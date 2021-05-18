Полезная информация о Ларнаке
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Популярные экскурсии в Ларнаке
€
320
за чел.
Урбанизация и огни больших городов добрались до Кипра совсем недавно, до середины XX века большая часть населения страны вела в основном сельский общи...
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320
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Вы отправитесь в увлекательную поездку с индивидуальным гидом по полуострову Акамас — дому для более тысячи видов растений и животных. Это место включ...
€
320
за чел.
Наше путешествие охватывает наиболее интересные христианские святыни острова. Мы предлагаем Вам отправиться в далекие времена, когда в Константинополе...
€
90
за чел.
Если у вас нет желания тратить время драгоценного отдыха на полноценную дневную экскурсию, мы с удовольствием предлагаем вам короткое путешествие на п...
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41 отзыв
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300
за чел.
Путешествие из любого города Кипра по всем главным достопримечательностям острова