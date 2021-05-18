Всё о Ларнаке

Полезная информация о Ларнаке

Что нужно знать о Ларнаке: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Ларнака, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же 41 экскурсия
Местное время в Ларнаке
23:4414
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇾 Кипр
Название городаЛарнака
По-английскиLarnaca
Столица регионаЛарнака является столицей региона
Население города72 000 чел.
АэропортЛарнака LCA
Часовой поясAsia/Nicosia
Средняя высота9 м. от уровня моря

Где находится Ларнака на карте

Календарь низких цен на туры в Ларнаку

Ларнака фото города
Ларнака

Популярные экскурсии в Ларнаке

Волшебные горные деревушки
Волшебные горные деревушки
320
за чел.
Урбанизация и огни больших городов добрались до Кипра совсем недавно, до середины XX века большая часть населения страны вела в основном сельский общи...
Национальный парк Акамас
Национальный парк Акамас
320
за чел.
Вы отправитесь в увлекательную поездку с индивидуальным гидом по полуострову Акамас — дому для более тысячи видов растений и животных. Это место включ...
Православное наследие Кипра
Православное наследие Кипра
320
за чел.
Наше путешествие охватывает наиболее интересные христианские святыни острова. Мы предлагаем Вам отправиться в далекие времена, когда в Константинополе...
Ларнака в величии веков
Ларнака в величии веков
90
за чел.
Если у вас нет желания тратить время драгоценного отдыха на полноценную дневную экскурсию, мы с удовольствием предлагаем вам короткое путешествие на п...
Золотое кольцо Кипра
Золотое кольцо Кипра
4.9
41 отзыв
300
за чел.
Путешествие из любого города Кипра по всем главным достопримечательностям острова
Все экскурсии Ларнаки

Горящие предложения по путёвкам

Поиск и сравнение цен на туры

Когда лучше лететь в Ларнаку

Расписание авиа-рейсов