоящий профессионал. Рекомендуем всем без малейших сомнений.
  • В
    Валентина
    1 июля 2023
    Саламин - Фамагуста. Античный, средневековый и современный Кипр (из Айя-Напы)
    Спасибо за познавательную экскурсию по замечательному острову с такой древней и славной историей!! Будьте здоровы и счастливы.
  • Д
    Дмитрий
    26 февраля 2023
    Саламин - Фамагуста. Античный, средневековый и современный Кипр (из Айя-Напы)
    Замечательное путешествие! Мы были компанией из четырех человек и выбрали расширенный маршрут чтобы увидеть все самое интересное. Гид Ирина очень
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    хороший расказчик, превосходно ориентируется в материале, легко отвечает на любые вопросы. Т к в зимнее время часы открытия объектов изменяются, Ирина на ходу подстраивала маршрут чтобы мы везде попали и все увидели. Мы впервые посещали территорию Северного Кипра, получили море замечательных впечатлений. Могу рекомендовать данную экскурсию

  • М
    Мария
    5 февраля 2023
    Саламин - Фамагуста. Античный, средневековый и современный Кипр (из Айя-Напы)
    Хочу поблагодарить нашего экскурсовода Ольгу за прекрасную, очень увлекательную, насыщенную разными интересными историческими фактами экскурсию. Несколько часов пролетели незаметно, благодаря
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    нашему экскурсоводу мы узнали историю освоения Кипра с древних времен. Рекомендую Ольгу, как великолепного рассказчика, очень приятную и душевную девушку! Обязательно еще съездим с ней по другому маршруту!

  • О
    Оля
    15 апреля 2022
    Весь Кипр за 1 день
    Были на экскурсии с Ириной. Всё очень понравилось. Какая она замечательная, с огромными знаниями архитектуры, истории, политики, с личным подходом, с вниманием к нашим запросам. Вежливая, приятная, большая умница. Кипр очень понравился. Рекомендую с удавольствием
    Были на экскурсии с Ириной. Всё очень понравилось. Какая она замечательная, с огромными знаниями архитектуры, истории
  • А
    Анна
    27 октября 2021
    Троодос - душа Кипра
    Замечательная экскурсия, которая прошла скорее как дружеская прогулка! Александр - прекрасный гид, учел все наши пожелания и адаптировал экскурсию под нас. С удовольствием порекомендую ее своим друзьям.
  • Д
    Дана
    6 октября 2021
    Троодос - душа Кипра
    Благодаря Александру, мы провели восхитительный день в горах, причём Александр смог спланировать наше путешествие именно исходя из наших пожеланий, за что ему большое спасибо! Комфортный автомобиль, приятные деревеньки, вкусная, очень вкусная, еда - то, что нужно, чтобы разбавить пляжный отдых)))
  • Л
    Лилия
    11 сентября 2021
    Весь Кипр за 1 день
    Ирина, спасибо за экскурсию! До этого мы не брали индивидуальных экскурсий, а вчера поняли, что не ошиблись, сделав это. Вы
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    большая молодец! Владеете большим объёмом информации, сразу расположили нас к себе. И не смотря на то, что к завершению экскурсии мы изрядно устали, остались очень довольны, узнали много нового и пополнили запас впечатлений от посещения Кипра. Будущим туристам советую смело брать такую экскурсию!

  • В
    Вероника
    8 сентября 2021
    Троодос - душа Кипра
    Сегодня с гидом Ольгой побывали на экскурсии Троодос-душа Кипра. Спасибо большое Ольга за индивидуальный подход, за открытие Кипра, историю острова,
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    красивые места, вкусный обед, отличное вино и кофе, душевную атмосферу. Рекомендую гида и экскурсию всем, кто утомлен пляжем и морем. Ольга, спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Айе-Напе в категории «На выходные»

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  1. Весь Кипр за 1 день
  2. Троодос - душа Кипра
  3. Саламин - Фамагуста. Античный, средневековый и современный Кипр (из Айя-Напы)
Сколько стоит экскурсия по Айе-Напе в июле 2024
Сейчас в Айе-Напе в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 335. Туристы уже оставили гидам 71 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Айе-Напе (Кипр 🇨🇾) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на выходные, 71 ⭐ отзыв, цены от €200. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кипра. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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