Предгорье Троодоса

Если у вас нет желания тратить время драгоценного отдыха на полноценную дневную экскурсию

Индивидуальная
Если у вас нет желания тратить время драгоценного отдыха на полноценную дневную экскурсию.

Вы увидите колоритные места предгорья Троодоса, познакомитесь с самобытной культурой кипрского народа и узнаете как киприоты жили раньше и как живут сейчас.
Предгорье Троодоса
Предгорье Троодоса
Предгорье Троодоса
Предгорье Троодоса
Предгорье Троодоса
Предгорье Троодоса

Что вы можете увидеть 🤩

  • Предгорья Троодоса
  • Деревня Лефкара
  • Панорамная площадка
  • Этнографический музей
  • Деревня Като Дрис
  • Винодельня
  • Монастырь Св. Минаса
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Монастырь Святого Мины

Удаляясь от побережья, по живописным серпантинам мы поднимемся в женский монастырь Святого Минаса. Заботливые сестры монахини превратили территорию монастыря в подобие райского сада. В монастырском храме хранится частица мощей святого Мины, который прославился своими многочисленными чудотворениями. Так же здесь особо почитается икона святого, считается, что она приносит материальные блага, и по искренней молитве ваша просьба обязательно исполнится.

Винодельня

Оставив позади святую обитель с её размеренной жизнью, мы отправимся дегустировать вино на небольшую семейную винодельню Ктима Христудиа, с её по-кипрски гостеприимными хозяевами. Винный завод находится в окружении только кипрских сортов винограда, и его гости имеют уникальную возможность познакомиться с их удивительными ароматами и необычным вкусом. Несколько тысячелетий назад кипрское вино в глиняных амфорах везли в Европу, а сегодня у вас будет возможность попробовать его под рассказы потомственных виноделов.

Этнографический музей

Познав секреты виноделия, держим путь дальше в небольшую деревушку Като Дрис, где нас ждёт знакомство радушными хозяевами семейного этнографического музея, расположившегося в традиционном сельском доме с 300-летней историей. Экспозиция музея посвящена истории крестьянского быта. Здесь можно увидеть жилые комнаты со старинной резной мебелью, предметы домашнего обихода прошлого века, старинные инструменты и многое другое. Так же в музее представлен полный цикл производства кипрского мёда, который мы обязательно попробуем.

Деревня Лефкара

Впереди у нас аутентичная деревня мастеров Лефкара с её искусством вышивки в стиле «лефкаритика», и преданием о посещении этого места Леонардо да Винчи. Мы пройдёмся по вымощенным камнем улочкам, утопающим в цветах и зелени, вдоль домов с террасами и балконами, которые создают неповторимый шарм этому маленькому оазису спокойствия.
Именно здесь вы сможете получить представление о том, что такое традиционная кипрская архитектура. Пожалуй, стоит заглянуть и на выставку серебряных украшений и кружева. Уникальные изделия, созданные вручную местными мастерами можно не только посмотреть, но и приобрести. Лефкара никого не оставляет равнодушным!

Важная информация

Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь, головные уборы и одежду надлежащую для посещения святых мест.
Протяженность: до 170 км; Серпантин: до 20 км; Высота подъёма: до 650 м; Число остановок: 8; Пеший участок: до 500 м.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортабельный автомобиль, который заберет вас из отеля и доставит по окончании путешествия обратно
  • Тематическое сопровождение гида в дороге и обзорных местах
  • Дегустация вин в деревенской винодельне
  • Угощение кипрским кофе
  • Питьевая вода в дороге
Что не входит
  • Питание и напитки во время экскурсии
  • Входной билет в этнографический музей стоит 2 евро на взрослого и 1 евро на ребенка
Место начала и завершения?
Любой курорт Кипра, ваш отель
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно по согласованию
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь, головные уборы и одежду надлежащую для посещения святых мест
  • Протяженность: до 170 км Серпантин: до 20 км Высота подъёма: до 650 м Число остановок: 8 Пеший участок: до 500 м
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно по согласованию

Еще несколько похожих предложений в Ларнаке

Южный Троодос
8 часов
Индивидуальная
Орфеус
Нет отзывов
Южный Троодос
На автомобильной экскурсии вы посетите главные святыни Кипра: монастырь Киккос
от 320 за 1-4 чел.
Винно-гастрономический тур
8 часов
Индивидуальная
Орфеус
Нет отзывов
Винно-гастрономический тур
Вы отправитесь на экскурсию знакомиться с историей и гастрономическими традициями деревень, которые находятся
от 375 за 1-4 чел.
Экскурсия + трансфер: из аэропорта Ларнаки в Лимассол
2 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Владимир и Ольга
Нет отзывов
Экскурсия + трансфер: из аэропорта Ларнаки в Лимассол
С комфортом добраться до города и посетить по дороге аутентичную деревушку Лефкара
235 за 1-3 чел.
Заповедный Мыс Греко
8 часов
Индивидуальная
Орфеус
Нет отзывов
Заповедный Мыс Греко
Вы отправитесь на захватывающую экскурсию к Мысу Греко - самому живописному месту на Кипре
от 320 за 1-4 чел.
Всё самое лучшее на Кипре
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Михаил
5
2 отзыва
Всё самое лучшее на Кипре
Известные монастыри, горные деревни, живописные виды - экскурсия из любого города
320 за 1-4 чел.
Святыни Кипра
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Михаил
5
3 отзыва
Святыни Кипра
Побывать в 5 главных святых местах острова на автомобильной экскурсии
320 за 1-4 чел.
Кипр: самое-самое за 1 день
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Владимир и Ольга
5
2 отзыва
Кипр: самое-самое за 1 день
Узнать и полюбить остров в нескучном путешествии от морского побережья до гор Троодос
325 за 1-4 чел.
Православное наследие Кипра
8 часов
Индивидуальная
Орфеус
Нет отзывов
Православное наследие Кипра
Наше путешествие охватывает наиболее интересные христианские святыни острова
от 320 за 1-4 чел.
Волшебные горные деревушки
8 часов
Индивидуальная
Орфеус
Нет отзывов
Волшебные горные деревушки
Урбанизация и огни больших городов добрались до Кипра совсем недавно, до середины XX века большая часть населения страны
от 320 за 1-4 чел.
Веселый день для всей семьи в парке развлечений
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Елена
4.5
4 отзыва
Веселый день для всей семьи в парке развлечений
Путешествие для любопытных: знакомство с животными, птицами, растениями и водными забавами Кипра
325 за 1-6 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Ларнаке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Ларнаке
ХОРОШО
🇨🇾
ТАМ