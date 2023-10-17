E Eduard Весь Кипр за 1 день Наиболее полезная трата денег в этом путешествии)) Очень понравилось. Увидели и узнали больше чем ожидали. Ирина настоящий профессионал. Рекомендуем всем без малейших сомнений.

В Валентина Саламин - Фамагуста. Античный, средневековый и современный Кипр (из Айя-Напы) Спасибо за познавательную экскурсию по замечательному острову с такой древней и славной историей!! Будьте здоровы и счастливы.

Д Дмитрий Саламин - Фамагуста. Античный, средневековый и современный Кипр (из Айя-Напы) читать дальше хороший расказчик, превосходно ориентируется в материале, легко отвечает на любые вопросы. Т к в зимнее время часы открытия объектов изменяются, Ирина на ходу подстраивала маршрут чтобы мы везде попали и все увидели. Мы впервые посещали территорию Северного Кипра, получили море замечательных впечатлений. Могу рекомендовать данную экскурсию Замечательное путешествие! Мы были компанией из четырех человек и выбрали расширенный маршрут чтобы увидеть все самое интересное. Гид Ирина очень

М Мария Саламин - Фамагуста. Античный, средневековый и современный Кипр (из Айя-Напы) читать дальше нашему экскурсоводу мы узнали историю освоения Кипра с древних времен. Рекомендую Ольгу, как великолепного рассказчика, очень приятную и душевную девушку! Обязательно еще съездим с ней по другому маршруту! Хочу поблагодарить нашего экскурсовода Ольгу за прекрасную, очень увлекательную, насыщенную разными интересными историческими фактами экскурсию. Несколько часов пролетели незаметно, благодаря

О Оля Весь Кипр за 1 день Были на экскурсии с Ириной. Всё очень понравилось. Какая она замечательная, с огромными знаниями архитектуры, истории, политики, с личным подходом, с вниманием к нашим запросам. Вежливая, приятная, большая умница. Кипр очень понравился. Рекомендую с удавольствием

А Анна Троодос - душа Кипра Замечательная экскурсия, которая прошла скорее как дружеская прогулка! Александр - прекрасный гид, учел все наши пожелания и адаптировал экскурсию под нас. С удовольствием порекомендую ее своим друзьям.

Д Дана Троодос - душа Кипра Благодаря Александру, мы провели восхитительный день в горах, причём Александр смог спланировать наше путешествие именно исходя из наших пожеланий, за что ему большое спасибо! Комфортный автомобиль, приятные деревеньки, вкусная, очень вкусная, еда - то, что нужно, чтобы разбавить пляжный отдых)))

Л Лилия Весь Кипр за 1 день читать дальше большая молодец! Владеете большим объёмом информации, сразу расположили нас к себе. И не смотря на то, что к завершению экскурсии мы изрядно устали, остались очень довольны, узнали много нового и пополнили запас впечатлений от посещения Кипра. Будущим туристам советую смело брать такую экскурсию! Ирина, спасибо за экскурсию! До этого мы не брали индивидуальных экскурсий, а вчера поняли, что не ошиблись, сделав это. Вы